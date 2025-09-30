To odczyt niższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (3,1 proc.), oraz taki sam jak w sierpniu (2,9 proc.). Inflacja wciąż, już trzeci miesiąc z rzędu, utrzymała się w przedziale odchyleń wokół celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), i niewiele wskazuje, aby w najbliższych miesiącach i kwartałach miała go opuścić.

Miesiąc do miesiąca, czyli względem sierpnia, poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych nie zmienił się.

Artykuł aktualizowany