– I jest tego więcej tam, skąd przybyła. Jest mnóstwo narkotyków przenikających do naszego kraju, docierających od długiego czasu... Pochodzą z Wenezueli – dodał. Trump zamieścił też na swoim profilu w serwisie Truth Social, nagranie ze zniszczenia łodzi. We wpisie towarzyszącym nagraniu podał, że na łodzi znajdowali się członkowie organizacji przestępczej Tren de Aragua, która – jak napisał Trump – działa pod kontrolą prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro. Władze Wenezueli zaprzeczają oskarżeniom o związki prezydenta kraju z narkobiznesem.

Atak wywołał kontrowersje, ponieważ USA użyły armii do zniszczenia celu o charakterze cywilnym, nie przedstawiając żadnych dowodów na to, że zniszczona łódź stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa USA, ani że osoby znajdujące się na jej pokładzie były uzbrojone.

Z kolei w czwartek dwa wenezuelskie myśliwce F-16 miały zbliżyć się do amerykańskiego niszczyciela na wodach międzynarodowych. Pentagon nazwał takie działanie prowokacją i ostrzegł władze w Caracas, by nie utrudniały działań podjętych przez stronę amerykańską, wymierzonych w narkobiznes.

Jak pisze Reuters wtorkowy atak może być zapowiedzią regularnych działań amerykańskiej armii w rejonie Ameryki Łacińskiej. Pojawienie się myśliwców F-35 na Portoryko jeszcze bardziej zwiększy napięcie w regionie.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth nazywa Wenezuelę Nicolasa Maduro „narkopaństwem”

Według informatorów Reutera myśliwce F-35 mają brać udział w działaniach wymierzonych w kartele działające w rejonie południowych Karaibów. Na Portoryko pojawią się pod koniec przyszłego tygodnia.