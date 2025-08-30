Transakcje między krajami były prawie w całości dokonywane w rublach i juanach, stwierdził Putin dla chińskiej agencji. W rzeczywistości to juan stał się w Rosji walutą nr 1, po tym, jak Zachód wprowadził zakaz wywozu do Rosji banknotów euro i dolarowych. Rosyjski biznes stał się od chińskiego pieniądza i chińskich banków wysoce zależny.

Reuters zauważa, że dyktator nie wspomniał o oskarżeniach Unii Europejskiej o chińskie wsparcie dla wojny Rosji na Ukrainie, którą Unia uznaje za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego. Chiny zaprzeczają tym oskarżeniom. Ale to właśnie w 2022 r. Putin i Xi ogłosili strategiczne partnerstwo „bez granic”. Poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniami o zbrodnię wojenną polegającą na nielegalnej deportacji setek dzieci z Ukrainy, Putin ostatni raz podróżował do Chin w 2024 roku.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Wojna Władimira Putina rozgrzała gospodarkę Kim Dzong Una Bez broni od reżimu Kim Dzong Una wojna Putina już by się zakończyła. Ale nie tylko rosyjski reżi...

Pekin nie chce więcej gazu z Rosji

Kwestia energetyczna będzie jednym z kluczowych tematów spotkania Putina i Xi, ale rozmowy na temat budowy „Siły Syberii 2” utknęły w martwym punkcie, poinformowały agencję Reuters dwa źródła branżowe. Pomimo trwających od ponad 10 lat negocjacji Moskwa i Pekin nie doszły do ​​porozumienia w sprawie cen gazu i finansowania nowego gazociągu. Chiński CNPC zaproponował Gazpromowi dyskusję na temat zwiększenia dostaw starym gazociągiem o 6 mld metrów sześciennych rocznie.

Według Reutersa, jeśli projekt ten zostanie zrealizowany, mógłby przynieść znajdującemu się w bardzo złej sytuacji finansowej Gazpromowi 1,5 mld dolarów rocznie, przy średniej cenie gazu wynoszącej 250 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Dla porównania Gazprom sprzedawał w Europie do 190 mld m3 gazu rocznie. W tym roku będzie to 12 razy mniej. Na Starym Kontynencie zawsze wysoka była też cena gazu. Np. w piątkowych transakcjach w hubie TTF w Holandii wynosiła 31,7 euro/MWh, czyli 391 dolarów za 1000 metrów sześciennych.

Prawda jest taka, że dziś Chiny nie potrzebują dodatkowego importu gazu. Znacznie zwiększyły własną produkcję, gospodarka zwalnia, a sektor energii odnawialnej rozwija się w rekordowym tempie. Reuters podkreśla, że nawet jeśli wielkość gazu tłoczonego przez Siłę Syberii wzrośnie do 44 mld metrów sześciennych i ruszy nowy gazociąg z wyspy Sachalin o przepustowości 10 mld metrów sześciennych, którego uruchomienie planowane jest na 2027 rok, całkowite dostawy Gazpromu do Chin wyniosą zaledwie jedną trzecią jego przedwojennego eksportu do UE.