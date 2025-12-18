Aktualizacja: 18.12.2025 16:42 Publikacja: 18.12.2025 15:47
Rosjanie zarzucili Daviesowi, że ten był najemnikiem walczącym po stronie Ukrainy. W rzeczywistości 30-latek był ochotnikiem z Southampton, który zaciągnął się do ukraińskiego Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej, w którym służbę pełnią cudzoziemscy ochotnicy przybywający na Ukrainę, by bronić jej przed rosyjską inwazją.
Davies został osądzony przez sąd w okupowanym Doniecku. Obwód doniecki, mimo że Rosja do dziś nie kontroluje go w całości, został jesienią 2022 roku nielegalnie anektowany przez Rosję. Społeczność międzynarodowa uważa terytorium obwodu za terytorium ukraińskie znajdujące się jedynie pod okupacją.
Brytyjski MSZ potępił skazanie Daviesa na podstawie „fałszywych zarzutów”, dodając że w rzeczywistości jest on jeńcem wojennym. „Pozostajemy w bliskim kontakcie z rodziną Daviesa i dostarczamy jej wsparcia konsularnego” – głosi komunikat resortu spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.
Strona brytyjska przypomina, że zgodnie z prawem międzynarodowym jeńcy wojenni nie mogą być sądzeni za udział w walkach.
„Domagamy się od Rosji, by szanowała te zobowiązania, w tym te wynikające z Konwencji Genewskich i zaprzestała wykorzystywać jeńców wojennych dla celów politycznych i propagandowych” – głosi komunikat brytyjskiego MSZ.
Rosyjska prokuratura w wydanym oświadczeniu podała, że Davies wstąpił w szeregi ukraińskiej armii w sierpniu 2024 roku i „brał udział w działaniach wojskowych przeciwko rosyjskim siłom zbrojnym na terytorium (obwodu donieckiego)”. Gdy Rosjanie pojmali Brytyjczyka miał być on uzbrojony w amerykański karabin szturmowy.
Na nagraniach z sądu opublikowanych przez prokuraturę widać mężczyznę mówiącego z brytyjskim akcentem, który korzysta z tłumacza. Na sali sądowej umieszczono go w specjalnej klatce, co jest tradycyjną praktyką w rosyjskich sądach.
Mężczyzna widoczny na nagraniu mówi, że był członkiem legionu cudzoziemskiego ukraińskiej armii, który przybył na Ukrainę autobusem z Polski. Z jego zeznań wynika, że otrzymywał żołd w wysokości 400-500 dolarów miesięcznie (1430–1800 zł). Na pytanie, czy przyznaje się do stawianych mu zarzutów mężczyzna kiwa głową i mówi „tak”. Nie wiadomo jednak, czy Brytyjczyk nie był do tego zmuszony.
Pierwszym Brytyjczykiem skazanym za udział w wojnie na Ukrainie przez rosyjski sąd był 22-letni James Anderson. On usłyszał wyrok 19 lat więzienia za terroryzm i udział w walkach jako najemnik. Anderson miał brać udział w walkach na terenie obwodu kurskiego (stąd zarzut terroryzmu, ponieważ Rosjanie uważali kontrofensywę Ukraińców w obwodzie kurskim jako atak o charakterze terrorystycznym).
