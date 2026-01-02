Rzeczpospolita
Ekonomia
PMI dla polskiego przemysłu spadł pierwszy raz od czerwca

PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w grudniu 48,5 pkt – podał S&P Global. To pierwszy spadek indeksu od pół roku.

Publikacja: 02.01.2026 10:21

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłynęły na spadek nowych zamówień w polskim przemyśle?
  • Jak wyglądała zmiana poziomu produkcji i zatrudnienia w grudniu?
  • Jakie są prognozy dotyczące przyszłej produkcji w polskim przemyśle?
  • Jakie znaczenie mają wyniki PMI w kontekście gospodarczej sytuacji Niemiec?

Odczyt PMI okazał się niższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (49 pkt), na poziomie najbardziej pesymistycznych z oczekiwań. Wynik jest też słabszy niż w listopadzie (49,1 pkt) – tamten był z kolei najlepszy od kwietnia br.

Grudniowy odczyt PMI dla polskiego sektora wytwórczego przerwał półroczny trend wzrostowy. Szedł w górę nieprzerwanie z miesiąca na miesiąc od lipca. Wciąż jest jednak wyraźnie powyżej ubiegłorocznego minimum z czerwca (44,8 pkt).

PMI dla polskiego przemysłu niemal nieprzerwanie od maja 2022 r. jest poniżej neutralnej granicy 50 pkt., oddzielającej poprawę od regresu. Wyjątkiem był okres luty–kwiecień 2025 r., gdy wskaźnik wzrósł do 50,2–50,7 pkt. Analitycy wiązali to ze zwiększeniem zamówień i produkcji przed zaostrzeniem polityki celnej USA.

Wskaźnik PMI jest wyliczany na podstawie kwestionariuszy przeprowadzanych wśród kadry zarządzającej w ponad 200 przedsiębiorstwach.

PMI dla polskiego przemysłu w grudniu w dół

Jak wynika z badania S&P Global, łącznie nowe zamówienia w polskim przemyśle spadły w grudniu dziewiąty raz z rzędu, i to w najszybszym tempie od trzech miesięcy. Po dość niespodziewanym wzroście w ujęciu miesięcznym nowych zamówień eksportowych w listopadzie, w grudniu te znów spadły. „Niektóre firmy zgłosiły słabe warunki na rynkach niemieckim i francuskim” – napisano w raporcie.

Spadek nowych zamówień znalazł przełożenie na niższy poziom produkcji: w grudniu spadł on już ósmy miesiąc z rzędu, w dodatku najsilniej od czterech miesięcy. Nie dziwi wobec tego również spadek – acz umiarkowany – poziomu zatrudnienia. Co warto podkreślić, nie oznacza to masowych zwolnień, często ten spadek zatrudnienia przyjmuje formę niezastępowania odchodzących pracowników (np. na emeryturę).

Dane o PMI za grudzień są dość zbieżne z obrazem polskiego przemysłu wynikającego z danych GUS o produkcji przemysłowej. Dają one obraz dość niemrawego i nierównomiernego odbicia. Po kilku miesiącach niezłych danych, w listopadzie produkcja sprzedana przemysłu w Polsce spadła o 1,1 proc. r/r., a spadki, jak zauważali analitycy ING Banku Śląskiego, były rozsiane między działy eksportowe oraz krajowe.

Wskaźnik przyszłej produkcji rośnie

Z drugiej strony, cały czas przebija się przekonanie, że co do zasady sytuacja w polskim przemyśle jest na ścieżce ku powolnej poprawie. – Na pierwszy rzut oka spadek PMI od listopada, w obliczu silniejszych spadków produkcji i nowych zamówień, malował pesymistyczny obraz sytuacji w przemyśle na koniec 2025 r. Jednak cała druga połowa roku wykazała wyraźną tendencję wzrostową, z PMI rosnącym nieprzerwanie między lipcem a listopadem, co stanowi najdłuższą sekwencję wzrostów od 2013 r. – komentuje Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence. Zauważa, że grudniowy wynik 48,5 pkt był zasadniczo zbliżony do średniej za cały 2025 r.: 48,3 pkt (najwyższej od 2021 r.).

O rosnącym optymizmie w branży może świadczyć też rosnący wskaźnik przyszłej produkcji. Zasygnalizował on drugi co do wielkości wzrost na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Jak informuje S&P Global, ogólne nastroje były najlepsze od marca 2025 r. i wróciły do poziomu bliskiego średniej z badań długoterminowych (tj. od 2012 r.). „Respondenci badania wiązali pozytywne prognozy z oczekiwaną poprawą sytuacji na rynku, projektami rozwoju firm oraz nowymi klientami” – napisano w raporcie.

– W najbliższych miesiącach będziemy szczególnie uważnie przyglądać się sygnałom wyczekiwanej poprawy koniunktury gospodarczej w Niemczech, w kontekście pozytywnego impulsu dla krajowego przemysłu – komentuje Agata Filipowicz-Rybicka, główna ekonomistka Alior Banku. 

