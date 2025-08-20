Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jak Donald Trump żongluje statystyką

Od wskaźników przestępczości w Dystrykcie Kolumbii poprzez dane ze spisu powszechnego po statystyki pracy – administracja Donalda Trumpa zmienia dane i tworzy swoje, tak by pasowały do polityki prezydenta.

Publikacja: 20.08.2025 04:57

Jak Donald Trump żongluje statystyką

Foto: REUTERS/Alexander Drago

Aleksandra Słabisz

Aby uzasadnić przejęcie kontroli nad ulicami stolicy przez Gwardię Narodową, prezydent Donald Trump przedstawił zawyżone dane, które przeczyły raportom jego własnego Departamentu Sprawiedliwości, mówiącym o spadku przestępczości w Waszyngtonie. By móc zmienić granice dystryktów kongresowych, oznajmił, że chce, aby – wbrew konstytucji – kolejny spis ludności wykluczył nieudokumentowanych imigrantów. A gdy federalne Biuro Statystyk Pracy (BLS) opublikowało raport ze słabymi wskaźnikami z rynku pracy, prezydent Trump nakazał zwolnić komisarz tej agencji Erikę McEntarfer.

Reklama
Reklama

Teraz proponuje zastąpienie jej lojalnym wobec siebie ekonomistą z konserwatywnej Heritage Foundation, EJ Antonim, znanym z przesadzonych statystyk, który sugerował, żeby w ogóle zrezygnować z miesięcznych raportów z rynku pracy.

Czytaj więcej

Prezydent Donald Trump zwolnił dr Erikę McEntarfer, komisarza Biura Statystyki Pracy
Rynek pracy
Prezydent USA zwolnił szefową biura statystycznego. Trump: Liczby były sfałszowane

– Od wybiórczego prezentowania danych, które były wygodne, po błędną prezentację i wyolbrzymianie – EJ Antoni wykorzystuje wszystkie możliwe sztuczki i wielokrotnie pokazał, że nie jest wiarygodnym źródłem informacji. Trudno sobie wyobrazić kogoś takiego na czele tak kluczowej organizacji, jak BLS – mówi o nominancie Trumpa Dave Herbert, ekonomista z konserwatywnego think tanku American Institute for Economic Research.

Inni eksperci ostrzegają, że posunięcie to może mieć paraliżujący wpływ na pracę ekonomistów i analityków, którzy opierają się na danych rządowych, tradycyjnie w USA uważanych za bardziej rzetelne niż te gromadzone przez sektor prywatny. 

Reklama
Reklama

Obecna administracja USA zniekształca dane publikowane przez rządowe agencje i dobiera się do prywatnych

Donald Trump od początku swojej politycznej kariery żongluje faktami oraz szerzy nieprawdę. „Gdy jest u władzy, przedstawia różowy obraz Ameryki, w której wszystko układa się bardzo dobrze. Gdy walczył o przejęcie władzy, promował fałszywe teorie na temat krajowej stopy bezrobocia i wskaźnika przestępczości, by atakować demokratów. Przykładowo w 2016 roku twierdził, że stopa bezrobocia sięga 42 proc., podczas gdy kształtowała się na poziomie 5 proc.” – przypomina „Huffington Post”.

Czytaj więcej

Amerykanie martwią się cenami. Coraz częściej jedzą w domu
Gospodarka
Amerykanie martwią się cenami. Coraz częściej jedzą w domu

Ale dopiero w drugiej kadencji coraz odważniej nagina oficjalne dane, by pasowały do jego polityki i przekazu medialnego. Od początku roku jego administracja zmienia sposób, w jaki są zbierane i opracowywane dane w różnych agencjach federalnych, od tych zajmujących się zdrowiem, klimatem po edukację.

Przykładowo administracja Trumpa usunęła z federalnych portali dziesiątki baz danych i rządowych opracowań dotyczących zakresu zniszczeń w wyniku katastrof naturalnych. Zniknęła też strona U.S. Global Change Research Program, na której publikowane były analizy o zmianach klimatycznych w całym kraju. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) ma zakaz gromadzenia danych związanych z płcią, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Amerykanów.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Trump próbuje też zmusić prywatne firmy do publikowania korzystniejszych dla niego danych. Naciskał np. na Goldman Sachs, by zwolnił głównego ekonomistę, bo przygotował raporty ostrzegające, że cła mogą wywołać inflację. 

Reklama
Reklama

– Administracja próbuje przedstawić najlepszy obraz tego, co robi, nawet jeżeli oznacza to, że musi manipulować czy zniekształcać fakty – mówi Robert Cropf z St. Louis University.

Dane o skutkach klęsk żywiołowych, liczbie aborcji czy utonięć - wszystko jest podporządkowane bieżącej polityce

– Taka manipulacja danymi przypomina działania dyktatorów i reżimów autokratycznych. Tego rodzaju kłamstwa służą demonstrowaniu siły i umiejętności omamiania ludzi – podsumowuje z kolei Natalie Koch, wykładowczyni z Syracuse University specjalizująca się w badaniach nad autorytarnymi rządami.

Dodatkowo federalne agencje wstrzymały gromadzenie i analizę wielu rodzajów danych w kwietniu, po tym jak na dobre weszły w życie masowe zwolnienia w agencjach rządowych. 

W wyniku cięć personalnych CDC nie gromadzi danych dotyczących m.in. wstrząsów mózgu, utonięć, czy kryzysu narkotykowego. Jak podaje „Washington Post”, żadna federalna agencja nie zbiera i nie analizuje informacji stanowych dotyczących aborcji, które są jednym z komponentów do przewidywania wskaźnika urodzeń i podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej, edukacji i gospodarki. Nie ma już pracowników National Center for Education Statistics, którzy weryfikowali gromadzone dane na temat edukacji. Dlatego okrojony przez obecną administrację Departament Edukacji nie opublikował na czas dorocznego raportu przedstawiającego stan edukacji w kraju, od przedszkoli po uczelnie wyższe.

– Poważnie podważa to zaufanie do naszych instytucji, jeżeli nie możemy mieć żadnej gwarancji, że dostarczają nam wiarygodnych danych, lub że podejmują decyzje w oparciu o wiarygodne dane – mówi Robert Cropf. Eksperci ostrzegają, że manipulowanie oficjalnymi statystykami rządowymi może również doprowadzić do niestabilności gospodarczej, ograniczyć dostęp do opieki zdrowotnej, czy np. zniekształcić prognozy dotyczące klęsk żywiołowych.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W raporcie o stanie praw człowieka w Polsce Departamentu Stanu pojawił się fragment o potraktowaniu
Dyplomacja
Amerykanie o prawach człowieka w Polsce: antysemityzm, migranci i ks. Olszewski

Skutki tych zmian będą odczuwalne w społeczeństwie długo po tym, jak Donald Trump odejdzie z Białego Domu. Nawet jeżeli rząd amerykański wznowi rzetelne gromadzenie i analizę danych, w statystykach pozostaną dziury z epoki Trumpa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Polityka Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Społeczeństwo Osoby Donald Trump Statystyka USA

Aby uzasadnić przejęcie kontroli nad ulicami stolicy przez Gwardię Narodową, prezydent Donald Trump przedstawił zawyżone dane, które przeczyły raportom jego własnego Departamentu Sprawiedliwości, mówiącym o spadku przestępczości w Waszyngtonie. By móc zmienić granice dystryktów kongresowych, oznajmił, że chce, aby – wbrew konstytucji – kolejny spis ludności wykluczył nieudokumentowanych imigrantów. A gdy federalne Biuro Statystyk Pracy (BLS) opublikowało raport ze słabymi wskaźnikami z rynku pracy, prezydent Trump nakazał zwolnić komisarz tej agencji Erikę McEntarfer.

Pozostało jeszcze 91% artykułu
Reklama
Duża parada wojskowa odbyła się w Pekinie w 2015 roku
Polityka
Chiny zorganizują wielką paradę wojskową. Setki samolotów nad Pekinem
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Eemeli Peltonen, poseł fińskiej Partii Socjaldemokratycznej (SDP)
Polityka
Poseł zmarł w gmachu fińskiego parlamentu. Media piszą o samobójstwie
Donald Trump
Polityka
Sondaż: Ponad połowa Amerykanów uważa, że Donald Trump za bardzo zbliżył się do Rosji
Prezydent USA Donald Trump
Polityka
Donald Trump: W ciągu sześciu miesięcy rozwiązałem sześć konfliktów zbrojnych
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
Od czasu amerykańskiej inwazji na Irak sprzed 22 lat jeszcze nigdy nie zorganizowano w Białym Domu p
Polityka
Szczyt w Białym Domu. Ostatnia nadzieja Ukrainy
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie