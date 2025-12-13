Aktualizacja: 13.12.2025 11:04 Publikacja: 13.12.2025 10:26
Premier Donald Tusk
Foto: PAP/Leszek Szymański
UCE Research w sondażu poprosiło badanych o wskazanie, „które obszary wymagają – według Pana/Pani – największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska?” 61,9 proc. ankietowanych wskazało na ochronę zdrowia.
W dalszej kolejności za sprawę wymagającą poprawy ankietowani wskazali wymiar sprawiedliwości (42,5 proc.) i gospodarkę (40,6 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: podatki, bezpieczeństwo i obronność, edukacja, polityka społeczna i polityka zagraniczna.
Czytaj więcej
Są wyniki najnowszego sondażu IPSOS dla Radia Zet. Na czele znajduje się Koalicja Obywatelska, pr...
Według osób deklarujących się jako wyborcy Koalicji Obywatelskiej poza ochroną zdrowia poprawy wymaga wymiar sprawiedliwości oraz bezpieczeństwo i obronność. Wyborcy PiS poza ochroną zdrowia wskazywali gospodarkę i wymiar sprawiedliwości. Zwolennicy partii Jarosława Kaczyńskiego znacząco częściej wskazywali również inne zaproponowane w badaniu obszary.
Czytaj więcej
Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość zanotowały wzrost poparcia w najnowszym sondażu,...
Wśród wyborców Lewicy poza ochroną zdrowia najczęściej wskazywano na konieczność poprawy w wymiarze sprawiedliwości i edukacji, zwolennicy Razem bardzo często wybierali natomiast politykę społeczną oraz wymiar sprawiedliwości.
Dla wyborców PSL oprócz ochrony zdrowia najbardziej istotne okazały się bezpieczeństwo i obronność oraz polityka zagraniczna. Wśród osób głosujących na Polskę 2050 za ochroną zdrowia znalazły się wymiar sprawiedliwości i edukacja. Wyborcy ludowców wskazywali ogólnie mniej obszarów wymagających naprawy niż zwolennicy innych partii koalicyjnych: Lewicy i Polski 2050.
Czytaj więcej
Donald Tusk poczuł się przez ostatnie dwa miesiące pewniej – sondaże pokazują pozytywny trend dla...
Jeśli chodzi o osoby o prawicowych sympatiach, to wyborcy Konfederacji poza koniecznością naprawy w ochronie zdrowia najczęściej zwracali uwagę na podatki i gospodarkę. Podobnie było w przypadku wyborców Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Nowy prezydent Karol Nawrocki odchodzi od wieloletniej tradycji obchodów żydowskiego święta – dowiedziała się „R...
Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA staje się punktem zapalnym w PiS-ie, wywołując konsternację i ideologiczne...
- To jest pytanie do pana Morawieckiego, nie do mnie - stwierdził Jarosław Kaczyński, zapytany o to, czy nieobec...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Są wyniki najnowszego sondażu IPSOS dla Radia Zet. Na czele znajduje się Koalicja Obywatelska, próg wyborczy prz...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas