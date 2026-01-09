Rzeczpospolita
Ekonomia
Podatek cyfrowy, odwrót USA od instytucji i rekord sprzedaży aut w Polsce

Rząd wraca do pomysłu podatku cyfrowego, który wycelowany ma być w chińskie platformy e-commerce, USA wycofują się z dziesiątek organizacji międzynarodowych, a Polska notuje rekord sprzedaży nowych aut.

Publikacja: 09.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Podatek cyfrowy dla chińskich platform e-commerce

Do rządowego wykazu prac ma trafić projekt tzw. równościowego podatku od usług cyfrowych. Nowa propozycja uzyskała akceptację Ministerstwa Finansów, czego zabrakło w poprzednich podejściach. Tym razem podatek ma objąć głównie chińskie platformy e-commerce. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że firmy płacące CIT w Polsce nie będą obciążone podwójnie – podatek cyfrowy ma być odliczany od CIT. Celem jest uszczelnienie systemu i opodatkowanie podmiotów generujących w Polsce zyski bez realnych wpływów do budżetu. Regulacje mogłyby wejść w życie w 2027 r. i przynieść ok. 2 mld zł rocznie.

USA wycofują się z organizacji międzynarodowych

Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła procedurę wycofania USA z 66 organizacji i agencji międzynarodowych. Decyzja dotyczy m.in. instytucji działających pod auspicjami ONZ, w tym Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu. Biały Dom argumentuje, że środki amerykańskich podatników nie powinny finansować działań sprzecznych z interesami USA. Ruch ten może przyspieszyć erozję międzynarodowych instytucji, których skuteczność była w ostatnich latach coraz częściej kwestionowana.

Rekord sprzedaży nowych aut w Polsce

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego 2025 r. był rekordowy – zarejestrowano ponad 667 tys. nowych aut osobowych i lekkich dostawczych, o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Szczególnie mocno rosła sprzedaż samochodów elektrycznych, które odpowiadały za ponad 7 proc. rynku. Liderem sprzedaży została Toyota, wyprzedzając Skodę i Volkswagena. To sygnał poprawy nastrojów konsumenckich i stabilizacji rynku motoryzacyjnego.

Plany KGHM na 2025 r.

KGHM wchodzi w nowy rok z ambitnymi planami inwestycyjnymi. Spółce sprzyjają wysokie ceny miedzi, srebra i złota oraz złagodzenie krajowych regulacji dotyczących podatku od niektórych kopalin, co w ciągu dekady może przynieść ponad 10 mld zł oszczędności. Jak podkreśla rzecznik spółki Artur Newecki, priorytetem jest zwiększenie potencjału inwestycyjnego, poprawa efektywności procesów oraz dalsze udostępnianie złóż miedzi, co ma zapewnić pełne wykorzystanie mocy hut przez kolejne 15 lat.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

