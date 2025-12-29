Reklama
Scenariusze dla złotego. Co czeka polską walutę w 2026 roku?

Globalne prognozy finansowe na nowy rok nie napawają optymizmem. Portal wnp.pl analizuje potencjalne scenariusze dla polskiej waluty. Co planuje NBP na 2026 rok? Czy Polska w najbliższej przyszłości przyjmie euro?

Publikacja: 29.12.2025 16:33

Zdaniem ekspertów polska waluta musi się wzmocnić w kontekście możliwych zawirowań gepolitycznych

Foto: Fotorzepa/Jakub Czermiński

Foto: Fotorzepa/Jakub Czermiński

Katarzyna Pryga

Przełom starego i nowego roku nasuwa pytania o podsumowania i prognozy gospodarcze. Portal wnp.pl bierze pod lupę opinie ekspertów, dotyczące siły i potencjału polskiej waluty. Kwestia wartości złotego i globalnych zawirowań będzie tematem raportu „Polska 2026+. Nasz głos w grze o nowy porządek”. Dokument ukaże się wkrótce na stronach WNP Economic Trends i WNP.

Trzy scenariusze dla polskiej waluty. Co mówią eksperci?

Jak ocenia redakcja, kończący się 2025 rok upłynął pod kątem globalnych zawirowań, w tym m.in. konfliktu w Ukrainie i spadku roli dolara jako waluty rezerwowej. Polską walutę czekają w najbliższym czasie trzy teoretyczne scenariusze.

Pierwszy zakłada stabilność złotego, czyli m.in. kontynuowanie dotychczasowej polityki rezerwowej przez NBP. Potencjalny drugi scenariusz – „eurointegracji” – jest przez ekspertów finansowych oceniany dość sceptycznie. Jak przypomina redakcja, Polska na razie nie spełnia warunków przyjęcia euro, a dyskusja o nowej walucie ma raczej charakter „typowo akademicki”.

Jak podkreślają eksperci, Polska musi być również gotowa na trzeci scenariusz, zakładający „globalny reset”, czyli m.in. utratę dominacji dolara.

„Największe ryzyka to dziś szoki geopolityczne – wpływające na przepływy kapitału i premię za ryzyko – a nie krajowa polityka pieniężna” – tłumaczy na łamach portalu były minister finansów profesor Paweł Wojciechowski.

Czytaj więcej: Złoty czy złoto? Polska przygotowuje się na finansowy huragan w 2026 roku

Złoty [PLN] Waluty Narodowy Bank Polski (NBP)
