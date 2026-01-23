Z tego artykułu się dowiesz: Jak europejskie banki reagują na wpisanie Rosji na czarną listę Wspólnoty?

Dlaczego nawet posiadacze unijnych paszportów mogą napotkać trudności z obsługą bankową w UE?

Jakie decyzje podejmują banki poza Unią Europejską w stosunku do klientów rosyjskiego pochodzenia?

Jakie zmiany mogą napotkać Rosjanie w odniesieniu do kontroli finansowych w krajach UE?

Banki nie tylko odrzucają rosyjskie przelewy, ale też blokują otrzymywanie przelewów zarówno z rosyjskich źródeł, jak i instytucji finansowych z krajów byłego Związku Sowieckiego. Zaostrzenia te są powiązane z decyzją Komisji Europejskiej o wpisaniu Rosji na listę krajów wysokiego ryzyka ze względu na „strategiczne braki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, pisze „The Moscow Times”.

Unijny paszport już nie chroni Rosjan

Decyzja została ogłoszona 3 grudnia 2025 r. Komisja Europejska dała Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu miesiąc na zgłoszenie sprzeciwu, ale żaden sprzeciw nie został zgłoszony. Decyzja stanie się wiążąca dla wszystkich państw Unii Europejskiej (UE) od 29 stycznia 2026 r.

Konsultantka finansowa Natalia Smirnowa potwierdza na swoim portalu społecznościowym, że jej klienci już teraz borykają się z gwałtownym zaostrzeniem przepisów bankowych na terenie Unii. Problemy dotyczą zarówno klientów z rosyjskimi paszportami, jak i tych z kapitałem rosyjskiego pochodzenia, nawet tych, którzy mieszkają poza Rosją od wielu lat i posiadają zezwolenia na pobyt w krajach UE. I tak na przykład francuski bank zamknął konto klienta z francuskim zezwoleniem na pobyt po przelaniu ponad 10 tys. euro z rachunku maklerskiego w Kazachstanie. W trakcie śledztwa ustalono, że środki były powiązane z jednoosobową działalnością gospodarczą w Rosji, świadczącą usługi informatyczne dla firmy w Kazachstanie. Bank powiadomił klienta o zamknięciu konta i zwrócił pieniądze nadawcy. Świadczenie usług informatycznych rosyjskim firmom jest zabronione w UE.