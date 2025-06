Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej informowała niedawno, że Iran zgromadził zapasy uranu, które po dalszym wzbogaceniu wystarczyłyby do budowy kilku bomb jądrowych, jednak problemem pozostaje zdolność do ich skutecznego użycia. Część analityków obawia się, że izraelska kampania może wręcz skłonić Iran do zmiany stanowiska. – Iran jest rozbity. Nie jestem pewien, czy nadal ma do tego zdolności i kadrę – zaznaczył w rozmowie z CNN anonimowy przedstawiciel amerykańskiej administracji, znający najnowsze raporty wywiadowcze.