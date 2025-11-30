Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są warunki uzyskania premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej?

Na czym polega proces rejestracji i likwidacji książeczki mieszkaniowej?

Jakie cele mieszkaniowe uprawniają do uzyskania premii gwarancyjnej?

Jakie możliwości daje książeczka mieszkaniowa w kontekście dziedziczenia i cesji?

Jakie są aktualne wyzwania i ograniczenia w zakresie wykorzystania książeczek mieszkaniowych?

Oszczędzanie na książeczce mieszkaniowej było w PRL sposobem na uzbieranie wkładu, który dawał prawo do otrzymania mieszkania od spółdzielni. W zależności od jego wysokości mieszkanie mogło być lokatorskie lub własnościowe. Resztę inwestycji spółdzielnie finansowały tanim kredytem udzielanym przez państwo. Na przełomie lat 80. i 90. system się załamał i posiadanie książeczki przestało być sposobem na otrzymanie kluczy do mieszkania, ale nie jest to też bezwartościowa makulatura. Jej likwidacja pozwala zdobyć ok. 21 tys. zł premii gwarancyjnej.

Każdy właściciel książeczki mieszkaniowej, by dostać premię, powinien zarejestrować ją w oddziale banku, w którym prowadzony jest mieszkaniowy rachunek oszczędnościowy. Dla większości posiadaczy książeczek to bank PKO BP. Z danych, jakimi dysponuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wynika, że tylko 2 proc. spośród 982 221 książeczek mieszkaniowych zostało zarejestrowanych.

A rejestracja książeczki mieszkaniowej to dopiero pierwszy krok do wypłaty pieniędzy.

– Drugi to złożenie wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej. Można to zrobić najwcześniej po 1 stycznia roku następującego po roku rejestracji. Termin na złożenie wniosku o likwidację książeczki wynosi 90 dni i upływa 31 marca – tłumaczy Grzegorz Culepa, ekspert banku PKO BP.