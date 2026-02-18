Środowe notowania nie przynoszą istotnych zmian w wycenie złotego względem głównych walut, poruszając się od kilku dni w bardzo wąskim pasmie wahań. Przed południem kurs dolara do złotego ustabilizował się w okolicach poziomu 3,56 zł. Niewielkie zmiany notuje również euro, które kosztuje nieco poniżej 4,22 zł. Z kolei frank szwajcarski trzyma się poziomu 4,62 zł, notując jedynie minimalne wahania.

Dolar próbuje odrabiać straty

W wyniku zmniejszenia globalnych napięć geopolitycznych po kolejnej rundzie negocjacji USA z Iranem, które są coraz bliżej zawarcia porozumienia atomowego, inwestorzy przynajmniej na chwilę nieco mogą odetchnąć. Nastroje na globalnym rynku nieco poprawiły się, co sprawiło, że inwestorzy nabrali większej ochoty na ryzykowne aktywa. Efekt ten tylko na krótko osłabił dolara, który w środę przed południem odrabiał straty. Notowania kluczowej pary EURUSD obniżyły się, ale nadal utrzymują się powyżej poziomu 1,18.

Zdaniem analityków dopiero kolejne dni mogą dostarczyć inwestorom więcej emocji. – Kluczowym punktem tego tygodnia może być piątkowy wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie legalności ceł wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa w ubiegłym roku. Niezależnie od tego, co zobaczymy, chaos i zmienność w krótkim terminie jest dość prawdopodobna. Dlatego też to, co widać teraz może być tzw. grą na przeczekanie – wskazuje w komentarzu porannym Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.