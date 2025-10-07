Okazało się, że płytsze od wcześniejszych szacunków było tąpnięcie dynamiki inwestycji (nakładów brutto na środki trwałe) – nie o 2,2 proc. r/r, a o 0,9 proc. Dane są więc lepsze, acz nadal słabe. Spadek w tej kategorii wynikał w pewnej mierze z efektów bazy: w 2023 r. kończyły się projekty współfinansowane z poprzedniego budżetu unijnego, w 2024 r. (i zresztą, jak na razie, w 2025 r. też) to źródło było wyraźnie mniejsze. Zgodnie z szacunkami ekonomistów ING Banku Śląskiego, wykorzystanie środków unijnych spadło w 2024 r. do 1,1 proc. PKB z 2,1 proc. w 2023 r. Wciąż ekonomiści zwracali też uwagę na osłabioną skłonność firm do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, m.in. ze względu na niepewność geopolityczną czy regulacyjną, wysokie realne stopy procentowe czy spadek zysków.

Nieco słabszym motorem wzrostu gospodarczego w 2024 r. niż sądziliśmy dotychczas okazała się natomiast konsumpcja prywatna. Ta urosła o 2,9 proc. r/r, wobec 3,1 proc. według wcześniejszych szacunków GUS. Spożycie gospodarstw domowych było napędzane przez wysoki nominalny i realny wzrost dochodów do dyspozycji. Wyraźniej urosła zaś w 2024 r. konsumpcja publiczna (o 8,7 proc. r/r, wzrost o 0,5 pkt proc. względem poprzednich danych), co było efektem m.in. podwyżek o 20-30 proc. dla nauczycieli i sfery publicznej oraz rosnących wydatków na obronność.

Słabość popytu zagranicznego przy solidnym zapotrzebowaniu krajowym sprawiła, że na nasz wzrost gospodarczy negatywnie wpływało saldo obrotów z zagranicą. Import w 2024 r. urósł o 4,5 proc. (+0,3 pkt proc. względem poprzedniego szacunku), eksport zaś „tylko” o 2 proc. (bez zmian).

Co dalej z polską gospodarką?

To jednak tylko (nieco zrewidowany) obraz polskiej gospodarki we wstecznym lusterku. Co widzimy wokół i przed nami? Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi GUS, w drugim kwartale polska gospodarka urosła o 3,4 proc. r/r, najsilniej od blisko trzech lat (na równi z danymi za czwarty kwartał 2024 r.), po wzroście o 3,2 proc. w pierwszym. Prognozy na cały rok oscylują w okolicach wzrostu o 3,5 proc. r/r, acz są wśród nich te bardziej optymistyczne (np. 4 proc. analityków Pekao), jak i mniej (np. 3,3 proc. ekonomistów BOŚ Banku). Obecne prognozy sugerują, że w dość podobnym poziomie około 3,5 proc. polska gospodarka powinna realnie rosnąć także w 2026 r.