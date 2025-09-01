Rosyjski biznes bez dostępu do banków w Chinach

Aktualizacja: 01.09.2025 16:17 Publikacja: 01.09.2025 13:34
Bank Ludowy Chin
Foto: Bloomberg
Chiński Heihe Rural Commercial Bank przestał przyjmować płatności z Rosji z powodu sankcji nałożonych przez Unię Europejską, donosi dziennik „Wiedomosti”, powołując się na źródła w dwóch rosyjskich bankach i czterech firmach importujących. Chińczycy 28 sierpnia zaprzestali realizacji jakichkolwiek transakcji z udziałem podmiotów rosyjskich.
Chiński bank został objęty sankcjami europejskimi 19 lipca. Materiały Rady UE wskazują, że Heihe Rural Commercial Bank świadczył usługi związane z kryptoaktywami, pomimo antyrosyjskich ograniczeń. Decyzja weszła w życie 9 sierpnia. Od tego dnia chiński bank stracił możliwość działania na rynku Wspólnoty i z klientami z Unii, bowiem obywatele krajów członkowskich mają zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek transakcjach z tym chińskim bankiem.
Źródło poinformowało „Wiedomosti”, że przez miesiąc po wprowadzeniu sankcji płatności na rzecz Heihe przebiegały normalnie, ale w końcu minionego tygodnia pojawiły się problemy – bank przestał przyjmować pieniądze. W odpowiedzi na prośbę jednego z dostawców, Heihe Rural Commercial Bank wskazał na „aktualizację systemu” i zapewnił, że sytuacja poprawi się po jej zakończeniu, nie podając jednak konkretnego terminu.
Źródło w jednym z banków rosyjskich potwierdziło, że problemy pojawiły się pod koniec sierpnia. Według niego, płatności przestały być realizowane 28 sierpnia. Bank wyjaśnił trudności „wprowadzeniem wewnętrznej infrastruktury”. Heihe Rural Commercial Bank zawiesił rozliczenia ze wszystkimi bankami rosyjskimi. Twierdzi, że bank nie podał terminu wznowienia płatności.
Dmitrij Dworecki, szef działu projektów międzynarodowych w rosyjskiej kancelarii prawnej A-Pro, powiedział gazecie RBK, że Heihe Rural Commercial Bank był jednym z ostatnich banków (a ostatnim z dużych banków, bo brak dokładnych informacji, czy i w jakim stopniu Rosjanie korzystają z małych chińskich banków), które współpracowały z nieobjętymi sankcjami rosyjskimi instytucjami kredytowymi.
Według Dworeckiego, zawieszenie współpracy z rosyjskimi bankami rozpoczęło się około 11 sierpnia. Aleksiej Ostanin, prezes agencji płatniczej Money Roo, twierdzi, że rozliczenia z Rosją zostały wstrzymane, ponieważ inne chińskie banki odmówiły przyjmowania płatności od Heihe.
Oprócz Heihe Rural Commercial Bank, sankcjami unijnymi został również objęty inny chiński bank, Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. Pekin stwierdził, że oskarżenia Brukseli wobec obu banków są „bezpodstawne”. W odpowiedzi chińskie władze zakazały transakcji z litewskimi bankami UAB Urbo Bankas (do 2024 r. pod nazwą Medicinas bankas – Bank Medyczny) i AB Mano Bankas. Dlaczego właśnie te małe banki trafiły na chińską listę – nie wiadomo.
Źródło: rp.pl
