Cztery lata temu izolowany na świecie reżim północnokoreański, który wcześniej zgładził i zagłodził miliony własnych obywateli, mógł liczyć na sporadyczne zamówienia wojskowe, najczęściej ze strony Chin i podobnych sobie reżimów. Wojna Putina stała się nagle szansą na wielkie pieniądze nie tylko dla dworu Kim Dzong Una, ale też dla całej północnokoreańskiej gospodarki.

Reklama Reklama

Najbardziej zyskał przemysł chemiczny Korei Północnej

Jak informuje agencja Reutera na podstawie danych banku centralnego Korei Południowej (północnokoreański reżim nie publikuje żadnych danych), w rezultacie rozpędzenia produkcji zbrojeniowej na potrzeby rosyjskiej wojny, PKB Korei Płn. wzrósł w minionym roku o 3,7 proc. w ujęciu rocznym.

Już w 2023 roku reżimowa gospodarka zyskała 3,1 proc. po spadku o 0,2 proc. rok wcześniej, a teraz wzrost jeszcze bardziej przyspieszył. Obecny wskaźnik dynamiki PKB jest najwyższy od 2016 roku, poinformował bank centralny Korei Południowej. Jego szacunki są uważane za najbardziej wiarygodne, zauważa Reuters.

Szybki wzrost napędzany był przede wszystkim przez produkcję, budownictwo i górnictwo, którym sprzyjały niektóre projekty krajowe realizowane przez władze KRLD oraz „rozszerzenie współpracy gospodarczej między Koreą Północną a Rosją”, poinformował Bank Korei.