Prezydent Donald Trump podczas piątkowej konferencji prasowej
Prezydenckie rozporządzenie wydane zostało na podstawie ustawy o handlu z 1974 roku. We wpisie na platformie społecznościowej Truth Social prezydent Trump poinformował, że nowe cła wejdą w życie niemal natychmiast.
Biały Dom podał później, że zaczną one obowiązywać 24 lutego po północy czasu waszyngtońskiego. Przywołany artykuł 122 ustawy, którego dotychczas nie stosowano, daje prezydentowi prawo nakładania ceł do wysokości 15 proc. na 150 dni. Ich przedłużenie wymaga już zgody Kongresu.
Dzisiaj podpiszę rozporządzenie o nałożeniu 10-procentowego globalnego cła na podstawie Sekcji 12...
Na mocy rozporządzenia z ceł zwolniono szereg towarów, w tym niektóre surowce mineralne, nawozy, część produktów rolnych, w tym pomarańcze i wołowinę, leki, a także niektóre artykuły elektroniczne oraz pojazdy.
Opłatom nie podlegała będzie większość towarów wwożonych z Kanady i Meksyku na podstawie północnoamerykańskiego porozumienia o wolnym handlu. Z kolei kraje, które zawarły ostatnio ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia handlowe, w tym Unia Europejska i Indie, będą, jak wyjaśnił urzędnik Białego Domu, objęte stawką 10 proc., a nie tę, którą wcześniej ustalono. Waszyngton ma nadzieję, że ze swojej strony będą one respektowały zobowiązania wobec strony amerykańskiej.
Analitycy przewidują, że prezydent Donald Trump nie poprzestanie na tym rozwiązaniu. W ich przekonaniu może sięgnąć także do artykułów 323 i 301 tej samej ustawy, które uprawniają go do nakładania ceł w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i nieuczciwych praktyk handlowych. To na ich podstawie w ubiegłym roku wprowadzono opłaty wwozowe na stal, aluminium i samochody, a piątkowy werdykt Sądu Najwyższego ich nie dotyczył.
Główni amerykańscy partnerzy handlowi na najnowsze wydarzenia zareagowali wstrzemięźliwie. Rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill oświadczył tylko, że decyzja amerykańskiego Sądu Najwyższego jest uważnie analizowana.
