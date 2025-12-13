Wśród wyborców Lewicy poza ochroną zdrowia najczęściej wskazywano na konieczność poprawy w wymiarze sprawiedliwości i edukacji, zwolennicy Razem bardzo często wybierali natomiast politykę społeczną oraz wymiar sprawiedliwości.

Dla wyborców PSL oprócz ochrony zdrowia najbardziej istotne okazały się bezpieczeństwo i obronność oraz polityka zagraniczna. Wśród osób głosujących na Polskę 2050 za ochroną zdrowia znalazły się wymiar sprawiedliwości i edukacja. Wyborcy ludowców wskazywali ogólnie mniej obszarów wymagających naprawy niż zwolennicy innych partii koalicyjnych: Lewicy i Polski 2050.

Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – jakie obszary wskazali ich wyborcy?

Jeśli chodzi o osoby o prawicowych sympatiach, to wyborcy Konfederacji poza koniecznością naprawy w ochronie zdrowia najczęściej zwracali uwagę na podatki i gospodarkę. Podobnie było w przypadku wyborców Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.