Rzeczpospolita
Ekonomia
Po co Putin leci do Chin? Po prośbie

Rosja stała się zależna od Chin. W niedzielę rosyjski dyktator leci do Pekinu, aby poprosić Xi Jinpinga o zakup większej ilości kopalin. To one finansują rosyjską agresję na Ukrainę. Tymczasem w przeddzień wizyty Pekin odrzucił ukochany projekt dyktatora - budowy drugiego gazociągu „Siła Syberii” z Rosji do Chin.

Publikacja: 30.08.2025 13:29

Talerz z wizerunkiem prezydentów Chin i Rosji w rosyjskim supermarkecie w Pekinie

Talerz z wizerunkiem prezydentów Chin i Rosji w rosyjskim supermarkecie w Pekinie

Foto: Bloomberg, Na Bian

Iwona Trusewicz

Rosja i Chiny wspólnie sprzeciwiły się „dyskryminacyjnym” sankcjom w handlu światowym, powiedział Putin w pisemnym wywiadzie dla oficjalnej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua, opublikowanym w sobotę 30 sierpnia - w przeddzień wizyty w Pekinie, podkreśla agencja Reutera. Putin będzie przebywał w Chinach - największym sponsorze rosyjskiej wojny, od niedzieli do środy podczas czterodniowej wizyty, którą Kreml chwali się jako „bezprecedensową”.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego rosyjskie relacje z Chinami stają się coraz bardziej złożone?
  • Jakie są kluczowe tematy nadchodzącego spotkania między Putinem a Xi Jinpingiem?
  • Na czym polega uzależnienie rosyjskiej gospodarki od chińskiego rynku i waluty?
  • Jakie są aktualne wyzwania związane z projektem gazociągu „Siła Syberii 2”?
  • Dlaczego Pekin jest niechętny zwiększaniu importu gazu z Rosji?
  • Jak zmieniały się relacje handlowe między Rosją a Chinami w ostatnich latach?

Weźmie tam m.in. udział w dwudniowym szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW) w północnochińskim mieście portowym Tianjin. Organizacja założona przez grupę państw euroazjatyckich w 2001 roku rozszerzyła się do 10 stałych członków, do których należą też inne kraje mocno wspierające Putina - Iran i Indie.

Juan - waluta nr 1 w Rosji

„Podczas mojej nadchodzącej wizyty z pewnością omówimy dalsze perspektywy wzajemnie korzystnej współpracy i nowe kroki mające na celu jej zintensyfikowanie” - stwierdził rosyjski dyktator.

Kiedy wojska Rosji napadły na pokojowego sąsiada, mordując ukraińskich cywilów, grabiąc, kradnąc i niszcząc, państwa zachodnie zerwały stosunki z Rosją i nałożyły liczne sankcje. Chiny przyszły reżimowi z pomocą, kupując rosyjską ropę i sprzedając towary od samochodów po elektronikę. Podniosło to wartość handlu dwustronnego do rekordowych 245 mld dolarów w 2024 roku.

Transakcje między krajami były prawie w całości dokonywane w rublach i juanach, stwierdził Putin dla chińskiej agencji. W rzeczywistości to juan stał się w Rosji walutą nr 1, po tym, jak Zachód wprowadził zakaz wywozu do Rosji banknotów euro i dolarowych. Rosyjski biznes stał się od chińskiego pieniądza i chińskich banków wysoce zależny.

Reuters zauważa, że dyktator nie wspomniał o oskarżeniach Unii Europejskiej o chińskie wsparcie dla wojny Rosji na Ukrainie, którą Unia uznaje za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego. Chiny zaprzeczają tym oskarżeniom. Ale to właśnie w 2022 r. Putin i Xi ogłosili strategiczne partnerstwo „bez granic”. Poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniami o zbrodnię wojenną polegającą na nielegalnej deportacji setek dzieci z Ukrainy, Putin ostatni raz podróżował do Chin w 2024 roku.

Pekin nie chce więcej gazu z Rosji

Kwestia energetyczna będzie jednym z kluczowych tematów spotkania Putina i Xi, ale rozmowy na temat budowy „Siły Syberii 2” utknęły w martwym punkcie, poinformowały agencję Reuters dwa źródła branżowe. Pomimo trwających od ponad 10 lat negocjacji Moskwa i Pekin nie doszły do ​​porozumienia w sprawie cen gazu i finansowania nowego gazociągu. Chiński CNPC zaproponował Gazpromowi dyskusję na temat zwiększenia dostaw starym gazociągiem o 6 mld metrów sześciennych rocznie.

Według Reutersa, jeśli projekt ten zostanie zrealizowany, mógłby przynieść znajdującemu się w bardzo złej sytuacji finansowej Gazpromowi 1,5 mld dolarów rocznie, przy średniej cenie gazu wynoszącej 250 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Dla porównania Gazprom sprzedawał w Europie do 190 mld m3 gazu rocznie. W tym roku będzie to 12 razy mniej. Na Starym Kontynencie zawsze wysoka była też cena gazu. Np. w piątkowych transakcjach w hubie TTF w Holandii wynosiła 31,7 euro/MWh, czyli 391 dolarów za 1000 metrów sześciennych.

Prawda jest taka, że dziś Chiny nie potrzebują dodatkowego importu gazu. Znacznie zwiększyły własną produkcję, gospodarka zwalnia, a sektor energii odnawialnej rozwija się w rekordowym tempie. Reuters podkreśla, że nawet jeśli wielkość gazu tłoczonego przez Siłę Syberii wzrośnie do 44 mld metrów sześciennych i ruszy nowy gazociąg z wyspy Sachalin o przepustowości 10 mld metrów sześciennych, którego uruchomienie planowane jest na 2027 rok, całkowite dostawy Gazpromu do Chin wyniosą zaledwie jedną trzecią jego przedwojennego eksportu do UE.

W międzyczasie blok europejski przygotowuje plan całkowitego wyeliminowania rosyjskiego gazu do końca 2027 roku. W rezultacie Gazprom straci dostawy, które obecnie realizuje poprzez gazociąg Turecki Potok, a które teoretycznie mógłby tłoczyć do Chin przez Siłę Syberii 2 w ciągu następnej dekady.

Chiny ograniczają handel z Rosją

Także sytuacja w handlu rosyjsko-chińskim nie jest tak dobra, jak twierdzi rosyjski reżim. W I połowie 2025 r. obroty wzajemne zmniejszyły się o co najmniej 8 proc. (dane chińskie).

„Urzędnicy po obu stronach szukają sposobów na zwiększenie handlu, ponieważ obecne dane nie wyglądają dobrze” – powiedział jeden z rozmówców Reutersa zaangażowanych w przygotowania wizyty Putina. Jednak to Rosji bardziej zależy na chińskich towarach. Według innego źródła, omawiane będzie zwiększenie dostaw rosyjskiej energii i produktów rolnych do Chin.

Eksperci z rosyjskiego Instytutu Gajdara podkreślają, że wyniki pierwszej połowy roku wskazują, że Chiny ograniczyły zakupy niemal wszystkich kluczowych surowców z Rosji. Dostawy ropy spadły o 11 proc. (do 49,11 mln ton), produktów naftowych o 28 proc. (do 5,51 mln ton), LNG o 13 proc. (do 3,22 mln ton), drewna o 10 proc. (do 4,53 mln ton), a węgla o 10 proc. (do 38,97 mln ton).

Chińczycy czasami zarabiają na Rosjanach, czasami ich okradają

Rosja stała się chinozależna. Chiny zapewniają lwią część rosyjskich dochodów z eksportu, a ich technologie mają kluczowe znaczenie dla kompleksu wojskowo-przemysłowego, podkreśla źródło bliskie rządowi: „Bez nich nie bylibyśmy w stanie wyprodukować ani jednego pocisku, ani jednego drona, a cała gospodarka dawno by się załamała. Gdyby Chińczycy chcieli, wojna by się skończyła” – dodał.

Kupując surowce, Chiny dostarczają w zamian do Rosji towary konsumpcyjne, zapełniając półki sklepowe w miejsce wycofanych zachodnich marek. Ale ten przepływ również maleje. Sprzedaż telefonów i komputerów z Chin spadła o 27,5 proc. od stycznia do lipca. Dostawy chińskich samochodów zmniejszyły się o prawie o połowę.

„Chiny nie zachowują się jak sojusznik” – narzeka źródło Reutersa bliskie Kremlowi. „Czasami nas zawodzą i wstrzymują płatności, czasami na nas zarabiają, a czasami po prostu nas okradają. Nie ma w tym nic sojuszniczego”.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Azja Chiny Osoby Władimir Putin Surowce Ropa Naftowa Handel Firmy Gazprom Handel zagraniczny

