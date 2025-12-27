Aktualizacja: 27.12.2025 13:52 Publikacja: 27.12.2025 11:20
Wzrost gospodarczy w Rosji praktycznie zatrzymał się w listopadzie
Foto: Bloomberg
Wzrost gospodarczy w Rosji praktycznie zatrzymał się w listopadzie 2025 r. — poinformowało w piątek rosyjskie ministerstwo rozwoju gospodarczego. Pod koniec miesiąca PKB Rosji wzrósł oficjalnie o 0,1 proc. rok do roku, co stanowi najgorszy wynik od początku 2023 r. — podkreśla „The Moscow Times”.
Boom wywołany zdominowaniem gospodarki przez potrzeby zbrojeniówki, który urząd statystyczny Rosstat (oskarżany o prowadzenie kreatywnej statystyki na potrzeby Kremla) odnotowuje od dwóch lat, zniknął bez śladu.
W ubiegłym roku gospodarka wzrosła oficjalnie o 4,3 proc., w pierwszym kwartale tego roku o 1,4 proc., w drugim o 1,1 proc., a w trzecim o 0,6 proc. Łącznie, w ciągu 11 miesięcy, PKB Rosji zwiększył się o 1 proc. To połowa wielkości prognozowanej przez rząd. A biorąc pod uwagę zawyżanie statystyk, wzrostu gospodarczego już nie ma.
„Model wzrostu opartego wyłącznie na wydatkach wojskowych jest nieskuteczny” – stwierdza Janis Kluge, ekspert Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym.
Według oficjalnych danych rosyjski przemysł po raz pierwszy od prawie trzech lat zanotował stratę (-0,7 proc. w listopadzie). To efekt wysokich stóp procentowych i zaostrzających się sankcji. Wzrost obrotów w handlu detalicznym spowolnił o ponad połowę — do 3,3 proc. — po tym, jak konsumenci przeszli do masowych oszczędności, zaczęli ograniczać wydatki na odzież i elektronikę oraz po raz pierwszy od dawna, zmniejszyli zakupy żywności w ujęciu fizycznym (kilogramy, litry itp.). Wzrost budownictwa wyhamował (+0,1 proc. w listopadzie), a spadek w handlu hurtowym wzrósł ponad dwukrotnie — do -5,6 proc. w listopadzie.
Niemiecki ekspert przypomina, że w pierwszych latach wojny Putina rosyjską gospodarkę wspierały wysokie ceny surowców i gwałtowny wzrost wydatków konsumpcyjnych po tym, jak władze zaczęły rozdzielać pieniądze między żołnierzy kontraktowych i ochotników w biednych regionach. „Ale wszystkie te czynniki zniknęły i teraz Rosja znajduje się w najgorszej sytuacji od początku wojny” – zauważa Kluge.
„Stagnacja gospodarcza oznacza kłopoty dla banków: wiele firm będzie miało trudności ze spłatą odsetek, co prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu zadłużenia” – zauważa Siergiej Gurijew, dziekan London Business School. „Jesteśmy w sytuacji, w której wzrost gospodarczy praktycznie nie istnieje. I nie wiadomo, z czego firmy będą spłacać zaciągnięte kredyty” – powiedział Gurijew Bloombergowi.
Elina Rybakowa, ekonomistka z Peterson Institute w Waszyngtonie, zauważa, że szczytowe lata wzrostu gospodarczego Rosji – 2000–2008 – charakteryzowały się stałym wzrostem cen ropy naftowej. Kiedy ten wzrost się zatrzymał, „zatrzymał się silnik rosyjskiej gospodarki”.
Kreml liczy na powrót zagranicznych inwestorów, którzy uciekli z kraju po wojnie i wprowadzeniu sankcji. Rybakowa wątpi jednak, że tak się stanie: „Jaki inwestor wchodzi do średniej wielkości gospodarki europejskiej, która zwalnia i jest uzależniona od wydatków wojskowych? Po co miałby to robić?” – pyta Rybakowa.
