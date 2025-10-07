Aktualizacja: 07.10.2025 12:49 Publikacja: 07.10.2025 11:22
PKB Polski urósł w 2024 r. realnie o 3 proc. rok do roku
Foto: Adobe Stock
Rewizje danych o PKB, obejmujące nawet kilka poprzednich lat, są rutynową procedurą stosowaną przez GUS. Wynikają z uwzględnienia bardziej kompletnych informacji pochodzących z różnych źródeł.
Jak informuje urząd, dotychczasowe szacunki PKB za 2024 r. zostały zrewidowane z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego 2024 r., dotyczących finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Zgodnie z najnowszymi danymi, realnie PKB Polski urósł w 2024 r. o 3 proc., a nie 2,9 proc., jak wcześniej podawał GUS. Dane z nowych źródeł zmusiły też urząd do lekkiej rewizji struktury naszego wzrostu gospodarczego w minionym roku.
Okazało się, że płytsze od wcześniejszych szacunków było tąpnięcie dynamiki inwestycji (nakładów brutto na środki trwałe) – nie o 2,2 proc. r/r, a o 0,9 proc. Dane są więc lepsze, acz nadal słabe. Spadek w tej kategorii wynikał w pewnej mierze z efektów bazy: w 2023 r. kończyły się projekty współfinansowane z poprzedniego budżetu unijnego, w 2024 r. (i zresztą, jak na razie, w 2025 r. też) to źródło było wyraźnie mniejsze. Zgodnie z szacunkami ekonomistów ING Banku Śląskiego, wykorzystanie środków unijnych spadło w 2024 r. do 1,1 proc. PKB z 2,1 proc. w 2023 r. Wciąż ekonomiści zwracali też uwagę na osłabioną skłonność firm do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, m.in. ze względu na niepewność geopolityczną czy regulacyjną, wysokie realne stopy procentowe czy spadek zysków.
Nieco słabszym motorem wzrostu gospodarczego w 2024 r. niż sądziliśmy dotychczas okazała się natomiast konsumpcja prywatna. Ta urosła o 2,9 proc. r/r, wobec 3,1 proc. według wcześniejszych szacunków GUS. Spożycie gospodarstw domowych było napędzane przez wysoki nominalny i realny wzrost dochodów do dyspozycji. Wyraźniej urosła zaś w 2024 r. konsumpcja publiczna (o 8,7 proc. r/r, wzrost o 0,5 pkt proc. względem poprzednich danych), co było efektem m.in. podwyżek o 20-30 proc. dla nauczycieli i sfery publicznej oraz rosnących wydatków na obronność.
Słabość popytu zagranicznego przy solidnym zapotrzebowaniu krajowym sprawiła, że na nasz wzrost gospodarczy negatywnie wpływało saldo obrotów z zagranicą. Import w 2024 r. urósł o 4,5 proc. (+0,3 pkt proc. względem poprzedniego szacunku), eksport zaś „tylko” o 2 proc. (bez zmian).
To jednak tylko (nieco zrewidowany) obraz polskiej gospodarki we wstecznym lusterku. Co widzimy wokół i przed nami? Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi GUS, w drugim kwartale polska gospodarka urosła o 3,4 proc. r/r, najsilniej od blisko trzech lat (na równi z danymi za czwarty kwartał 2024 r.), po wzroście o 3,2 proc. w pierwszym. Prognozy na cały rok oscylują w okolicach wzrostu o 3,5 proc. r/r, acz są wśród nich te bardziej optymistyczne (np. 4 proc. analityków Pekao), jak i mniej (np. 3,3 proc. ekonomistów BOŚ Banku). Obecne prognozy sugerują, że w dość podobnym poziomie około 3,5 proc. polska gospodarka powinna realnie rosnąć także w 2026 r.
Silnym komponentem polskiego wzrostu gospodarczego jest spożycie prywatne, któremu sprzyjają realny wzrost wynagrodzeń, ciasny rynek pracy i poprawa nastrojów konsumenckich. W drugim kwartale odnotowano wzrost konsumpcji prywatnej aż o 4,4 proc. r/r. Wydaje się, że – przy braku negatywnych szoków – solidna sytuacja na rynku pracy i przewidywany wciąż niezły realny wzrost wynagrodzeń, zapewne w okolicach 3-4 proc. w dłuższym horyzoncie, powinny sprzyjać stabilizacji dynamiki konsumpcji gdzieś na poziomach 3 proc. i wyżej.
Wciąż zaś odsuwa się w czasie ożywienie inwestycji dzięki środkom unijnym: po obiecującym wzroście o 6,3 proc. r/r w pierwszym kwartale odnotowano tu spadek o 1 proc. w drugim. – Prawdopodobnie wynikało to z rozczarowujących danych o inwestycjach infrastrukturalnych oraz z niższych wydatków na obronność względem pierwszego kwartału – komentuje Agata Filipowicz-Rybicka, główna ekonomistka Alior Banku. Jednocześnie dane o napływie środków z KPO do Polski sugerują, że w Polsce powinny one „ujawniać” się w danych gospodarczych – acz silniej dopiero w 2026 r.
Nadziei na wyższy wzrost gospodarczy Polski można też poszukiwać za jej granicami. – Wobec oczekiwań poprawy koniunktury na świecie można się spodziewać, że kontrybucja eksportu netto we wzroście gospodarczym będzie się poprawiać – mówi Filipowicz-Rybicka z Alior Banku. – Prognozujemy, że w tym roku będzie ona jeszcze ujemna – ze względu na przytłumiony eksport, ale też wysoki import ze względu na dobrą koniunkturę krajową – ale w kolejnych latach powinna już być dodatnia – dodaje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rewizje danych o PKB, obejmujące nawet kilka poprzednich lat, są rutynową procedurą stosowaną przez GUS. Wynikają z uwzględnienia bardziej kompletnych informacji pochodzących z różnych źródeł.
Jak informuje urząd, dotychczasowe szacunki PKB za 2024 r. zostały zrewidowane z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego 2024 r., dotyczących finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych.
PMI dla polskiego sektora przetwórczego wyniósł we wrześniu 48 pkt – wynika ze środowych danych S&P Global. To n...
Inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła 2,9 proc. r/r – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku.
Eksport żywności i surowców rolnych z UE sięgnął w czerwcu wartości 19,1 mld euro. Za największe wzrosty eksport...
Sprzedaż detaliczna w sierpniu urosła o 3,1 proc. rok do roku – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (...
Agencja Moody’s utrzymała długoterminowy rating kredytowy Polski na dotychczasowym poziomie A2, jednak obniżyła...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas