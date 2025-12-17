Finlandia dopuszcza polowania na wilki. Czy inne kraje UE pójdą jej śladem?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w Ustawie o Łowiectwie zostały przyjęte przez fiński parlament dotyczące wilków?

Dlaczego fińska Rada Analiz Wpływu Regulacji krytykowała proces legislacyjny dotyczący odstrzału wilków?

Jak zareagował Sąd Administracyjny na działanie fińskiej agencji leśnej Metsähallitus w sprawie polowań na obszarach chronionych?

W jaki sposób Unia Europejska dostosowuje przepisy dotyczące ochrony dużych drapieżników, takich jak wilki?

Jakie mechanizmy przewidują państwa UE w swoich planach ochrony wobec dużych drapieżników?

Jakie środki ochrony wilków obowiązują obecnie w Polsce i czy są przewidziane zmiany?

W głosowaniu, które odbyło się we wtorek, aż 45 parlamentarzystów z partii opozycyjnych poparło rząd.

Nowa ustawa złagodziła całoroczną ochronę wilków. Odstrzał będzie teraz możliwy w okresach wyznaczonych przez rząd. Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa określi roczne limity polowań w poszczególnych regionach. Przepisy wejdą w życie za niecałe dwa tygodnie, 1 stycznia. Na początek planuje się zezwolenie na odstrzał 65 wilków.

Pod koniec listopada niezależna Rada Analiz Wpływu Regulacji w Finlandii surowo oceniła proces legislacyjny rządu, wskazując na pominięcie standardowej procedury i brak analizy skutków.