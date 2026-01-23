Aktualizacja: 23.01.2026 12:48 Publikacja: 23.01.2026 12:09
Banki poza UE też odcinają Rosjan. Szwajcaria, Andora i Cypr zaostrzają zasady. Na zdjęciu Zurych, centrum bankowe Szwajcarii
Foto: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP
Banki nie tylko odrzucają rosyjskie przelewy, ale też blokują otrzymywanie przelewów zarówno z rosyjskich źródeł, jak i instytucji finansowych z krajów byłego Związku Sowieckiego. Zaostrzenia te są powiązane z decyzją Komisji Europejskiej o wpisaniu Rosji na listę krajów wysokiego ryzyka ze względu na „strategiczne braki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, pisze „The Moscow Times”.
Decyzja została ogłoszona 3 grudnia 2025 r. Komisja Europejska dała Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu miesiąc na zgłoszenie sprzeciwu, ale żaden sprzeciw nie został zgłoszony. Decyzja stanie się wiążąca dla wszystkich państw Unii Europejskiej (UE) od 29 stycznia 2026 r.
Konsultantka finansowa Natalia Smirnowa potwierdza na swoim portalu społecznościowym, że jej klienci już teraz borykają się z gwałtownym zaostrzeniem przepisów bankowych na terenie Unii. Problemy dotyczą zarówno klientów z rosyjskimi paszportami, jak i tych z kapitałem rosyjskiego pochodzenia, nawet tych, którzy mieszkają poza Rosją od wielu lat i posiadają zezwolenia na pobyt w krajach UE. I tak na przykład francuski bank zamknął konto klienta z francuskim zezwoleniem na pobyt po przelaniu ponad 10 tys. euro z rachunku maklerskiego w Kazachstanie. W trakcie śledztwa ustalono, że środki były powiązane z jednoosobową działalnością gospodarczą w Rosji, świadczącą usługi informatyczne dla firmy w Kazachstanie. Bank powiadomił klienta o zamknięciu konta i zwrócił pieniądze nadawcy. Świadczenie usług informatycznych rosyjskim firmom jest zabronione w UE.
W innym przypadku klient z rosyjskim paszportem i fińskim zezwoleniem na pobyt wpłacił na konto mniej niż 10 tys. euro. Bank zapytał o źródło pochodzenia tych pieniędzy i po tym, jak klient wskazał, że pieniądze pochodzą ze sprzedaży samochodu w Rosji, odmówił ich przyjęcia. Bank stwierdził, że pieniądze pochodzące z Rosji nie mogą być przekazywane do Finlandii ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem państw trzecich lub instytucji finansowych.
Bank w Szwajcarii z kolei zamknął rachunek powierniczy, a bank w Andorze odmówił przelania 100 tys. euro, mimo że źródłem miały być, według deklaracji Rosjanina, dochody niezwiązane z Rosją. Według Smirnowej podobne stanowisko zajmują kraje Europy Północnej, Czechy, a w wielu przypadkach także przez lata opanowany przez Rosjan i ich biznesy Cypr. Na przykład Rosjanin z hiszpańskim zezwoleniem na pobyt, napotkał problemy z wpłatą tysięcy euro do funduszu powierniczego na Cyprze.
Podobne przypadki zostały udokumentowane przez rosyjską firmę Oninvest. Pod koniec grudnia francuski bank BNP Paribas zablokował przelew wynagrodzenia Rosjance z francuskim zezwoleniem na pobyt, która otrzymywała płatności od pracodawcy w Kazachstanie przez ponad półtora roku. W grudniu 2025 r. przelew został odrzucony bez szczegółowego wyjaśnienia. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innego Rosjanina w Société Générale. Klienci brytyjskiego fintechu Wise również spotkali się z odmowami. Serwis anulował przelew wynagrodzenia Rosjance mieszkającej na Łotwie, pomimo że przedstawiła ona ważne zezwolenie na pobyt, a także zwrócił przelew Rosjance mieszkającej w Izraelu od ponad 12 lat. W obu przypadkach Wise ogłosił, że nie przetwarza już płatności związanych z Rosją.
Wpisanie Rosji na listę krajów wysokiego ryzyka nie oznacza zakazu transakcji finansowych, ale oznacza wzmożoną kontrolę wszystkich transakcji. Maria Kukla, partnerka w FTL Advisers, zwraca uwagę, że takie kontrole, wcześniej uważane za nadmierne przestrzeganie przepisów, stają się obecnie obowiązkowym standardem w UE. W praktyce wiele banków już zerwało z klientami mającymi powiązania z Rosją.
Portugalski Novobanco odmawia obsługi klientów urodzonych w Rosji, niezależnie od ich statusu pobytu w UE. Sam bank potwierdził, że nie otwiera już kont dla Rosjan. W innych przypadkach banki odmawiają weryfikacji dokumentów: hiszpański Santander odmówił przyjęcia wniosku, a Activo Bank odmówił otwarcia konta po sprawdzeniu zgodności. Największe portugalskie banki – Millennium BCP, Santander Totta i Novo Banco – nałożyły surowe ograniczenia na transakcje związane z Rosją. Przelewy SWIFT między Portugalią a Rosją stały się niemożliwe dla osób fizycznych.
Problemy są również powszechne w Niemczech. Na przykład wiele płatności na rzecz niemieckiego banku N26 zostało wstrzymanych. W zeszłym roku Niemcy powiązani z Rosją również doświadczyli zamrożenia kont w Commerzbanku. Wśród takich osób był np. niemiecki biznesmen, który urodził się w Moskwie, ale nie mieszkał w tym mieście od trzech dekad. Według Commerzbanku ma on powiązania z Rosją, poinformowało anonimowe źródło – konsultant finansowy.
Według Natalii Smirnowej, Rosjanie w krajach UE będą coraz częściej spotykać się z nowymi kontrolami, odmowami otwarcia kont i ich zamykaniem. Zauważa ona, że surowsze środki kontroli obowiązywały już przed wejściem w życie tej decyzji. Posiadanie drugiego paszportu, czym bogaci Rosjanie zapewniali sobie swobodę życia poza Rosją przez dziesięciolecia, stało się po agresji Putina na Ukrainę ich słabą stroną. Miejsce urodzenia danej osoby, czyli Rosja pozostaje widoczne dla banków i pozwala ustalać związki z Rosją.
