Kibice rozczarowani wizytą Leo Messiego w Kalkucie. Wdarli się na boisko i zdemolowali stadion

Tłumy kibiców na boisku stadionu Salt Lake w Kalkucie
38-letni gwiazdor Argentyny i Interu Miami wylądował w sobotę wczesnym rankiem w indyjskim stanie Bengal Zachodni, witany przez tłum rozentuzjazmowanych fanów skandujących jego imię. Kilka godzin później tysiące fanów ubranych w koszulki Messiego i powiewających flagami Argentyny zgromadziło się na stadionie Salt Lake w stolicy stanu Kalkucie, ale wzmożone środki bezpieczeństwa wokół piłkarza uniemożliwiły kibicom dostrzeżenie go – podaje telewizja France24.
Messi przechadzał się po boisku, machał do kibiców. Opuścił jednak stadion wcześniej niż oczekiwano. Po tym rozczarowani kibice, z których wielu zapłaciło za bilety ponad 100 dol., wyrywali siedzenia na stadionie i rzucali butelkami z wodą w kierunku boiska.
– Dla mnie oglądanie Messiego to przyjemność, marzenie. Ale straciłem szansę, żeby na niego spojrzeć z powodu złej organizacji – powiedział agencji AFP 37-letni biznesmen Nabin Chatterjee. Inny rozgniewany kibic powiedział agencji Press Trust of India (PTI), że ludzie „wydawali miesięczną pensję”, żeby zobaczyć Messiego. – Zapłaciłem 5000 rupii (równowartość 55 dol.) za bilet i przyszedłem z synem, żeby oglądać Messiego – powiedział Ajay Shah w wywiadzie dla PTI.
Zanim wybuchł chaos, Messi odsłonił 21-metrową statuę, przedstawiającą jego samego, trzymającego w górze Puchar Świata. Kibice oczekiwali, że Messi zagra na tym stadionie krótki mecz pokazowy.
Szefowa rządu stanowego Bengalu Zachodniego Mamata Banerjee stwierdziła, że jest „zaniepokojona” i „zszokowana” organizacją tego wydarzenia. „Szczerze przepraszam Lionela Messiego, a także wszystkich miłośników sportu i jego fanów za ten nieszczęśliwy incydent” – napisała na platformie X, dodając, że zleciła wszczęcie dochodzenia w sprawie tego incydentu.
W ramach tournée Messi ma odwiedzić także Hajdarabad, Mumbaj i Nowe Delhi. Podczas jego pobytu w Indiach zaplanowano także spotkanie z premierem Narendrą Modim.
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
