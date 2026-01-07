Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Gospodarka niemiecka lekko nad kreską. Wyzwań nie brakuje

Niemiecka gospodarka od końca 2022 r. znajduje się w recesji. W 2025 r. zakładany jest symboliczny wzrost, o około 0,1 proc. Z bieżącym rokiem eksperci wiążą nieco większe nadzieje, ale fajerwerków nie będzie.

Publikacja: 07.01.2026 16:37

Gospodarka niemiecka lekko nad kreską. Wyzwań nie brakuje

Foto: Adobe Stock

Monika Borkowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest obecne i prognozowane tempo wzrostu niemieckiej gospodarki?
  • Jakie reformy strukturalne są konieczne dla poprawy sytuacji gospodarczej w Niemczech?
  • Jakie wyzwania stoją przed niemieckimi przedsiębiorstwami w kontekście przyszłych inwestycji i zatrudnienia?
  • Jakie są nastroje i oczekiwania niemieckich firm dotyczące najbliższej przyszłości?

Bundesbank w grudniu obniżył prognozę wzrostu na 2026 r. do 0,6 proc., podczas gdy jeszcze w czerwcu zakładał, że wzrost wyniesie 0,7 proc. – Choć postęp początkowo będzie osłabiony, to potem stopniowo przyspieszy – powiedział prezes Bundesbanku Joachim Nagel. Już w 2027 r. spodziewany jest wzrost o 1,3 proc. w związku z zakładanym wzrostem aktywności gospodarczej od drugiego kwartału tego roku.

Przedstawiciele banku zapowiadają, że nastąpi wzrost rządowych zamówień, m.in. na obronę i infrastrukturę. Ruszyć ma prywatne budownictwo mieszkaniowe, oczekiwane jest zwiększenie inwestycji przez firmy prywatne. Rosnące płace i stopniowa poprawa na rynku pracy ma wzmocnić konsumpcję. Na przestrzeni tego roku – jak informuje bank – odżyć ma również eksport.

Konieczne reformy strukturalne

Szacunki dotyczące bieżącego roku zbliżone są do prognoz innych ośrodków. Niemiecki Instytut IFO zakłada wzrost w 2026 r. na poziomie 0,8 proc., a w 2027 r. na poziomie 1,1 proc. – Niemiecka gospodarka adaptuje się powoli do zmian strukturalnych poprzez innowacje i nowe modele biznesowe – informuje Timo Wollmershäuser, szef działu prognoz w IFO.

Na niemiecki eksport negatywnie wpływa polityka handlowa Stanów Zjednoczonych. Jak szacuje instytut, gdyby nie amerykańskie cła, w 2025 r. wzrost wyniósłby 0,4 proc., a w 2026 r. 1,4 proc. Choć gospodarka światowa będzie rosła umiarkowanie, średnio o 2,5 proc. rocznie w latach 2025-27, niemiecki przemysł – jak zauważa IFO, nie odniesie z tego tytułu specjalnych korzyści i będzie nadal tracił konkurencyjność. Działania rządu, który planuje inwestycje w sektorze obronnym i infrastrukturalnym, dadzą krótkotrwały efekt. – Nie są wystarczające, by w dłuższej perspektywie zwiększyć zdolności produkcyjne niemieckiej gospodarki – ostrzega Wollmershäuser.

Reklama
Reklama

Eksperci IFO uważają, że gospodarka Niemiec traci impet, bo spada potencjał siły roboczej, produktywność i inwestycje korporacyjne. Bez reform strukturalnych sytuacja – ich zdaniem – się nie poprawi.

Gaz, cła i trudna konkurencja

Nie bez znaczenia dla niemieckiej gospodarki była rosyjska inwazja na Ukrainę. Niemcy kupowali duże ilości rosyjskiego gazu. Po odcięciu się od surowca z Moskwy, nastąpił wzrost kosztów, cena zakupu od alternatywnych dostawców była bowiem wyższa.

Czytaj więcej

Linia produkcyjna w fabryce Stellantis w Gliwicach. Styczeń 2024 roku.
Biznes
Strategiczny dla Polski przemysł wciąż się chwieje

Do tego doszły problemy z eksportem. Amerykańskie cła uderzyć miały przede wszystkim w kraje, które wykazują nadwyżkę handlową ze Stanami Zjednoczonymi – w Chiny, Kanadę, Meksyk i Niemcy. Niemcy zależni są od eksportu. Na rynkach amerykańskich silną pozycję miały takie sektory jak motoryzacja, chemia, maszyny czy farmaceutyki. Do tego doszła trudna konkurencja z Chinami, które podcięły pozycję Niemiec w kluczowych obszarach, zwłaszcza w produkcji samochodów.

Nastroje firm minorowe

Sam biznes nie wykazuje się nadmiernym optymizmem, mając obawy zwłaszcza co do pierwszego półrocza. Około 26 proc. niemieckich przedsiębiorstw spodziewa się pogorszenia działalności w 2026 r., 59 proc. nie spodziewa się zmian, a zaledwie 14,9 proc. ma nadzieję na poprawę. – Firmy pozostają bardzo ostrożne, nie widać wśród nich optymizmu – mówi Klaus Wohlrabe, szef działu badań w IFO. Pozytywnie wyróżniają się jedynie dostawcy sprzętu elektronicznego, gdzie udział optymistów (27,1 proc.) przewyższa udział pesymistów (12,7 proc.). Najgorsze nastroje z kolei panują wśród podmiotów zajmujących się handlem.

Teoretycznie przyszłość w jaśniejszych barwach widzieć powinny firmy budowlane, które mogą liczyć na zlecenia związane z rządowym pakietem infrastrukturalnym. W praktyce jednak również one nie wykazują entuzjazmu. Ponad 33 proc. firm z tego sektora spodziewa się pogorszenia sytuacji rynkowej, 56,5 proc. nie zakłada zmian względem 2026 r., a tylko 10,3 proc. liczy na lepszą sprzedaż.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ranking gospodarek: Indie przeskoczą Japonię. Chcą przeskoczyć Niemcy
Gospodarka
Ranking gospodarek: Indie przeskoczą Japonię. Chcą przeskoczyć Niemcy

Niemieckie przedsiębiorstwa są bardzo ostrożne przy zatrudnianiu nowych pracowników. Według danych IFO większość z nich wręcz redukuje zatrudnienie. Ostatnie oficjalne dane za trzeci kwartał 2025 r. wskazują na spadek wielkości produkcji w połowie niemieckich landów w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r., co potwierdza, że sytuacja niemieckiej gospodarki wciąż nie jest dobra.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Dane Gospodarcze Produkt Krajowy Brutto (PKB) Gospodarka ekonomia
PMI dla polskiego przemysłu spadł pierwszy raz od czerwca
Dane gospodarcze
PMI dla polskiego przemysłu spadł pierwszy raz od czerwca
Inflacja w grudniu jeszcze w dół. Są nowe dane GUS
Dane gospodarcze
Inflacja w grudniu jeszcze w dół. Są nowe dane GUS
Stabilna stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Niżej od szacunku z rządu
Dane gospodarcze
Stabilna stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Niżej od szacunku z rządu
Pożegnanie z inflacją, powitanie z presją z Chin
Dane gospodarcze
Pożegnanie z inflacją, powitanie z presją z Chin
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Pesymizm w Niemczech. Co czwarta firma obawia się gorszej koniunktury w 2026 r.
Dane gospodarcze
Pesymizm w Niemczech. Co czwarta firma obawia się gorszej koniunktury w 2026 r.
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama