Decyzja RPP sprzyja złotemu. PLN umacnia się wobec głównych walut
W odpowiedzi na decyzję Rady Polityki Pieniężnej złoty zaczął umacniać się względem najważniejszych walut. Kurs dolara do złotego w środę po południu obniżył się do poziomu 3,56 zł, choć jeszcze w południe był w okolicach 3,58 zł. Mniej płacono również za euro, które osłabiło się względem krajowej waluty schodząc poniżej poziomu 4,22 zł oraz za franka szwajcarskiego, wycenianego na ok. 4,60 zł.
RPP nie zdecydowała się na pierwszą w tym roku obniżkę stóp procentowych, pozostawiając główną stopę referencyjną na pułapie 4 proc. Decyzja ta nie była zaskoczeniem dla rynku, choć wśród ekonomistów nie było jednomyślności. Nie brakowało głosów za obniżką kosztu pieniądza z uwagi na korzystne perspektywy kształtowania się inflacji. Brak obniżki przemawia na korzyść złotego, który mimo zawirowań w światowej geopolityce pozytywnie zaskakuje swoją siłą. – Decyzja o utrzymaniu stóp wspiera relatywną atrakcyjność polskiej waluty. Złoty wykazuje imponującą odporność na globalne turbulencje geopolityczne i niepewność związaną z polityką handlową administracji Donalda Trumpa – zauważa Michał Stajniak, analityk XTB.
