Wzrost gospodarczy w Rosji praktycznie zatrzymał się w listopadzie 2025 r. — poinformowało w piątek rosyjskie ministerstwo rozwoju gospodarczego. Pod koniec miesiąca PKB Rosji wzrósł oficjalnie o 0,1 proc. rok do roku, co stanowi najgorszy wynik od początku 2023 r. — podkreśla „The Moscow Times”.

Boom wywołany zdominowaniem gospodarki przez potrzeby zbrojeniówki, który urząd statystyczny Rosstat (oskarżany o prowadzenie kreatywnej statystyki na potrzeby Kremla) odnotowuje od dwóch lat, zniknął bez śladu.

Handel na minusie, Rosjanie oszczędzają na zakupach

W ubiegłym roku gospodarka wzrosła oficjalnie o 4,3 proc., w pierwszym kwartale tego roku o 1,4 proc., w drugim o 1,1 proc., a w trzecim o 0,6 proc. Łącznie, w ciągu 11 miesięcy, PKB Rosji zwiększył się o 1 proc. To połowa wielkości prognozowanej przez rząd. A biorąc pod uwagę zawyżanie statystyk, wzrostu gospodarczego już nie ma.

„Model wzrostu opartego wyłącznie na wydatkach wojskowych jest nieskuteczny” – stwierdza Janis Kluge, ekspert Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym.