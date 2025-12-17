Finlandia dopuszcza polowania na wilki. Czy inne kraje UE pójdą jej śladem?

Aktualizacja: 17.12.2025 12:47 Publikacja: 17.12.2025 11:43
Finlandia złagodziła przepisy ochrony wilków
W głosowaniu, które odbyło się we wtorek, aż 45 parlamentarzystów z partii opozycyjnych poparło rząd.
Nowa ustawa złagodziła całoroczną ochronę wilków. Odstrzał będzie teraz możliwy w okresach wyznaczonych przez rząd. Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa określi roczne limity polowań w poszczególnych regionach. Przepisy wejdą w życie za niecałe dwa tygodnie, 1 stycznia. Na początek planuje się zezwolenie na odstrzał 65 wilków.
Pod koniec listopada niezależna Rada Analiz Wpływu Regulacji w Finlandii surowo oceniła proces legislacyjny rządu, wskazując na pominięcie standardowej procedury i brak analizy skutków.
W styczniu państwowa agencja leśna Metsähallitus wydała zezwolenia zezwalające na odstrzał trzech wilków i dwóch rysi na obszarach chronionych Olvassuo, Värriö i Pisavaara.
Sąd Administracyjny orzekł, że decyzja narusza ustawę o ochronie przyrody i unieważnił zezwolenia. Zwierzęta mogą być zabijane w rezerwatach przyrody tylko wtedy, gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub powodują znaczne straty finansowe.
Obecnie kilka państw europejskich łagodzi lub planuje łagodzić ochronę dużych drapieżników – głównie wilków, ale pośrednio dotyczy to też rysi i niedźwiedzi w tych samych ekosystemach.
W maju Parlament Europejski zmodyfikował unijną Dyrektywę Siedliskową, zmieniając status wilka z „ściśle chronionego” na „chroniony”. Jeżeli ta zmiana wejdzie w życie, wszystkie państwa członkowskie będą mogły w ciągu kilkunastu miesięcy wprowadzać bardziej liberalne przepisy dotyczące polowań na wilki, a pośrednio także na inne duże drapieżniki, np. przez łatwiejsze wydawanie zezwoleń w sytuacji konfliktów ze zwierzętami gospodarskimi.
Część państw UE, m.in. Austria, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Chorwacja, Litwa, Portugalia czy Słowenia, w swoich krajowych planach dla Wspólnej Polityki Rolnej uwzględniła mechanizmy pozwalające na interwencje wobec dużych drapieżników, w tym wilków. Oznacza to bardziej elastyczne podejście do ochrony – od odszkodowań po możliwość redukcji liczebności w określonych sytuacjach.
Choć obecne dyskusje i propozycje zmian koncentrują się głównie na wilku, dotyczą one całej polityki wobec dużych drapieżników, w której mieszczą się także ryś i niedźwiedź. W krajach, gdzie te gatunki współwystępują (np. Rumunia, Słowacja, Chorwacja, częściowo Finlandia), złagodzenie podejścia do wilka może w praktyce oznaczać większą presję na ogólne osłabienie ochrony dużych drapieżników, jeśli argument szkód i bezpieczeństwa publicznego zostanie rozszerzony także na inne gatunki.
W Polsce wciąż jeszcze nie złagodzono zakazu polowania na wilki, są gatunkiem ściśle chronionym, ale środowiska rolników i myśliwych zabiegają o możliwość ich odstrzału. Znane są również przypadki zastrzelenia wilka bez zezwolenia, co na ogół traktowane jest jako kłusownictwo i powinno skutkować odebraniem myśliwemu licencji i utratą prawa posiadania broni.
Zezwolenie można uzyskać w przypadku, gdy wilk stanowi zagrożenie – np. wchodzi do wsi i zabija zwierzęta domowe. Zezwolenie na odstrzał Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydaje konkretnej osobie, zwykle myśliwemu z wyspecjalizowanej firmy. Każde zawiera warunki związane z miejscem i czasem odstrzału.
