Przełom starego i nowego roku nasuwa pytania o podsumowania i prognozy gospodarcze. Portal wnp.pl bierze pod lupę opinie ekspertów, dotyczące siły i potencjału polskiej waluty. Kwestia wartości złotego i globalnych zawirowań będzie tematem raportu „Polska 2026+. Nasz głos w grze o nowy porządek”. Dokument ukaże się wkrótce na stronach WNP Economic Trends i WNP.

Trzy scenariusze dla polskiej waluty. Co mówią eksperci?

Jak ocenia redakcja, kończący się 2025 rok upłynął pod kątem globalnych zawirowań, w tym m.in. konfliktu w Ukrainie i spadku roli dolara jako waluty rezerwowej. Polską walutę czekają w najbliższym czasie trzy teoretyczne scenariusze.

Pierwszy zakłada stabilność złotego, czyli m.in. kontynuowanie dotychczasowej polityki rezerwowej przez NBP. Potencjalny drugi scenariusz – „eurointegracji” – jest przez ekspertów finansowych oceniany dość sceptycznie. Jak przypomina redakcja, Polska na razie nie spełnia warunków przyjęcia euro, a dyskusja o nowej walucie ma raczej charakter „typowo akademicki”.

Jak podkreślają eksperci, Polska musi być również gotowa na trzeci scenariusz, zakładający „globalny reset”, czyli m.in. utratę dominacji dolara.