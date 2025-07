Pekin nie dopuści do przegranej Rosji w wojnie z Ukrainą. Szef MSZ Chin wyjaśnił, dlaczego

Pomimo oficjalnie głoszonej neutralności, relacje Chin z Rosją uległy znacznemu zacieśnieniu. Jeszcze na krótko przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, Xi Jinping ogłosił „partnerstwo bez ograniczeń” z Moskwą, co zaowocowało wzmocnieniem więzi politycznych i gospodarczych. Pekin stara się również występować jako potencjalny mediator, jednak jak podkreślały wcześniejsze raporty, stawka dla Chin jest wysoka – utrata strategicznego partnera, jakim jest Rosja, byłaby poważnym ciosem.

Kontrowersje wokół wsparcia militarnego dla Rosji

Chiny odrzucają zarzuty o udzielanie Rosji wsparcia militarnego, choć Ukraina nałożyła sankcje na chińskie firmy podejrzewane o dostarczanie komponentów do dronów i technologii wykorzystywanych przy produkcji pocisków. Po ostatnim rekordowym ataku na Kijów, ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybiha opublikował zdjęcia fragmentów rosyjskiego drona bojowego Geran 2, który według oznaczeń wyprodukowano w Chinach w czerwcu.

Chińscy obywatele na froncie. Pekin zaprzecza

W 2025 roku pojawiły się też doniesienia o chińskich ochotnikach walczących po stronie Rosji na Ukrainie. Pekin stanowczo zaprzeczył tym informacjom i ponowił apel do swoich obywateli o powstrzymanie się od udziału w działaniach wojennych po jakiejkolwiek stronie konfliktu.

W chińskim internecie krążył jednak klip reklamowy, który sloganem „Jesteś mężczyzną. Bądź mężczyzną” zachęcał do wstępowania do rosyjskiej armii. Był jednym z bardzo wielu, które bez przeszkód mogą obejrzeć mieszkańcy Państwa Środka mimo ścisłej cenzury wszystkiego, co pojawia się w ich sieci.

Chińscy dziennikarze ustalili, że pierwszy najemnik z Państwa Środka zaciągnął się do rosyjskiej armii jeszcze latem 2023 roku. Był to Zhao Rui, który zginął w okolicach Bachmutu. Inny najemnik, Li Jianwei, otwarcie przyznawał, że Chińczycy po 1-2 miesiącach szkolenia wysyłani są na front do grup szturmowych, które pierwsze wysyłane są do walk. Od momentu włączenia się do walki chińscy najemnicy mieli przeżywać 8-10 godzin.