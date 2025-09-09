Z tego artykułu się dowiesz: Co wiadomo o tajemniczej śmierci szefa spółki zajmującej się wydobyciem soli potasowej?

Jakie są okoliczności serii dziwnych zgonów menedżerów w Rosji od początku wojny z Ukrainą?

Dlaczego budowa kopalni soli potasowo-magnezowych wywołała kontrowersje i jakie miała skutki?

Jakie przypadki „nagłej rosyjskiej śmierci” zwróciły uwagę mediów międzynarodowych?

Jakie wnioski wyciągają dziennikarze na temat zgonów rosyjskich liderów biznesu?

Media w Królewcu informują o „nieszczęśliwym wypadku”. Ciało 43-letniego mężczyzny, jak pisze lokalny portal Klops, znaleziono pod mostem we wsi Wysokoje w rejonie gurjewskim. Obok leżała głowa mężczyzny. Z informacji tych wynika też, że z mostu zwisała lina holownicza.

Inne rosyjskie media podają, że linę znaleziono obok ciała. Rosyjski dziennik „Wiedomosti” twierdzi, że chodzi o Aleksieja S., prezesa firmy „K-Potash Serwis” – największej w regionie spółki zajmującej się nawozami potasowymi. Powołując się na źródło w służbach, gazeta twierdzi, że przyczyną śmierci „mogło być samobójstwo”.

Tajemnicza śmierć dyrektora znanej firmy w Królewcu

Rosyjskie media przypominają, że spółka od 2014 roku buduje kopalnię do wydobycia soli potasowo-magnezowych oraz zakład górniczo-przeróbczy. Wywołało to protesty mieszkańców miejscowości Niwenskoje, którzy obawiali się gwałtownego pogorszenia sytuacji ekologicznej.

W konflikt zaangażował się nawet Władimir Putin, po czym budowę przeniesiono w inną lokalizację. Rosyjska agencja RBK twierdzi, że spółka po wybuchu wojny w Ukrainie mierzyła się z „trudną sytuacją finansową”. Wiadomo też, że firma miała współwłaścicieli z siedzibami w Holandii i na Cyprze.