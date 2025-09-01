Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Rosyjski biznes bez dostępu do banków w Chinach

Ostatni duży bank Chin, który obsługiwał rosyjskie transakcje, zakończył współpracę z rosyjskimi bankami, osobami i firmami. To efekt wpisania banku na czarną listę Unii Europejskiej.

Publikacja: 01.09.2025 13:34

Bank Ludowy Chin

Bank Ludowy Chin

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Chiński Heihe Rural Commercial Bank przestał przyjmować płatności z Rosji z powodu sankcji nałożonych przez Unię Europejską, donosi dziennik „Wiedomosti”, powołując się na źródła w dwóch rosyjskich bankach i czterech firmach importujących. Chińczycy 28 sierpnia zaprzestali realizacji jakichkolwiek transakcji z udziałem podmiotów rosyjskich.

Bank obsługiwał transakcje kryptowalutowe

Chiński bank został objęty sankcjami europejskimi 19 lipca. Materiały Rady UE wskazują, że Heihe Rural Commercial Bank świadczył usługi związane z kryptoaktywami, pomimo antyrosyjskich ograniczeń. Decyzja weszła w życie 9 sierpnia. Od tego dnia chiński bank stracił możliwość działania na rynku Wspólnoty i z klientami z Unii, bowiem obywatele krajów członkowskich mają zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek transakcjach z tym chińskim bankiem.

Czytaj więcej

Talerz z wizerunkiem prezydentów Chin i Rosji w rosyjskim supermarkecie w Pekinie
Gospodarka
Po co Putin leci do Chin? Po prośbie

Źródło poinformowało „Wiedomosti”, że przez miesiąc po wprowadzeniu sankcji płatności na rzecz Heihe przebiegały normalnie, ale w końcu minionego tygodnia pojawiły się problemy – bank przestał przyjmować pieniądze. W odpowiedzi na prośbę jednego z dostawców, Heihe Rural Commercial Bank wskazał na „aktualizację systemu” i zapewnił, że sytuacja poprawi się po jej zakończeniu, nie podając jednak konkretnego terminu.

Źródło w jednym z banków rosyjskich potwierdziło, że problemy pojawiły się pod koniec sierpnia. Według niego, płatności przestały być realizowane 28 sierpnia. Bank wyjaśnił trudności „wprowadzeniem wewnętrznej infrastruktury”. Heihe Rural Commercial Bank zawiesił rozliczenia ze wszystkimi bankami rosyjskimi. Twierdzi, że bank nie podał terminu wznowienia płatności.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Jak Rosja rozlicza się z Chinami bez systemu SWIFT? Ma nowe rozwiązanie
Finanse
Jak Rosja rozlicza się z Chinami bez systemu SWIFT? Ma nowe rozwiązanie

Chiny mszczą się na bankach z Litwy

Dmitrij Dworecki, szef działu projektów międzynarodowych w rosyjskiej kancelarii prawnej A-Pro, powiedział gazecie RBK, że Heihe Rural Commercial Bank był jednym z ostatnich banków (a ostatnim z dużych banków, bo brak dokładnych informacji, czy i w jakim stopniu Rosjanie korzystają z małych chińskich banków), które współpracowały z nieobjętymi sankcjami rosyjskimi instytucjami kredytowymi.

Czytaj więcej

Najpierw RPA, teraz Indie. Wspólnej waluty BRICS nie będzie
Waluty
Najpierw RPA, teraz Indie. Wspólnej waluty BRICS nie będzie

Według Dworeckiego, zawieszenie współpracy z rosyjskimi bankami rozpoczęło się około 11 sierpnia. Aleksiej Ostanin, prezes agencji płatniczej Money Roo, twierdzi, że rozliczenia z Rosją zostały wstrzymane, ponieważ inne chińskie banki odmówiły przyjmowania płatności od Heihe.

Oprócz Heihe Rural Commercial Bank, sankcjami unijnymi został również objęty inny chiński bank, Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. Pekin stwierdził, że oskarżenia Brukseli wobec obu banków są „bezpodstawne”. W odpowiedzi chińskie władze zakazały transakcji z litewskimi bankami UAB Urbo Bankas (do 2024 r. pod nazwą Medicinas bankas – Bank Medyczny) i AB Mano Bankas. Dlaczego właśnie te małe banki trafiły na chińską listę – nie wiadomo.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Azja Chiny Bankowość Banki sankcje

Chiński Heihe Rural Commercial Bank przestał przyjmować płatności z Rosji z powodu sankcji nałożonych przez Unię Europejską, donosi dziennik „Wiedomosti”, powołując się na źródła w dwóch rosyjskich bankach i czterech firmach importujących. Chińczycy 28 sierpnia zaprzestali realizacji jakichkolwiek transakcji z udziałem podmiotów rosyjskich.

Bank obsługiwał transakcje kryptowalutowe

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezes NBP Adam Glapiński
Banki
Szansa na cięcie stóp we wrześniu, ale bez gwarancji
Santander uzupełnia kadrowe braki. Na początek stawia na specjalistę z mBanku
Banki
Santander uzupełnia kadrowe braki. Na początek stawia na specjalistę z mBanku
Spójrzmy głębiej. Kto naprawdę zapłaci podatek od banków?
Banki
Spójrzmy głębiej. Kto naprawdę zapłaci podatek od banków?
ZBP: Podwyżka CIT dla banków uderzy w miliony oszczędzających
Banki
ZBP: Podwyżka CIT dla banków uderzy w miliony oszczędzających
Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej i Lisa Cook, prezes Rezerwy Federalnej USA, podczas otwarte
Banki
Donald Trump zwolnił gubernatorkę Lisę Cook z władz Fedu
Reklama
Reklama
e-Wydanie