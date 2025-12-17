Nowa strategia bezpieczeństwa USA o tym właśnie mówi.

Nie przeceniałbym jej wartości, bo trzeba pamiętać, że akurat dla Trumpa to co napisane w dokumencie pewnie może się zmienić przy odpowiednich uwarunkowaniach za rok czy dwa. Ale faktycznie to zostało zasygnalizowane, że Stany Zjednoczone mają pewne granice, oczekują większej roli Europy w bronieniu bezpieczeństwa swojego i Ukrainy. Stany Zjednoczone nie będą się gwałtownie wycofywać, ale dają wyraźne sygnały, że muszą zrobić porządek na własnym podwórku. Trump jest pod dużą presją ze strony czynników wewnętrznych. Amerykanie czują się coraz mniej bezpieczni w swoim państwie i nie można tego ignorować. Trump nadal ma pewne karty nacisku na Rosjan, ale używa ich znacznie uważniej niż używała ich poprzednia administracja. A to również z tego powodu, że ma przed sobą niemal całą kadencję. Trzymając się analogii historycznych myślę, że obecny prezydent USA niekoniecznie chce być zapamiętany jako nowy Ronald Reagan, zupełnie mu wystarczy, jeżeli zostanie zapamiętany jako nowy Theodore Roosevelt, czyli człowiek, który bezwzględnie realizował amerykański interes narodowy i konsolidował władzę w kraju, a niekoniecznie walczył o globalny porządek z USA na czele.

Czyli wszystko stracone? Stany Zjednoczone będą realizować odległe interesy, a Europa zostanie pozostawiona sama sobie?

Rosjanie upatrują w tym pewnego okna możliwości, ale trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone mają cały czas istotne interesy w naszej części Europy. Dlatego nie pozwolą, moim zdaniem, na żadne działania, które pozostawiłyby tutaj wrażenie, że opuściły ten region. Doszliśmy wreszcie do momentu historii, w którym amerykańska obecność w tej części Europy nie jest związana tylko z interesami wojskowymi. Tu się budują amerykańskie elektrownie atomowe, tutaj ma być miejsce, do którego Amerykanie zaczną eksportować swój gaz lub inwestować w bezpieczeństwo surowcowe na miejscu. Więc na pewno Trump nie chce pozostawić wrażenia, że pokazał tutaj słabość.

Zabawmy się w rysowanie scenariuszy. Jak skończy się ta wojna?

No, to teraz mnie pan prosi, żebym wskazał miejsce, gdzie jest ukryty Święty Graal wszystkich zainteresowanych sprawami strategicznymi. Moim zdaniem sytuacja w regionie szeroko pojętej Europy Środkowo-Wschodniej zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch-trzech dekad i mamy do czynienia ze zróżnicowanymi, ale kilkoma średniej wielkości graczami, którzy mają potencjał gospodarczy i wojskowy, aby nie dać się łatwo połknąć. Ta wojna nie skończy się dopóki władze Ukrainy, niezależnie od tego kto będzie sprawował rządy, będą chciały utrzymać względnie suwerenne państwo, niezależnie od przebiegu granic. Lub dopóki nie dojdzie do jakiejś kardynalnej zmiany uwarunkowań po którejś ze stron konfliktu: gwałtownego załamania się wewnętrznego Rosji, rozpadu którejś ze struktur integracyjnych typu NATO albo Unia Europejska, czy głębokich kryzysów w państwach wschodniej flanki. Dopóki to nie nastąpi, mamy do czynienia z zasadniczą sprzecznością interesów, wzmocnioną przez Rosję przekonaniem, że użycie przemocy jest realne i potencjalnie nagłe. To tworzy nową dynamikę, większą gotowość państw i społeczeństw do „podnoszenia gardy”, a więc warunki w których konflikt na Ukrainie może tlić się dekadami.