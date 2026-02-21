Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Trump wprowadza nowe cła po przegranej w Sądzie Najwyższym

Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wprowadzające tymczasowe 10-proc. globalne cło na towary wwożone do Stanów Zjednoczonych. Zastąpią one opłaty unieważnione w piątek przez amerykański Sąd Najwyższy.

Publikacja: 21.02.2026 10:44

Prezydent Donald Trump podczas piątkowej konferencji prasowej

Prezydent Donald Trump podczas piątkowej konferencji prasowej

Foto: EPA/BONNIE CASH

wmaj

Prezydenckie rozporządzenie wydane zostało na podstawie ustawy o handlu z 1974 roku. We wpisie na platformie społecznościowej Truth Social prezydent Trump poinformował, że nowe cła wejdą w życie niemal natychmiast.  

Nowe cła od wtorku

Biały Dom podał później, że zaczną one obowiązywać 24 lutego po północy czasu waszyngtońskiego.  Przywołany artykuł 122 ustawy, którego dotychczas nie stosowano, daje prezydentowi prawo nakładania ceł do wysokości 15 proc. na 150 dni. Ich przedłużenie wymaga już zgody Kongresu.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Trump reaguje na decyzję Sądu Najwyższego ws. ceł. „Mogę zrobić, co tylko chcę”

Na mocy rozporządzenia z ceł zwolniono szereg towarów, w tym niektóre surowce mineralne, nawozy, część produktów rolnych, w tym pomarańcze i wołowinę, leki, a także niektóre artykuły elektroniczne oraz pojazdy.

Biały Dom liczy na dotrzymanie przez partnerów umów

Opłatom nie podlegała będzie większość towarów wwożonych z Kanady i Meksyku na podstawie północnoamerykańskiego porozumienia o wolnym handlu. Z kolei kraje, które zawarły ostatnio  ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia handlowe, w tym Unia Europejska i Indie, będą, jak wyjaśnił urzędnik Białego Domu, objęte stawką 10 proc., a nie tę, którą wcześniej ustalono. Waszyngton ma nadzieję, że ze swojej strony będą one respektowały zobowiązania wobec strony amerykańskiej.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Gospodarka
Sąd Najwyższy uznał cła Donalda Trumpa za nielegalne

Analitycy przewidują, że prezydent Donald Trump nie poprzestanie na tym rozwiązaniu. W ich przekonaniu może sięgnąć także do artykułów 323 i 301 tej samej ustawy, które uprawniają go do nakładania ceł w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i nieuczciwych praktyk handlowych.  To na ich podstawie w ubiegłym roku wprowadzono opłaty  wwozowe na stal, aluminium i samochody, a piątkowy werdykt  Sądu Najwyższego ich nie dotyczył.

Główni amerykańscy partnerzy handlowi na najnowsze wydarzenia zareagowali wstrzemięźliwie. Rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill oświadczył tylko, że decyzja amerykańskiego Sądu Najwyższego jest uważnie analizowana.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Cła Donalda Trumpa
Prezydent USA Donald Trump
Gospodarka
Sąd Najwyższy uznał cła Donalda Trumpa za nielegalne
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Kreml liczył na przełom. Trump przedłuża sankcje USA
Gospodarka
Waszyngton nie odpuszcza Moskwie. Sankcje pozostają w mocy do 2027 roku
Europejski bank z rekordowymi inwestycjami w Polsce. EBI wydał u nas 8 mld euro
Gospodarka
Europejski bank z rekordowymi inwestycjami w Polsce. EBI wydał u nas 8 mld euro
Premier Donald Tusk
Gospodarka
Donald Tusk: To będzie rok turboprzyspieszenia. Za 5-6 lat dogonimy Wielką Brytanię
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama