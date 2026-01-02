Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpłynęły na spadek nowych zamówień w polskim przemyśle?

Jak wyglądała zmiana poziomu produkcji i zatrudnienia w grudniu?

Jakie są prognozy dotyczące przyszłej produkcji w polskim przemyśle?

Jakie znaczenie mają wyniki PMI w kontekście gospodarczej sytuacji Niemiec?

Odczyt PMI okazał się niższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (49 pkt), na poziomie najbardziej pesymistycznych z oczekiwań. Wynik jest też słabszy niż w listopadzie (49,1 pkt) – tamten był z kolei najlepszy od kwietnia br.

Grudniowy odczyt PMI dla polskiego sektora wytwórczego przerwał półroczny trend wzrostowy. Szedł w górę nieprzerwanie z miesiąca na miesiąc od lipca. Wciąż jest jednak wyraźnie powyżej ubiegłorocznego minimum z czerwca (44,8 pkt).

PMI dla polskiego przemysłu niemal nieprzerwanie od maja 2022 r. jest poniżej neutralnej granicy 50 pkt., oddzielającej poprawę od regresu. Wyjątkiem był okres luty–kwiecień 2025 r., gdy wskaźnik wzrósł do 50,2–50,7 pkt. Analitycy wiązali to ze zwiększeniem zamówień i produkcji przed zaostrzeniem polityki celnej USA.

Wskaźnik PMI jest wyliczany na podstawie kwestionariuszy przeprowadzanych wśród kadry zarządzającej w ponad 200 przedsiębiorstwach.