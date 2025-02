Foto: mat.prasowe

Na odnowienie 4-metrowego korytarza wystarczy 2 tys. zł. - Końcowy rachunek zależy od zakresu prac i wyboru wyposażenia – zaznaczają autorzy raportu Rankomat.pl.

Jak drożały usługi remontowe

Z raportu „Nawyki remontowo-aranżacyjne Polaków 2024” wynika, że aż 94 proc. korzystało z pomocy fachowców. 64 proc. lokatorów część wnętrz modernizowało samodzielnie. Znaczenie mają też oczywiście finanse. Z przywołanego raportu wynika, że 42 proc. Polaków przeznaczyło na remont od 10 tys. zł do 20 tys. zł, a 30 proc. - ponad 20 tys. zł.

- Samo malowanie ścian zdrożało w ostatnich latach o 66 proc. – podają analitycy Rankomat.pl. - W 2019 r. pomalowanie metra ściany kosztowało 4,5 zł. Z każdym rokiem było drożej o 50 gr. W tym roku jest to już 7,5 zł – wskazują eksperci, powołując się na dane portalu scoot.pl monitorującego usługi budowlane. – Średnia cena ułożenia płytek ceramicznych wynosiła w 2019 r. 40 zł za mkw., a dziś to już 56 zł. Za montaż instalacji elektrycznej trzeba dziś zapłacić 36 zł za mkw., podczas gdy w 2019 r. było to 25 zł.

- Koszty remontu będą prawdopodobnie rosnąć o kolejne 5–10 proc. (w zależności od usług) – przewidują analitycy Rankomat.pl.