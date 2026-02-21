Prezydenckie rozporządzenie wydane zostało na podstawie ustawy o handlu z 1974 roku. We wpisie na platformie społecznościowej Truth Social prezydent Trump poinformował, że nowe cła wejdą w życie niemal natychmiast.

Nowe cła od wtorku

Biały Dom podał później, że zaczną one obowiązywać 24 lutego po północy czasu waszyngtońskiego. Przywołany artykuł 122 ustawy, którego dotychczas nie stosowano, daje prezydentowi prawo nakładania ceł do wysokości 15 proc. na 150 dni. Ich przedłużenie wymaga już zgody Kongresu.

Na mocy rozporządzenia z ceł zwolniono szereg towarów, w tym niektóre surowce mineralne, nawozy, część produktów rolnych, w tym pomarańcze i wołowinę, leki, a także niektóre artykuły elektroniczne oraz pojazdy.

Biały Dom liczy na dotrzymanie przez partnerów umów

Opłatom nie podlegała będzie większość towarów wwożonych z Kanady i Meksyku na podstawie północnoamerykańskiego porozumienia o wolnym handlu. Z kolei kraje, które zawarły ostatnio ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia handlowe, w tym Unia Europejska i Indie, będą, jak wyjaśnił urzędnik Białego Domu, objęte stawką 10 proc., a nie tę, którą wcześniej ustalono. Waszyngton ma nadzieję, że ze swojej strony będą one respektowały zobowiązania wobec strony amerykańskiej.