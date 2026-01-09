11 min. 37 sek.

Podatek cyfrowy, odwrót USA od instytucji i rekord sprzedaży aut w Polsce

Rząd wraca do pomysłu podatku cyfrowego, który wycelowany ma być w chińskie platformy e-commerce, USA wycofują się z dziesiątek organizacji międzynarodowych, a Polska notuje rekord sprzedaży nowych aut.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Podatek cyfrowy dla chińskich platform e-commerce

Do rządowego wykazu prac ma trafić projekt tzw. równościowego podatku od usług cyfrowych. Nowa propozycja uzyskała akceptację Ministerstwa Finansów, czego zabrakło w poprzednich podejściach. Tym razem podatek ma objąć głównie chińskie platformy e-commerce. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że firmy płacące CIT w Polsce nie będą obciążone podwójnie – podatek cyfrowy ma być odliczany od CIT. Celem jest uszczelnienie systemu i opodatkowanie podmiotów generujących w Polsce zyski bez realnych wpływów do budżetu. Regulacje mogłyby wejść w życie w 2027 r. i przynieść ok. 2 mld zł rocznie.

USA wycofują się z organizacji międzynarodowych

Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła procedurę wycofania USA z 66 organizacji i agencji międzynarodowych. Decyzja dotyczy m.in. instytucji działających pod auspicjami ONZ, w tym Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu. Biały Dom argumentuje, że środki amerykańskich podatników nie powinny finansować działań sprzecznych z interesami USA. Ruch ten może przyspieszyć erozję międzynarodowych instytucji, których skuteczność była w ostatnich latach coraz częściej kwestionowana.