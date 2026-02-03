Według Banku Rosji, 1 stycznia 2026 r. w obiegu w Rosji znajdowało się 18,2 bln rubli (850 mld zł) gotówki. Oznacza to, że w ubiegłym roku kwota ta zwiększyła się o 1 bilion rubli, z czego aż 836,3 mld rubli „wypłynęło” z banków w grudniu. Odpływ gotówki odnotowany w ostatnim miesiącu roku był najwyższy od 11 lat. W tym roku banki ograniczyły Rosjanom wielkość gotówki, którą mogą wybrać i wpłacić z pomocą bankomatu.

Jednak kremlowscy ekonomiści zapewniają, że dwa pierwsze symptomy kryzysowe występują już obecnie w Rosji, ale mają „umiarkowaną skalę”: nieco ponad 10 proc. aktywów ogółem i portfeli kredytowych banków jest złych. Jednak w niektórych obszarach „głębokość szkód” może być jeszcze większa: w przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wynosi ona średnio 19 proc.

Rosyjskie firmy nie spłacają kredytów, banki ukrywają stan faktyczny

Według Banku Rosji, na koniec października problematyczne (poważnie zagrożone niespłaceniem) było 11,2 proc. kredytów korporacyjnych, o wartości 10,4 bln rubli, oraz 6,1 proc. kredytów detalicznych, o wartości 2,3 bln rubli.

Bank centralny zaapelował do banków o uwzględnianie wniosków firm o restrukturyzację kredytów. Ma to na celu zapobieżenie masowym bankructwom rosyjskich przedsiębiorstw. Wiosną ubiegłego roku regulator wydał takie zalecenia, zobowiązując się do niezwiększania rezerw na takie kredyty, nawet wstecz, począwszy od połowy 2024 r.. Pod koniec ubiegłego roku Bank Rosji przedłużył te złagodzenia i zalecił bankom udzielanie pomocy kredytobiorcom co najmniej do pierwszej połowy 2026 r.

Według kremlowskich ekonomistów „ze względu na ukrywanie problematycznych aktywów banków poprzez intensywną restrukturyzację przeterminowanych kredytów, a także dominację banków państwowych (co pomaga zapobiegać bankructwom banków i »panikom bankowym«), kryzys ma charakter utajony – podobnie jak miało to miejsce w 2022 r.” (po agresji Putina na Ukrainę – red.).