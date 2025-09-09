Aktualizacja: 09.09.2025 05:12 Publikacja: 09.09.2025 04:46
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że Rosjanie w poniedziałek stracili w walkach w rejonie Pokrowskia 137 żołnierzy, jedną haubicę, cztery samochody, dwa motocykle i 12 dronów.
Ukraińska administracja obwodu ługańskiego podaje na swoim profilu na Facebooku, że – w związku z przerwami w dostawach prądu – wielu mieszkańców okupowanego przez Rosję obwodu jest pozbawionych dostaw bieżącej wody. Ługańsk, stolica obwodu, miał być pozbawiony dostępu do wody pitnej 5 września. Rosjanie ostrzegają, że przerwy w dostawach wody są możliwe w przyszłości również w innych miejscowościach.
Atak przeprowadzili żołnierze 81. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej na kierunku siewierskim. Zaatakowany dron dostarczał zaopatrzenie rosyjskim żołnierzom. Do ataku doszło na siewierskim odcinku frontu w obwodzie donieckim.
Jak czytamy w komunikacie oznacza to, że co piąty czołg, który stracili Rosjanie, został zniszczony przez funkcjonariuszy SBU.
W wyniku ataku rosyjskich dronów na Zaporoże w płomieniach stanął budynek mieszkalny. Ranna została 66-letnia kobieta – podał Iwan Fedorow, gubernator obwodu zaporoskiego.
MSZ Rosji poinformował, że we wtorek w Moskwie dojdzie do spotkania szefa rosyjskiego MSZ, Siergieja Ławrowa, z Miloradem Dodikiem, usuniętym ze stanowiska prezydentem wchodzącej w skład Federacji Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej. Rozmowy mają dotyczyć wzmocnienia partnerstwa między Rosją i Republiką Serbską oraz sytuacji na Bałkanach Zachodnich. W komunikacie MSZ Rosji dotyczącym spotkania czytamy też, że „w ostatnich latach doszło do poważnych komplikacji w sytuacji wewnętrznej Bośni i Hercegowiny, spowodowanych narastającą, neokolonialną ingerencją Zachodu w sprawy wewnętrzne Republiki Serbskiej”. „Rosja zdecydowanie potępia zachodnie próby nieuczciwego usunięcia legalnie wybranego (...) prezydenta Republiki Serbskiej Dodika ze sceny politycznej” - czytamy w komunikacie. Dodik został w 2025 roku został prawomocnie skazany na rok więzienia i sześć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych za utrudnianie decyzji międzynarodowych instytucji w Bośni. Został usunięty ze stanowiska prezydenta Republiki Serbskiej, ale odrzuca tę decyzję. W październiku w Republice Serbskiej ma się odbyć referendum w sprawie wyroku w jego sprawie.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko tymczasowo przestało przyjmować i odprawiać samoloty.
W czasie nocnego ataku ukraińskich dronów an Soczi zginął mężczyzna prowadzący samochód, na który spadły szczątki strąconego ukraińskiego drona – podał gubernator Kraju Krasnodarskiego Weniamin Kondratiew. W ataku dronów na Soczi uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych. W związku z atakiem działanie wstrzymało lokalne lotnisko.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1293 dniu wojny
