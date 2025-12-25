Ankietowani w sondażu SW Research mieli do wyboru prezydenta, liderów partii zasiadających w Sejmie, a także czołowe polityczki Lewicy – wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat i minister pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Reklama Reklama

Sondaż: Najwięcej Polaków nie zaprosiłoby na święta żadnego polityka

Najwięcej respondentów – 28,4 proc.– nie zaprosiłoby na święta żadnego polityka. Spośród tych, którzy by się na to zdecydowali, najwięcej – 21 proc. – chciałoby spędzić święta z prezydentem Karolem Nawrockim. 16,3 proc. badanych chciałoby z kolei zaprosić na święta premiera Donalda Tuska. Spośród pozostałych polityków wymienionych w sondażu żaden nie uzyskał dwucyfrowego wyniku.

6,2 proc. respondentów chciałoby spędzić święta Bożego Narodzenia z liderem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem. 5,8 proc. ankietowanych najchętniej spędziłoby święta z wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat. 4,7 proc. uczestników sondażu na święta zaprosiłoby prezesa Nowej Nadziei, jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena, z kolei 3,9 proc. spędziłoby święta z wicemarszałkiem Sejmu, prezesem Ruchu Narodowego i drugim liderem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem.