Joe Biden w emocjonalnym przemówieniu ostrzegł przed „mrocznymi dniami” pod rządami Donalda Trumpa

Biden powiedział, że obecna administracja zamierza „zniweczyć wszystkie osiągnięcia mojej kadencji, wymazać historię, a nie ją tworzyć, wymazać sprawiedliwość i równość”. - Nie możemy tego owijać w bawełnę. To mroczne dni, ale wszyscy jesteście tu z tego samego powodu powiedział. - To dlatego, że nasza przyszłość dosłownie wisi na włosku. Musimy, musimy bez skrupułów walczyć o przyszłość - nawoływał.

Joe Biden żartuje ze swojego wieku. A jego asystenci zeznają

Najnowsze przemówienie Bidena - jak zauważa CNN - wydarzyło się w tygodniu, w którym dwóch jego starszych asystentów pojawiło się na przesłuchaniach przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów w ramach prowadzonego przez republikanów dochodzenia w sprawie pogorszenia funkcji poznawczych byłego prezydenta i możliwych prób ukrycia tego faktu przed opinią publiczną.

W swoim przemówieniu w Chicago były prezydent zażartował ze swojego wieku. - Miałem wątpliwy zaszczyt zostać wybrany najmłodszym senatorem w historii Ameryki i najstarszym prezydentem w historii Ameryki – powiedział. - To piekło, kończyć 40 lat dwa razy.

Były prezydent, który wciąż leczy agresywną postać raka prostaty, od czasu opuszczenia Białego Domu trzyma się z dala od polityki. Od tego momentu wygłosił zaledwie kilka przemówień. Większość czasu spędza w swoich domach w Wilmington i Rehoboth Beach w stanie Delaware i pracuje nad książką.

Kończąc swoje przemówienie, Biden zachęcał prawników, by „zdobyli się na odwagę” i „stanęli w obronie tego, co słuszne”. - To oznacza przyjęcie klienta, który nie może wystawić dużego czeku, ale potrzebuje ochrony swoich podstawowych praw. To oznacza podpisanie się pod tym zleceniem, które może wywołać gniew osób sprawujących władzę, ale wiadomo, że to słuszne – powiedział. - To oznacza stanowcze przeciwstawienie się niekonstytucyjnym działaniom, mającym na celu zastraszanie. To oznacza napisanie artykułu, wygłoszenie przemówienia, poprowadzenie protestu, obronę idei, na których opiera się nasz kraj - zakończył.