Dlaczego spodziewano się, że RPP może utrzymać stopy procentowe bez zmian?

Z drugiej strony, za brakiem obniżki stóp procentowych mogła przemawiać ostrożność i pragmatyzm RPP oraz... kalendarz. Przykładowo, ekonomiści Pekao przewidywali, że Rada będzie chciała poczekać z cięciem na listopad, gdy zapozna się z nową projekcją gospodarczą NBP. Po co czekać? „By upewnić się co do trendów w średnim okresie i nie przyzwyczajać rynków do cięcia stóp co posiedzenie” – wskazywali analitycy banku. RPP obniżyła stopy procentowe na trzech ostatnich posiedzeniach decyzyjnych (w lipcu, wrześniu i październiku), choć wciąż wzbraniała się przed stwierdzeniem, że jest w cyklu obniżek.

Niejako „tradycyjnie” Rada Polityki Pieniężnej mogła też uznać, że argumentami przeciwko luzowaniu polityki pieniężnej są m.in. luźna polityka fiskalna rządu. - Polityka fiskalna pozostaje rozrzutna i oddziałuje silnie proinflacyjnie. To jeden z czynników ograniczających przestrzeń do obniżania stóp procentowych – mówił we wrześniu prezes Glapiński dodając, że „RPP cyzeluje działania, żeby niczego nie zepsuć” oraz że musi być uważna, bo „inflacja nie jest jednak do końca okiełznana i cały czas może się odrodzić”.

Do listy argumentów za brakiem obniżki można było też dopisać m.in. wciąż podwyższoną (choć opadającą) dynamikę płac w gospodarce oraz wysoką inflację cen usług.

To ostatnia obniżka stóp procentowych w tym roku?

O ile analitycy nie byli przekonani, czy już w październiku RPP znów obniży stopy procentowe, o tyle dużo bardziej zgodnie oczekiwali, że w tym roku czeka nas jeszcze jedno cięcie. Skoro doszło do niego już teraz, to scenariusz bazowy jest taki, że w listopadzie i grudniu Rada utrzyma już stopy procentowe bez zmian. Świadczyły o tym też wrześniowe wypowiedzi członków RPP.

- W tym roku widzę możliwość kolejnej zmiany stóp procentowych, choć wydaje się, że nastąpi ona najwyżej raz – komentowała Gabriela Masłowska. - Być może do końca roku dojdzie do jednej, a nie dwóch obniżek stóp procentowych – mówił Henryk Wnorowski, podkreślając ostrożność Rady. Także Wiesław Janczyk wskazywał, że „wydaje się uzasadnione oczekiwać jeszcze jednej obniżki stóp procentowych w tym roku”.