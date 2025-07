Także Łukasz Kruszewski, dyrektor marketingu i technologii w agencji Freedom, zapewnia, że AI pomoże w analizie dokumentów. – Ale nie zastąpi człowieka – przynajmniej jeszcze nie teraz. Zakup nieruchomości to często walka z papierologią: wypisy z ksiąg wieczystych, zaświadczenia, mapy, umowy, zgody, decyzje itd. Dla wielu klientów brzmi to jak język obcy. AI może ten język „tłumaczyć” – podkreśla dyrektor Kruszewski.

Jak dodaje, w praktyce sztuczna inteligencja może działać jak przewodnik. - W zależności od typu nieruchomości (lokal z rynku wtórnego, działka budowlana, mieszkanie z rynku pierwotnego) podpowiada krok po kroku, co trzeba zgromadzić. Co musisz mieć? Czego jeszcze brakuje? Który dokument może być nieważny? To bardzo realne – w organizacji mamy już podobne narzędzie. Jeszcze nie zaaplikowane z AI, ale jesteśmy o krok od tego – mówi ekspert Freedom.

Bogdan Arct dopowiada, że AI daje wiele korzyści – Pozwala szybciej podejmować decyzje inwestycyjne, lepiej dopasować ofertę do oczekiwań klientów, a także zmniejszyć koszty operacyjne. W projektach smart buildings AI zarządza systemami energetycznymi, oświetleniem czy wentylacją, zwiększając komfort mieszkańców i poprawiając efektywność energetyczną budynków – wylicza Bogdan Arct. – Jednocześnie trzeba mieć świadomość zagrożeń. AI może wyciągać błędne wnioski, jeśli operuje na niekompletnych lub nieaktualnych danych. Algorytmy bywają nieprzejrzyste – trudno zrozumieć, na jakiej podstawie podjęły konkretne decyzje. Automatyzacja procesów sprzedaży może też prowadzić do zaniku relacji międzyludzkich. Istnieje też istotne ryzyko związane z ochroną prywatności – AI przetwarza dane osobowe i analizuje zachowania użytkowników, co wymaga odpowiednich zabezpieczeń prawnych i technologicznych – zaznacza, dodając, że mimo dużej skuteczności, AI nie zastępuje człowieka całkowicie.

– Ostateczna interpretacja prawna, analiza kontekstu, negocjacje wymagają wiedzy specjalistycznej, którą zapewnia profesjonalny doradca czy prawnik. AI pełni tu rolę wspierającą – skraca czas i ułatwia pracę, ale nie przejmuje pełnej odpowiedzialności – podkreśla.

Ewolucja czy rewolucja

Łukasz Kruszewski ocenia, że sztuczna inteligencja w branży nieruchomości to nie rewolucja, a raczej ewolucja – i to cicha. – „AI” jest modne, lecz w praktyce mamy do czynienia ze skrajnościami. Z jednej strony – lawinowe wykorzystanie AI do najprostszych rzeczy, np. pisanie opisów nieruchomości. Z drugiej – śladowe wdrożenie bardziej zaawansowanych mechanizmów, jak czat w wyszukiwarkach portali – mówi Kruszewski. – Nie zmienia to faktu, że z miesiąca na miesiąc te skrajności będą zanikać na rzecz powszechniejszego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Co dziś AI zrobi dla kupujących mieszkania? – Po pierwsze – poprzez wdrożenie w silniki wyszukiwarek pomaga wygodniej i lepiej dopasować wyniki do oczekiwań. Zaaplikowane rozwiązania sztucznej inteligencji uwalniają użytkownika od korzystania wyłącznie z klasycznych filtrów (cena od–do itp.), a pozwalają opisać to, czego szukamy, w sposób bardziej naturalny – jakbyśmy opowiadali znajomemu – mówi Łukasz Kruszewski. – Po drugie – AI podpowie, co może kupującego jeszcze zainteresować, a na co nie zwrócił uwagi – jak Netflix podpowiada, co warto obejrzeć, wykorzystując historyczne dane przeglądania (ile czasu spędzono na ofercie, na czym skupiono uwagę, co klikano etc.) i kontekst życia cyfrowego (np. wiedza o trasach, jakie pokonujemy autem z domu do pracy, miejscach, gdzie się zatrzymujemy, lokalizacji mieszkania, liczbie osób w rodzinie itd.).