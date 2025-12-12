Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego prezydent Karol Nawrocki zrezygnował z obchodów Chanuki w Pałacu Prezydenckim?

Jakie były tradycje obchodzenia Chanuki w przeszłości przez polskich prezydentów?

Jaki wpływ miały wydarzenia międzynarodowe na decyzję o obchodach Chanuki?

W jaki sposób wydarzenia w Sejmie wpłynęły na postrzeganie Chanuki przez polityków?

Czy w Sejmie planowane są obchody Chanuki w tym roku?

Jakie inne tradycje świąteczne są kontynuowane w polskim parlamencie?

W najbliższą niedzielę po zachodzie słońca Żydzi zapalą pierwszą świeczkę na specjalnym dziewięcioramiennym świeczniku, rozpoczynając obchody jednego z najważniejszych swoich świąt – Chanuki. Upamiętnia ono odzyskanie wskutek powstania Machabeuszów i ponownie poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej w 165 r. p.n.e. Zgodnie z żydowską tradycją znaleziono w niej niewielką ilość świętej oliwy, ale mimo to nastąpił cud: ogień w lampie podtrzymywał się przez osiem dni, dokładnie tyle, ile potrzeba na wytłoczenie nowej. Dlatego obchody Chanuki są ośmiodniowe. Tym razem świętowania nie będzie jednak w Pałacu Prezydenckim.

Tradycja świętowania Chanuki w Pałacu Prezydenckim sięga co najmniej Lecha Kaczyńskiego

Tradycja obchodzenia Chanuki sięga prezydentury Lecha Kaczyńskiego, choć niektóre źródła wskazują na Aleksandra Kwaśniewskiego. Kontynuowali ją Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. W ceremoniach brał udział naczelny rabin Polski Michael Schudrich, a odwołanie ich należało do rzadkości. Na przykład w 2019 r. Chanuki w Pałacu Prezydenckim nie zorganizowano, bo wypadła 22 grudnia, czyli tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy Andrzeja Dudy nie było w Warszawie. W zamian za to ówczesny prezydent zorganizował tuż po sylwestrze świąteczno-noworoczne spotkanie z przedstawicielami społeczności żydowskiej.

Chanukę obchodzono w Pałacu nawet w czasie pandemii w 2020 r. i do dziś można odnaleźć zdjęcia Andrzeja Dudy, zapalającego świeczkę w maseczce. Czy Chanuka będzie obchodzona w tym roku? Spytaliśmy o to Biuro Mediów i Listów Prezydenta, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Za to od przedstawicieli społeczności żydowskiej w Polsce usłyszeliśmy wprost: wciąż nie wysłano żadnych zaproszeń, więc Chanuki nie będzie.