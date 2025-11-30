Reklama
Seria incydentów nad Bałtykiem. Dowództwo Operacyjne ujawnia szczegóły

„W ostatnim okresie polskie pary dyżurne F-16 i MiG-29 wielokrotnie przechwytywały rosyjskie samoloty nad Bałtykiem, operujące bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami” - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Publikacja: 30.11.2025 19:09

Jeden z rosyjskich samolotów przechwyconych nad Bałtykiem

Foto: X.com/@DowOperSZ

Bartosz Lewicki

W komunikacie dodano, że takie działania rosyjskich samolotów „stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego”. 

Dowództwo Operacyjne poinformowało, że zgodnie z procedurami NATO „polscy piloci sprawnie przeprowadzili identyfikację wizualną i eskortę obcych statków powietrznych poza rejon odpowiedzialności”. Podkreślono, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Wyjaśniono również, że zintegrowany system obrony powietrznej RP „działa w trybie 24/7” i „skutecznie wzmacnia odstraszanie i realnie chroni polską przestrzeń powietrzną”.

Stacja radiolokacyjna dalekiego zasięgu prezentowana w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Janowie k.
Konflikty zbrojne
Incydent nad Bałtykiem. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną
Chodzi o system stałych, całodobowych dyżurów, funkcjonujący w pełnej integracji z systemem obrony powietrznej NATO.

„Siły Powietrzne nieprzerwanie strzegą polskiego nieba, utrzymując zdolność natychmiastowej reakcji na każde zagrożenie” – podsumowano we wpisie na platformie X.

Wiele podobnych incydentów nad Bałtykiem

Pod koniec października Dowództwo Operacyjne informowało o podobnym incydencie nad Bałtykiem, gdy para dyżurna polskich samolotów MiG-29 przechwyciła samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej Ił-20 wykonujący lot nad Morzem Bałtyckim. Zaznaczono wówczas, że podobne incydenty zdarzają się często, nawet kilka razy w tygodniu. Wówczas rosyjski samolot również poruszał się bez planu lotu i z wyłączonym transponderem, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w regionie.

Za każdym razem chodziło o rosyjski samolot rozpoznawczy, poruszający się nad wodami międzynarodowymi z pogwałceniem ogólnie obowiązujących w lotnictwie zasad – tj. bez włączonego transpondera, pozwalającego na identyfikację danego samolotu w powietrzu, a także bez złożonego planu lotu, czyli dostarczanego organom kontroli ruchu lotniczego dokumentu z danymi nt. trasy czy terminu zaplanowanego lotu.

„To już trzecia taka sytuacja w tym tygodniu, potwierdzająca narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku” – zaznaczono wtedy.

Na czym polega „przechwycenie samolotu”?

Przechwytywanie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnym nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Dowództwo Operacyjne Przemysł obronny Wojsko Polskie Bałtyk

