Myśliwiec F-35
Foto: U.S. Air Force/Senior Airman Alexander Cook/Handout via REUTERS
Portoryko jest terytorium nieinkorporowanym Stanów Zjednoczonych, o statusie wolnego państwa stowarzyszonego. Na terenie Portoryko znajduje się baza wojskowa amerykańskiej marynarki wojennej,
Myśliwce F-35 zostają skierowane do walki z kartelami narkotykowymi po tym, jak amerykańska marynarka wojenna zwiększyła swoją obecność w rejonie południowych Karaibów. USA skierowały w pobliże Wenezueli siedem amerykańskich okrętów i jeden okręt podwodny o napędzie atomowym. Na pokładzie tych jednostek znajduje się ok. 4,5 tys. marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Wśród okrętów skierowanych w tamten rejon są m.in. trzy okręty desantowe – USS San Antonio, USS Iwo Jima i USS Fort Lauderdale. Ich pojawienie się w rejonie Wenezueli sprawiło, że pojawiły się spekulacje, iż USA zamierzają przeprowadzić operację wojskową na terytorium południowoamerykańskiego państwa.
We wtorek w wyniku operacji amerykańskiej armii zginąć miało 11 członków załogi łodzi, która miała przewozić narkotyki – poinformował Donald Trump. Była to pierwsza operacja wojskowa, o której Biały Dom oficjalnie poinformował, po tym, jak skierował dodatkowe okręty w pobliże Wenezueli. – Właśnie, w ciągu kilku minut, dosłownie zniszczyliśmy łódź, przewożącą narkotyki łódź, mnóstwo narkotyków było na tej łodzi – relacjonował wówczas Trump.
– I jest tego więcej tam, skąd przybyła. Jest mnóstwo narkotyków przenikających do naszego kraju, docierających od długiego czasu... Pochodzą z Wenezueli – dodał. Trump zamieścił też na swoim profilu w serwisie Truth Social, nagranie ze zniszczenia łodzi. We wpisie towarzyszącym nagraniu podał, że na łodzi znajdowali się członkowie organizacji przestępczej Tren de Aragua, która – jak napisał Trump – działa pod kontrolą prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro. Władze Wenezueli zaprzeczają oskarżeniom o związki prezydenta kraju z narkobiznesem.
Atak wywołał kontrowersje, ponieważ USA użyły armii do zniszczenia celu o charakterze cywilnym, nie przedstawiając żadnych dowodów na to, że zniszczona łódź stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa USA, ani że osoby znajdujące się na jej pokładzie były uzbrojone.
Z kolei w czwartek dwa wenezuelskie myśliwce F-16 miały zbliżyć się do amerykańskiego niszczyciela na wodach międzynarodowych. Pentagon nazwał takie działanie prowokacją i ostrzegł władze w Caracas, by nie utrudniały działań podjętych przez stronę amerykańską, wymierzonych w narkobiznes.
Jak pisze Reuters wtorkowy atak może być zapowiedzią regularnych działań amerykańskiej armii w rejonie Ameryki Łacińskiej. Pojawienie się myśliwców F-35 na Portoryko jeszcze bardziej zwiększy napięcie w regionie.
Według informatorów Reutera myśliwce F-35 mają brać udział w działaniach wymierzonych w kartele działające w rejonie południowych Karaibów. Na Portoryko pojawią się pod koniec przyszłego tygodnia.
Zwiększonej obecności wojskowej USA w regionie południowych Karaibów towarzyszą ataki na przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Sekretarz obrony USA, Pete Hegseth, określił Maduro mianem „watażką stojącym na czele narkopaństwa”. 1 września Maduro oświadczył, że USA zmierzają do zmiany władzy w Wenezueli poprzez groźbę działań wojskowych. Zapowiedział, że jego kraj stawi opór w przypadku amerykańskiej agresji i skierował 15 tys. żołnierzy w rejon wybrzeża i na granicę z Kolumbią (ten ostatni kraj jest sojusznikiem USA w regionie)
W sierpniu USA podniosły nagrodę za pomoc w aresztowaniu Maduro z 25 do 50 mln dolarów.
