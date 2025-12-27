Reklama
Gospodarka Rosji „wyzerowała”. Wojna już nie wystarcza

Wojna Putina starczyła rosyjskiej gospodarce na dwa lata na plusie. Teraz nadszedł czas zapłaty za podporządkowanie Rosji potrzebom napaści zbrojnej na sąsiada.

Publikacja: 27.12.2025 11:20

Wzrost gospodarczy w Rosji praktycznie zatrzymał się w listopadzie

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Wzrost gospodarczy w Rosji praktycznie zatrzymał się w listopadzie 2025 r. — poinformowało w piątek rosyjskie ministerstwo rozwoju gospodarczego. Pod koniec miesiąca PKB Rosji wzrósł oficjalnie o 0,1 proc. rok do roku, co stanowi najgorszy wynik od początku 2023 r. — podkreśla „The Moscow Times”.

Boom wywołany zdominowaniem gospodarki przez potrzeby zbrojeniówki, który urząd statystyczny Rosstat (oskarżany o prowadzenie kreatywnej statystyki na potrzeby Kremla) odnotowuje od dwóch lat, zniknął bez śladu.

Handel na minusie, Rosjanie oszczędzają na zakupach

W ubiegłym roku gospodarka wzrosła oficjalnie o 4,3 proc., w pierwszym kwartale tego roku o 1,4 proc., w drugim o 1,1 proc., a w trzecim o 0,6 proc. Łącznie, w ciągu 11 miesięcy, PKB Rosji zwiększył się o 1 proc. To połowa wielkości prognozowanej przez rząd. A biorąc pod uwagę zawyżanie statystyk, wzrostu gospodarczego już nie ma.

„Model wzrostu opartego wyłącznie na wydatkach wojskowych jest nieskuteczny” – stwierdza Janis Kluge, ekspert Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym.

Według oficjalnych danych rosyjski przemysł po raz pierwszy od prawie trzech lat zanotował stratę (-0,7 proc. w listopadzie). To efekt wysokich stóp procentowych i zaostrzających się sankcji. Wzrost obrotów w handlu detalicznym spowolnił o ponad połowę — do 3,3 proc. — po tym, jak konsumenci przeszli do masowych oszczędności, zaczęli ograniczać wydatki na odzież i elektronikę oraz po raz pierwszy od dawna, zmniejszyli zakupy żywności w ujęciu fizycznym (kilogramy, litry itp.). Wzrost budownictwa wyhamował (+0,1 proc. w listopadzie), a spadek w handlu hurtowym wzrósł ponad dwukrotnie — do -5,6 proc. w listopadzie.

Bez drogiej ropy nie ma Rosji

Niemiecki ekspert przypomina, że w pierwszych latach wojny Putina rosyjską gospodarkę wspierały wysokie ceny surowców i gwałtowny wzrost wydatków konsumpcyjnych po tym, jak władze zaczęły rozdzielać pieniądze między żołnierzy kontraktowych i ochotników w biednych regionach. „Ale wszystkie te czynniki zniknęły i teraz Rosja znajduje się w najgorszej sytuacji od początku wojny” – zauważa Kluge.

„Stagnacja gospodarcza oznacza kłopoty dla banków: wiele firm będzie miało trudności ze spłatą odsetek, co prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu zadłużenia” – zauważa Siergiej Gurijew, dziekan London Business School. „Jesteśmy w sytuacji, w której wzrost gospodarczy praktycznie nie istnieje. I nie wiadomo, z czego firmy będą spłacać zaciągnięte kredyty” – powiedział Gurijew Bloombergowi.

Elina Rybakowa, ekonomistka z Peterson Institute w Waszyngtonie, zauważa, że szczytowe lata wzrostu gospodarczego Rosji – 2000–2008 – charakteryzowały się stałym wzrostem cen ropy naftowej. Kiedy ten wzrost się zatrzymał, „zatrzymał się silnik rosyjskiej gospodarki”.

Kreml liczy na powrót zagranicznych inwestorów, którzy uciekli z kraju po wojnie i wprowadzeniu sankcji. Rybakowa wątpi jednak, że tak się stanie: „Jaki inwestor wchodzi do średniej wielkości gospodarki europejskiej, która zwalnia i jest uzależniona od wydatków wojskowych? Po co miałby to robić?” – pyta Rybakowa.

