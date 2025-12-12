Aktualizacja: 12.12.2025 19:00 Publikacja: 12.12.2025 18:14
19.12.2022, w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda i naczelny rabin Polski Michael Schudrich wspólnie zapalili światełko chanukowe
Foto: PAP/Leszek Szymański
W najbliższą niedzielę po zachodzie słońca Żydzi zapalą pierwszą świeczkę na specjalnym dziewięcioramiennym świeczniku, rozpoczynając obchody jednego z najważniejszych swoich świąt – Chanuki. Upamiętnia ono odzyskanie wskutek powstania Machabeuszów i ponownie poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej w 165 r. p.n.e. Zgodnie z żydowską tradycją znaleziono w niej niewielką ilość świętej oliwy, ale mimo to nastąpił cud: ogień w lampie podtrzymywał się przez osiem dni, dokładnie tyle, ile potrzeba na wytłoczenie nowej. Dlatego obchody Chanuki są ośmiodniowe. Tym razem świętowania nie będzie jednak w Pałacu Prezydenckim.
Tradycja obchodzenia Chanuki sięga prezydentury Lecha Kaczyńskiego, choć niektóre źródła wskazują na Aleksandra Kwaśniewskiego. Kontynuowali ją Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. W ceremoniach brał udział naczelny rabin Polski Michael Schudrich, a odwołanie ich należało do rzadkości. Na przykład w 2019 r. Chanuki w Pałacu Prezydenckim nie zorganizowano, bo wypadła 22 grudnia, czyli tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy Andrzeja Dudy nie było w Warszawie. W zamian za to ówczesny prezydent zorganizował tuż po sylwestrze świąteczno-noworoczne spotkanie z przedstawicielami społeczności żydowskiej.
Chanukę obchodzono w Pałacu nawet w czasie pandemii w 2020 r. i do dziś można odnaleźć zdjęcia Andrzeja Dudy, zapalającego świeczkę w maseczce. Czy Chanuka będzie obchodzona w tym roku? Spytaliśmy o to Biuro Mediów i Listów Prezydenta, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Za to od przedstawicieli społeczności żydowskiej w Polsce usłyszeliśmy wprost: wciąż nie wysłano żadnych zaproszeń, więc Chanuki nie będzie.
I trudno traktować to jako zaskoczenie. O takim scenariuszu Karol Nawrocki mówił jeszcze w styczniu jako kandydat na prezydenta, odpowiadając na pytania słuchaczy RMF FM, z których jedno zadano dość podchwytliwie: „Czy zapali pan świece chanukowe zgodnie z tradycją, którą podtrzymał Andrzej Duda, a zapoczątkował Lech Kaczyński?”. – Nie, ja swoje poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – zadeklarował Karol Nawrocki.
kandydat na prezydenta RP Karol Nawrocki
Swojego stanowiska nie uzasadnił, jednak może mieć ono związek z coraz większymi emocjami wokół świętowania Chanuki przez polityków, które rozpoczęły się od zgaszenia świecznika za pomocą gaśnicy przez Grzegorza Brauna w Sejmie w 2023 r.. Jego wyczyn potępiła niemal cała klasa polityczna, a kilka dni temu ruszył w tej sprawie jego proces przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe. Jednak paradoksalnie sprawa raczej Braunowi pomogła, niż zaszkodziła. Od tamtego czasu europoseł posługuje się wizerunkiem gaśnicy na plakatach wyborczych, a podczas spotkań podpisuje tego typu urządzenia przynoszone przez sympatyków.
W ostatnich wyborach prezydenckich zajął czwarte miejsce, wyprzedzając m.in. marszałka Sejmu Szymona Hołownię. – Wyniki wyborów prezydenckich świadczą o tym, że zdefiniował się szeroki front gaśnicowy, który idzie odzyskać niepodległość – przekonywał podczas wieczoru wyborczego Braun, który przed drugą turą poparł Nawrockiego, co mogło zdecydować o wyniku wyborów.
Do świętowania Chanuki w Pałacu Prezydenckim mogą zniechęcać Nawrockiego nie tylko nastroje w jego elektoracie, ale też ofensywa Izraela w Strefie Gazy, która coraz częściej kwalifikowana jest jako ludobójstwo. Jeszcze w październiku autorzy podcastu „Polityczny WF” Piotr Witwicki i Marcin Fijołek dywagowali, że Nawrocki może jednak zdecydować się na obchody. – Karol Nawrocki i jego urzędnicy głowią się, jak wybrnąć z trudnego dla prezydenta dylematu. W końcu nowa głowa państwa w kampanii wyborczej odcinała się od idei organizowania obchodów żydowskiego święta, lecz gdy najważniejszy urząd w państwie już się objęło, wszystko nie jest już takie proste – mówili.
Powód? Jak tłumaczyli, Nawrocki zdaje sobie sprawę, że obchody byłyby mile widziane w administracji Donalda Trumpa. Szczególnie że obecny ambasador USA w Polsce Thomas Rose jest Żydem, znanym z publicznego występowania w jarmułce.
Jednak wszystko wskazuje na to, że Nawrocki postanowił dotrzymać obietnicy z kampanii wyborczej. Obchody Chanuki będą za to w Sejmie.
Tam tradycja obchodzenia tego święta jest podobnie długa jak w Pałacu Prezydenckim. Częściej zdarzały się jednak wyjątki. Nie obchodzono go w latach 2019, 2020 i 2021 – najpierw z powodu zbiegu dat z Bożym Narodzeniem, a następnie pandemii.
Trzy lata temu tradycja obchodzenia Chanuki w Sejmie została przywrócona, a nie zakończył jej nawet wyczyn Brauna w 2023 r. Po tym, gdy zgasił świecznik, zorganizowano ponowną uroczystość, tym razem z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.
W tym roku Chanukę w Sejmie zaplanowano na poniedziałek 15 grudnia. – Mamy bardzo dobrą współpracę z Kancelarią Sejmu. Mamy też sygnały, że możemy spodziewać się silnej reprezentacji – mówi „Rzeczpospolitej” rabin Szalom Dow Ber Stambler, przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce, współorganizator Chanuki w Sejmie.
Trzy dni później ma odbyć się spotkanie wigilijne posłów i senatorów, które też jest wieloletnią tradycją, przerwaną tylko przez COVID-19. – Jest kontynuacja. Tu nie ma żadnej ideologii, a jedynie tradycja. Była Chanuka, to jest. Były święta Bożego Narodzenia, to są. Jeżeli ktoś się spodziewał, że będę robił rewolucję ze względu na swoje poglądy, to się zawiódł, gdyż poglądy swoje mam, a tradycje i kontynuację szanuję – mówi nam marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.
Jest tylko jeden wyjątek: szopka bożonarodzeniowa, którą po raz pierwszy wystawiono w Sejmie przed rokiem z inicjatywy m.in. wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Wówczas postawiono ją już przed świętami i kupiono w ostatniej chwili, dlatego prezentowała się dość skromnie: zawierała jedynie figurki Dzieciątka, Maryi i Józefa.
W tym roku w Sejmie stanęła już choinka, ale szopki wciąż nie ma. Powód? Na to pytanie nie potrafił nam odpowiedzieć marszałek Czarzasty. – Tak, byłem pomysłodawcą, choć nie wiem, czy jedynym. Nie wiem, jak będzie w tym roku – powiedział nam z kolei wicemarszałek Bosak.
