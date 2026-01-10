Z danych, które analizowali dziennikarze „WSJ” wynika, że tylko jedna z postrzelonych osób miała przy sobie broń, której jednak nie użyła. Wśród rannych byli także obywatele USA. W zdarzeniach tych niegroźnych obrażeń doznało kilku funkcjonariuszy – chodzi o np. stłuczenia czy zwichnięty palec. Jeden z funkcjonariuszy został również ugryziony.

Gazeta przeanalizowała akta sądowe, komunikaty służb i dane z baz dotyczących przemocy z użyciem broni. Publicznie dostępne nagrania obejmują cztery z opisanych sytuacji; w pozostałych przypadkach materiał dowodowy objęty jest klauzulą ochronną lub nie został udostępniony mimo wniosków redakcji”.

Jak często funkcjonariusze ICE otwierają ogień przy zatrzymaniach aut

Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) ocenił, że we wszystkich 13 przypadkach funkcjonariusze użyli siły zgodnie z uprawnieniami. W sześciu sprawach zatrzymanym postawiono zarzuty ataku na funkcjonariusza federalnego, z czego trzy później umorzono. Rzeczniczka DHS oświadczyła, że agenci „działali zgodnie z przeszkoleniem w sytuacjach zagrożenia”.

Opisane zdarzenia miały miejsce w okresie wzmożonych działań związanych z polityką imigracyjną administracji prezydenta Donalda Trumpa. DHS twierdzi, że w 2025 r. liczba prób taranowania agentów pojazdami miała się ponad dwukrotnie zwiększyć. Według Białego Domu w ostatnich tygodniach odnotowano ponad 100 takich prób.