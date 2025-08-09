Według sondażu przeprowadzonego przez AP-NORC, ponad połowa Amerykanów stresuje się kosztami jedzenia. Aż 53 proc. respondentów określiło ceny artykułów spożywczych jako „poważne” źródło stresu, a 33 proc. jako „niewielkie”. Jedynie 14 proc. stwierdziło, że koszty zakupów ich nie martwią.

Inne czynniki finansowe – takie jak koszt mieszkania czy stan konta – również budzą niepokój, ale dotykają szczególnie młodszych Amerykanów, którzy rzadziej niż starsi mają oszczędności czy są właścicielami nieruchomości, co czyni ich podatnymi na presję finansową.

Inflacja spada, ceny artykułów spożywczych rosną

Tempo inflacji na artykuły spożywcze spadło od szczytowego poziomu 9,4 proc. odnotowanego w 2022 roku. Spowodowały go zatory w łańcuchach dostaw. Zgodnie z najnowszym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych, w ciągu 12 miesięcy, do czerwca, ceny żywności wzrosły o 2,4 proc..

Nie oznacza to jednak, że ceny spadły. W niektórych kategoriach, np. jaja, wołowina czy sok pomarańczowy, wzrost cen nawet przyspieszył. Powodem są zmiany w podaży lub ekstremalne warunki pogodowe. Pojawiają się także sygnały, że taryfy celne wprowadzone przez administrację Trumpa wpływają na ceny importowanych owoców, konserw i kawy.