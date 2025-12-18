Rosjanie zarzucili Daviesowi, że ten był najemnikiem walczącym po stronie Ukrainy. W rzeczywistości 30-latek był ochotnikiem z Southampton, który zaciągnął się do ukraińskiego Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej, w którym służbę pełnią cudzoziemscy ochotnicy przybywający na Ukrainę, by bronić jej przed rosyjską inwazją.

Wielka Brytania: Rosja skazała jeńca wojennego. To niezgodne z prawem międzynarodowym

Davies został osądzony przez sąd w okupowanym Doniecku. Obwód doniecki, mimo że Rosja do dziś nie kontroluje go w całości, został jesienią 2022 roku nielegalnie anektowany przez Rosję. Społeczność międzynarodowa uważa terytorium obwodu za terytorium ukraińskie znajdujące się jedynie pod okupacją.

Brytyjski MSZ potępił skazanie Daviesa na podstawie „fałszywych zarzutów”, dodając że w rzeczywistości jest on jeńcem wojennym. „Pozostajemy w bliskim kontakcie z rodziną Daviesa i dostarczamy jej wsparcia konsularnego” – głosi komunikat resortu spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.

Strona brytyjska przypomina, że zgodnie z prawem międzynarodowym jeńcy wojenni nie mogą być sądzeni za udział w walkach.