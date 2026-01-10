Rzeczpospolita
„WSJ”: Agenci imigracyjni oddali strzały w kierunku cywilnych pojazdów w co najmniej 13 przypadkach

Dziennikarze „The Wall Street Journal” ustalili, że od lipca doszło do co najmniej 13 sytuacji, w których funkcjonariusze federalnych służb imigracyjnych oddali strzały w kierunku cywilnych pojazdów. W wyniku tych zdarzeń co najmniej osiem osób zostało postrzelonych, dwie z nich zmarły.

Publikacja: 10.01.2026 20:23

Funkcjonariusz federalnej służby ICE podczas kontroli drogowej w Minneapolis

Foto: REUTERS/Tim Evans

Jakub Mikulski

Z danych, które analizowali dziennikarze „WSJ” wynika, że tylko jedna z postrzelonych osób miała przy sobie broń, której jednak nie użyła. Wśród rannych byli także obywatele USA. W zdarzeniach tych niegroźnych obrażeń doznało kilku funkcjonariuszy – chodzi o np. stłuczenia czy zwichnięty palec. Jeden z funkcjonariuszy został również ugryziony. 

Gazeta przeanalizowała akta sądowe, komunikaty służb i dane z baz dotyczących przemocy z użyciem broni. Publicznie dostępne nagrania obejmują cztery z opisanych sytuacji; w pozostałych przypadkach materiał dowodowy objęty jest klauzulą ochronną lub nie został udostępniony mimo wniosków redakcji”.

Jak często funkcjonariusze ICE otwierają ogień przy zatrzymaniach aut

Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) ocenił, że we wszystkich 13 przypadkach funkcjonariusze użyli siły zgodnie z uprawnieniami. W sześciu sprawach zatrzymanym postawiono zarzuty ataku na funkcjonariusza federalnego, z czego trzy później umorzono. Rzeczniczka DHS oświadczyła, że agenci „działali zgodnie z przeszkoleniem w sytuacjach zagrożenia”.

Donald Trump
Polityka
Donald Trump dla „New York Timesa”: Ogranicza mnie tylko moja własna moralność

Opisane zdarzenia miały miejsce w okresie wzmożonych działań związanych z polityką imigracyjną administracji prezydenta Donalda Trumpa. DHS twierdzi, że w 2025 r. liczba prób taranowania agentów pojazdami miała się ponad dwukrotnie zwiększyć. Według Białego Domu w ostatnich tygodniach odnotowano ponad 100 takich prób.

Jednym z analizowanych przez gazetę przypadków było środowe postrzelenie kierującej w Minneapolis przez funkcjonariusza ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują, że agent oddał strzały, gdy znajdował się z boku odjeżdżającego pojazdu. DHS udostępnił również materiał, który – według departamentu – ma pokazywać moment, gdy funkcjonariusz znalazł się przed samochodem z włączonym silnikiem. W wydanym oświadczeniu DHS stwierdził, że kierująca miała „użyć pojazdu jako broni”, podejmując próbę ucieczki przed agentami. Eksperci cytowani przez „WSJ” zwracają przy tym uwagę, że standardowe szkolenia służb zabraniają wchodzenia przed auto z uruchomionym silnikiem.

Strzały podczas interwencji ICE. „WSJ”: 13 zdarzeń od lipca

Analiza „WSJ” pokazuje, że większość zdarzeń zaczynała się od prób zablokowania pojazdu. Eksperci od szkolenia policji wskazują, że manewr ten zwykle stosuje się wobec osób podejrzewanych o poważne przestępstwa, w tym o posiadanie broni. W kilku przypadkach pozostawiono jednak miejsce, które umożliwiało kierowcom wycofanie lub ominięcie blokady.

Protest przed Białym Domem po zastrzeleniu przez agenta ICE 37-latki
Społeczeństwo
USA: Po tragedii w Minneapolis amerykański funkcjonariusz znów użył broni

Na nagraniach widać też funkcjonariuszy podchodzących do pojazdów z uruchomionym silnikiem, próbujących otwierać drzwi, sięgających do środka lub wybijających szyby. Według ekspertów takie działania mogą wywoływać reakcje obronne i prowadzić do eskalacji. W czterech przeanalizowanych nagraniach kierowcy nie byli uzbrojeni.

W części incydentów agenci znajdowali się bezpośrednio przy ruszającym samochodzie, wbiegali na jego tor jazdy lub chwytali się poruszającego pojazdu. W Minneapolis jeden z agentów trzymał drzwi auta, gdy drugi stanął przed maską. We Franklin Park w stanie Illinois funkcjonariusze złapali się karoserii, gdy kierowca zaczął wycofywać się. DHS twierdzi, że kierujący jechał w stronę funkcjonariuszy.

Zasady użycia siły w DHS, które przeanalizował „WSJ”, wskazują, że sam fakt oddalania się pojazdu nie stanowi podstawy do użycia broni, chyba że kierowca bezpośrednio zagraża życiu osób znajdujących się w pobliżu.

Eksperci od szkolenia policji zwracają uwagę, że oddawanie strzałów do pojazdu w ruchu może doprowadzić do utraty przez kierowcę kontroli nad autem, co stwarza zagrożenie dla osób postronnych. DHS utrzymuje, że funkcjonariusze działali zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Źródło: rp.pl

