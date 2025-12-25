Reklama
Sondaż: Z którym politykiem Polacy najchętniej spędziliby święta?

„Którego z poniższych polityków najchętniej zaprosiłaby Pani/zaprosiłby Pan na święta?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 25.12.2025 07:11

Magdalena Biejat, Donald Tusk, Karol Nawrocki, Grzegorz Braun

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Ankietowani w sondażu SW Research mieli do wyboru prezydenta, liderów partii zasiadających w Sejmie, a także czołowe polityczki Lewicy – wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat i minister pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Sondaż: Najwięcej Polaków nie zaprosiłoby na święta żadnego polityka

Najwięcej respondentów – 28,4 proc.– nie zaprosiłoby na święta żadnego polityka. Spośród tych, którzy by się na to zdecydowali, najwięcej – 21 proc. – chciałoby spędzić święta z prezydentem Karolem Nawrockim. 16,3 proc. badanych chciałoby z kolei zaprosić na święta premiera Donalda Tuska. Spośród pozostałych polityków wymienionych w sondażu żaden nie uzyskał dwucyfrowego wyniku. 

6,2 proc. respondentów chciałoby spędzić święta Bożego Narodzenia z liderem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem. 5,8 proc. ankietowanych najchętniej spędziłoby święta z wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat. 4,7 proc. uczestników sondażu na święta zaprosiłoby prezesa Nowej Nadziei, jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena, z kolei 3,9 proc. spędziłoby święta z wicemarszałkiem Sejmu, prezesem Ruchu Narodowego i drugim liderem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem. 

21 proc.

Tylu respondentów chciałoby spędzić święta z Karolem Nawrockim

Po 3,5 proc. ankietowanych wskazało, że święta najchętniej spędziliby z wicemarszałkiem Sejmu, liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią oraz liderem Razem Adrianem Zandbergiem. 

2 proc. uczestników sondażu święta spędziłoby z wicepremierem i ministrem obrony narodowej, prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. 1,7 proc. respondentów na święta zaprosiłoby marszałka Sejmu, lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Z kolei 1,5 proc. na święta zaprosiłoby minister pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. 1,3 proc. respondentów wskazało odpowiedź „inną polityk/innego polityka”. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Sondaż: Najstarsi respondenci woleliby spędzić święta z Donaldem Tuskiem niż z Karolem Nawrockim

– Święta w towarzystwie Karola Nawrockiego chętniej spędziliby mężczyźni (24 proc.) niż kobiety (18 proc.). Prezydent mógłby liczyć na zaproszenie co trzeciej osoby (32 proc.) posiadającej wykształcenie zasadnicze zawodowe i co czwartego badanego (24 proc.), którego dochód mieści się w granicach 3001 zł – 5000 zł netto. Z Donaldem Tuskiem ten czas najchętniej spędziliby respondenci z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (25 proc.) – skomentowała wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research. 

Donalda Tuska nieco częściej niż Karola Nawrockiego na święta zaprosiliby ankietowani w wieku powyżej 50 lat (24,3 proc. do 22 proc.). Z kolei najmłodsi ankietowani (do 24 lat) niemal równie chętnie co Karola Nawrockiego (12,8 proc.) zaprosiliby na święta Sławomira Mentzena (12,5 proc.). Donalda Tuska zaprosiliby na święta chętniej niż Karola Nawrockiego również mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Z kolei Karola Nawrockiego na święta zaprosiłby niemal co trzeci respondent z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,2 proc.). 

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22-23 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

