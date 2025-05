Obawy o zdrowie Joe Bidena. Podczas debaty w 2024 roku „to nie było zmęczenie ani nieprzygotowanie”

Autorzy opisują, że demokratyczni politycy, asystenci w Białym Domu, członkowie gabinetu Bidena i demokratyczni darczyńcy na początku nieudanej kampanii Bidena w 2024 roku byli zszokowani jego „malejącymi możliwościami psychicznymi i fizycznymi”. Nikt z nich nie wypowiedział się jednak publicznie, ani nie próbował powstrzymać go przed kandydowaniem – czytamy.

Debata w 2024 roku. „To nie było przeziębienie ani zmęczenie”

„To, co świat zobaczył podczas jego jedynej debaty w 2024 r., nie było anomalią. To nie było przeziębienie; to nie był ktoś, kto był nieprzygotowany. To nie był ktoś, kto był po prostu trochę zmęczony” – piszą Tapper i Thompson. „To był naturalny wynik osiemdziesięciojednoletniego mężczyzny, którego możliwości malały od lat".

Nowa książka „Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again” („Grzech pierworodny: upadek prezydenta Bidena, jego tuszowanie i jego katastrofalna decyzja o ponownym kandydowaniu”) opiera się na ponad 200 wywiadach, głównie z politykami Partii Demokratycznej, z których większość została przeprowadzone już po zakończeniu wyborów w 2024 roku.

Informacja o „agresywnej postaci raka prostaty”, zdiagnozowanej u Joe Bidena

W ostatnich dniach wzrosło zainteresowanie wiekiem i zdrowiem Bidena. W niedzielę biuro Bidena poinformowało w oświadczeniu, że u byłego prezydenta zdiagnozowano „agresywną postać” raka prostaty, który rozprzestrzenił się na kości. W oświadczeniu napisano, że Biden i jego rodzina „rozważają opcje leczenia”.