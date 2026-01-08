Chińskie samochody w natarciu

Ubiegły rok przyniósł także duży wzrost sprzedaży hybryd plug-in – o 119,1 proc. r/r do 33,9 tys. aut. Natomiast jeśli zliczyć wszystkie nowe samochody z silnikiem spalinowym (klasyczne oraz hybrydy), to te z silnikiem benzynowym stanowiły 77 proc. rynku, a z silnikiem Diesla 12,5 proc. rynku. Według PZPM, w ogólnym rankingu samochodów osobowych liderem 2025 r. została Toyota, która zarejestrowała 92,1 tys. aut uzyskując 15,4 proc. udziału w rynku. Na drugim miejscu znalazła się Skoda (65,5 tys. szt.), następnie Volkswagen (42,9 tys. szt.).

Szybko rosnącym powodzeniem cieszyły się samochody producentów chińskich, które w pierwszych 11 miesiącach 2025 r. miały już 7,4 proc. rynku, podczas gdy rok wcześniej ich udział wynosił zaledwie 1,8 proc. W całym 2025 r. Polacy kupili prawie 49,2 tys. aut z Chin, co w ujęciu rocznym daje wzrost o prawie 360 proc. O ile blisko trzy czwarte nowych samochodów osobowych kupują firmy, to do wzrostu popytu w tej grupie aut przyczyniają się zwłaszcza klienci indywidualni. – Duża część klientów marek chińskich pochodzi z rynku wtórnego – to osoby, które wcześniej raczej kupowały samochód używany – stwierdza Wojciech Drzewiecki, prezes Samaru. Tylko w grudniu ub. roku chińscy producenci sprzedali w Polsce ponad 9,8 tys. aut, o 92 proc. więcej niż w listopadzie.

Tymczasem gdy sprzedaż nowych samochodów biła rekordy, polski rynek aut używanych wyraźnie ostygł. Liczba sprowadzonych z zagranicy aut osobowych z drugiej ręki, kluczowego źródła zaopatrzenia polskiego rynku wtórnego, zmalała rok do roku o 2,8 proc. do niespełna 855,6 tys. sztuk. Także w samym grudniu, gdy sprzedaż zwykle przyspiesza, prywatny import był nieco mniejszy niż rok wcześniej.

Używane samochody nieco młodsze

Polepszyła się natomiast struktura wwożonych do kraju pojazdów. – Cieszyć może 12-procentowy spadek importu najstarszych aut w wieku powyżej 10 lat (521,3 tys.), bo to one miały największy wpływ na spadek importu ogółem – podaje Samar. Jednocześnie najmłodsze samochody liczące nie więcej niż 2 lata odnotowały 14-procentowy wzrost rejestracji. Wzrosła także liczba sprowadzanych używanych aut elektrycznych – o ponad 18 proc., choć liczbowo nie było ich wiele – niespełna 6,5 tys. Zmalał natomiast o przeszło 8 proc. import diesli, choć okazał się blisko 50-krotnie większy od importu elektryków. Jak podaje międzynarodowa sieć autokomisów AAA Auto, w Polsce udział sprzedaży używanych aut elektrycznych pozostaje na niższym poziomie w porównaniu do krajów sąsiednich i wynosi 0,6 proc., wobec 1,1 proc. na Słowacji i 2,5 proc. w Czechach. Ale systematycznie tracących rynek używanych diesli także sprzedaje się w Polsce mniej: w minionych 12 miesiącach miały 28 proc. rynku, podczas gdy na rynkach wtórnych Czech i Słowacji – około 45 proc.

W 2026 r. na całym europejskim rynku samochodów osobowych należy spodziewać się umacniania dominacji SUV-ów, których udział w pierwszych rejestracjach systematycznie pnie się w górę: jeśli w 2020 r. wynosił 41,2 proc., to w 2025 r. już 59,2 proc. – informuje Automotive News Europe. Jednocześnie pozostałe rodzaje nadwozi tracą na popularności. Udział hatchbacków stopniał w ubiegłym roku do 23,9 proc. z 35 proc. w 2020 r., sedanów zmalał w tym samym czasie do 3,5 proc. z 4,7 proc., natomiast kombi – do 7,1 proc. z 10,2 proc. SUV-y umacniają się także na rynku wtórnym: w sieci sprzedaży AAA Auto w 2025 r. po raz pierwszy wysunęły się na pozycję lidera zarówno w Polsce, jak i w Czechach.