Co musi poprawić Donald Tusk? O to zapytano wyborców różnych partii

Ochrona zdrowia wymaga największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska - wynika z sondażu UCE Research dla Onetu. Odpowiedź tę wskazywali wszyscy ankietowani, niezależnie od deklarowanych poglądów politycznych.

Publikacja: 13.12.2025 10:26

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

UCE Research w sondażu poprosiło badanych o wskazanie, „które obszary wymagają – według Pana/Pani – największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska?” 61,9 proc. ankietowanych wskazało na ochronę zdrowia. 

W dalszej kolejności za sprawę wymagającą poprawy ankietowani wskazali wymiar sprawiedliwości (42,5 proc.) i gospodarkę (40,6 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: podatki, bezpieczeństwo i obronność, edukacja, polityka społeczna i polityka zagraniczna.

Jakie obszary wskazali zwolennicy różnych partii?

Według osób deklarujących się jako wyborcy Koalicji Obywatelskiej poza ochroną zdrowia poprawy wymaga wymiar sprawiedliwości oraz bezpieczeństwo i obronność. Wyborcy PiS poza ochroną zdrowia wskazywali gospodarkę i wymiar sprawiedliwości. Zwolennicy partii Jarosława Kaczyńskiego znacząco częściej wskazywali również inne zaproponowane w badaniu obszary.

Wśród wyborców Lewicy poza ochroną zdrowia najczęściej wskazywano na konieczność poprawy w wymiarze sprawiedliwości i edukacji, zwolennicy Razem bardzo często wybierali natomiast politykę społeczną oraz wymiar sprawiedliwości.

Dla wyborców PSL oprócz ochrony zdrowia najbardziej istotne okazały się bezpieczeństwo i obronność oraz polityka zagraniczna. Wśród osób głosujących na Polskę 2050 za ochroną zdrowia znalazły się wymiar sprawiedliwości i edukacja. Wyborcy ludowców wskazywali ogólnie mniej obszarów wymagających naprawy niż zwolennicy innych partii koalicyjnych: Lewicy i Polski 2050.

Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – jakie obszary wskazali ich wyborcy?

Jeśli chodzi o osoby o prawicowych sympatiach, to wyborcy Konfederacji poza koniecznością naprawy w ochronie zdrowia najczęściej zwracali uwagę na podatki i gospodarkę. Podobnie było w przypadku wyborców Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Osoby Donald Tusk koalicja rządząca
