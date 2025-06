Uzasadnieniem kolejnego ataku Izraela na Iran jest niedopuszczenie do sytuacji, w której Iran posiada broń atomową i środki jej przenoszenia, co w połączeniu z deklaracjami o dążeniu do zniszczenia Izraela miałoby stanowić zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa, ale w ogóle dla przetrwania tego państwa. Skala izraelskich ataków i ich konsekwencje, zarówno te, które już wystąpiły, jak i możliwe w przyszłości, nakazują podjąć jeden z kluczowych problemów, a mianowicie, czy izraelski atak jest możliwy do usprawiedliwienia w świetle prawa międzynarodowego.

Atak Izraela na Iran. Wojna prewencyjna czy wyprzedzająca?

Aby wyjaśnić to zagadnienie, warto najpierw zwrócić uwagę na dwa bardzo istotne w tym kontekście pojęcia: wojna prewencyjna (ang. prevention war) oraz wojna wyprzedzająca (czy też uprzedzająca; ang. preemptive war). Wojna prewencyjna to atak na domniemanego przeciwnika odpowiednio wcześniej – po to, aby go osłabić, ograniczyć możliwości rozwoju jego potencjału wojskowego, zniechęcić do ewentualnego ataku, zmienić układ sił na korzyść państwa podejmującego wojnę prewencyjną itp. Zagrożenie ma w tym przypadku charakter domniemany, które to domniemanie może opierać się na różnych przesłankach, np. deklaracjach i/lub groźbach przedstawicieli danego państwa, doświadczeniach historycznych, rozwoju armii i/lub przemysłu wojskowego, zawieraniu sojuszy z innymi państwami, które mogą być postrzegane jako zagrożenie, wsparciu dla różnego rodzaju podmiotów niepaństwowych (przede wszystkim ugrupowania terrorystyczne), których działalność stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa itp. Kluczowy problem to właściwa ocena potencjalnego zagrożenia, czyli w praktyce dostęp do wiarygodnych informacji i danych oraz ich odpowiednia interpretacja i ocena. Błąd (lub zła wola) w tym zakresie może oznaczać albo stan fałszywego poczucia bezpieczeństwa, albo wyolbrzymiania zagrożenia.

Natomiast wojna wyprzedzająca to działania zbrojne podejmowane bezpośrednio przed oczekiwanym, pewnym atakiem przeciwnika – po to, aby zapewnić sobie korzystniejszą pozycję na początku nieuchronnego starcia. Zagrożenie nie jest tutaj domniemane, ale pewne, a atak, na co istnieją niepodważalne dowody, nieuchronny.