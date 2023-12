Michał Szułdrzyński: Grzegorz Braun, atakując menorę, bardzo szkodzi Polsce

Choć przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że Sejm RP jest miejscem gorących, a często gorszących sporów i awantur, to jednak poseł Konfederacji Grzegorz Braun wyszedł całkowicie poza skalę swoim zachowaniem we wtorkowy wieczór, będący zarazem szóstym wieczorem Chanuki, jednego z piękniejszych żydowskich świąt. Poseł Braun złapał za gaśnicę i z furią zaczął gasić płonącą w korytarzu Sejmu menorę. – Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu – próbował się tłumaczyć z mównicy sam Braun. I zarzucał posłom ignorancję: – Nie jesteście państwo świadomi przesłania, treści tego aktu nazywanego niewinnie świętami Chanuka.

– Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Takie jest przesłanie tych świąt. Wyzywam państwa na dysputę teologiczną – usiłował sprawę przenieść na grunt sporu religioznawczego Braun.

Dlaczego Grzegorz Braun odwołuje się do najgorszych antysemickich stereotypów

Kłopot w tym, że to poseł Braun, gasząc chanukowe świece, okazał coś gorszego niż ignorancję. Odwołał się do najgorszych antysemickich resentymentów, które niewiele różnią się od podań mówiących, że macę na paschę przygotowuje się z krwi chrześcijańskich dzieci. Takie właśnie oskarżenia o satanizm Talmudowi stawiali zaciekli antysemici uważający, że w ogóle cały judaizm powstał w kontrze do chrześcijaństwa i jest dziełem antychrysta.

Warto więc przypomnieć, że święto Chanuka upamiętnia zwycięstwo żydowskiego powstania machabejskiego, które wygnało z Jerozolimy wojska hellenistyczne, które profanowały miejsca kultu religii mojżeszowej. Według tradycji, mimo iż zabrakło oliwy do lamp wokół Przybytku w świątyni, to płonęły one przez osiem dni. I na pamiątkę tego cudu Żydzi w grudniu przez osiem wieczorów zapalają kolejne świece na chanukowej menorze. I cieszą się z triumfu dobra nad złem, jasności nad mrokiem.