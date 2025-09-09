Rzeczpospolita
Prezes pod mostem i bez głowy. Niekończąca się seria dziwnych zgonów w Rosji

Tym razem w niejasnych okolicznościach zginął szef spółki zajmującej się wydobyciem soli potasowej. Od początku wojny życie straciło już kilkunastu znanych menedżerów.

Publikacja: 09.09.2025 14:12

Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov

Rusłan Szoszyn

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co wiadomo o tajemniczej śmierci szefa spółki zajmującej się wydobyciem soli potasowej?
  • Jakie są okoliczności serii dziwnych zgonów menedżerów w Rosji od początku wojny z Ukrainą?
  • Dlaczego budowa kopalni soli potasowo-magnezowych wywołała kontrowersje i jakie miała skutki?
  • Jakie przypadki „nagłej rosyjskiej śmierci” zwróciły uwagę mediów międzynarodowych?
  • Jakie wnioski wyciągają dziennikarze na temat zgonów rosyjskich liderów biznesu?

Media w Królewcu informują o „nieszczęśliwym wypadku”. Ciało 43-letniego mężczyzny, jak pisze lokalny portal Klops, znaleziono pod mostem we wsi Wysokoje w rejonie gurjewskim. Obok leżała głowa mężczyzny. Z informacji tych wynika też, że z mostu zwisała lina holownicza.

Inne rosyjskie media podają, że linę znaleziono obok ciała. Rosyjski dziennik „Wiedomosti” twierdzi, że chodzi o Aleksieja S., prezesa firmy „K-Potash Serwis” – największej w regionie spółki zajmującej się nawozami potasowymi. Powołując się na źródło w służbach, gazeta twierdzi, że przyczyną śmierci „mogło być samobójstwo”.

Tajemnicza śmierć dyrektora znanej firmy w Królewcu

Rosyjskie media przypominają, że spółka od 2014 roku buduje kopalnię do wydobycia soli potasowo-magnezowych oraz zakład górniczo-przeróbczy. Wywołało to protesty mieszkańców miejscowości Niwenskoje, którzy obawiali się gwałtownego pogorszenia sytuacji ekologicznej.

W konflikt zaangażował się nawet Władimir Putin, po czym budowę przeniesiono w inną lokalizację. Rosyjska agencja RBK twierdzi, że spółka po wybuchu wojny w Ukrainie mierzyła się z „trudną sytuacją finansową”. Wiadomo też, że firma miała współwłaścicieli z siedzibami w Holandii i na Cyprze.

Znaleziony pod mostem obok Królewca mężczyzna miał żonę i dwójkę małych dzieci.

Seria dziwnych zgonów w Rosji w czasie wojny z Ukrainą

Portal The Moscow Times przypomina, że odkąd w 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, życie w dziwnych okolicznościach straciło już 19 wysokiej rangi menedżerów rosyjskich spółek. W sierpniu rosyjskie media poinformowały o „nagłej śmierci” 59-letniego Dmitrija Osipowa, który wcześniej stał na czele korporacji Uralkali (największego w Rosji producenta nawozów potasowych). W tym samym czasie poinformowano o śmierci 56-letniego Michaiła Kenina, założyciela korporacji „Samolot” – największego rosyjskiego dewelopera. W obu tych przypadkach rosyjskie media nie podały przyczyny zgonu.

W 2022 roku w moskiewskim mieszkaniu znaleziono ciała byłego wiceprezesa Gazpromu, 51-letniego Władisława Awajewa, jego żony i córki. Kilka miesięcy później w obwodzie leningradzkim (w elitarnej miejscowości przy Zatoce Fińskiej) zastrzelono Jurija Woronowa, szefa korporacji transportowej, która była podwykonawcą Gazpromu w Arktyce.

Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Jak zmusić Rosję do zakończenia wojny z Ukrainą? Zachód szuka planu B

W międzyczasie, jesienią 2022 roku, zmarł prezes Łukoilu Rawil Maganow. Jego następca, Władimir Niekrasow, stracił życie rok później z powodu „ostrej niewydolności serca”. Wiosną 2024 roku zmarł wiceprezes tej spółki Witalij Robertus, a przyczyny śmierci nie podano.

W trakcie trwającej już czwarty rok wojny kilku wysokiej rangi rosyjskich menedżerów „wypadło z okna”, a niektórzy stracili życie podczas wakacji. Ciało zastrzelonego Siergieja Protosieni, niegdyś głównego księgowego Nowateku (drugiej największej w Rosji – po Gazpromie – korporacji zajmującej się poszukiwaniem, wydobyciem i sprzedażą węglowodorów), znaleziono w jego willi w Hiszpanii. Obok było też ciała żony i córki.

W lipcu tego roku w kałuży krwi znaleziono wiceprezesa Transnieftu Andrieja Badałowa, który, według oficjalnej wersji „wyskoczył przez okno” z wieżowca w Moskwie. 

„Syndrom nagłej rosyjskiej śmierci”

W lipcu rosyjski portal Lenta.ru informował, że w ostatnich latach (również niedługo przez wybuchem wojny Rosji z Ukrainą) życie w dziwnych okolicznościach straciło 27 prezesów i menedżerów, którzy zarządzali również największymi korporacjami w kraju. „Na Zachodzie mówią o syndromie nagłej rosyjskiej śmierci. […] Dziennikarze łączą te przypadki z sytuacją geopolityczną, zwłaszcza w kontekście konfliktu z Ukrainą i sankcjami przeciwko Rosji” – czytamy w artykule.

Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Putin, Xi Jinping i reszta świata. Czy naprawdę rodzi się antyzachodni sojusz?

W Rosji wciąż trwa śledztwo w sprawie śmierci byłego ministra transportu Romana Starowojta. Został znaleziony martwy w lipcu, w dniu, gdy został zdymisjonowany przez Władimira Putina. Rosyjski Komitet Śledczy od początku uznał, że doszło do samobójstwa.

Źródło: rp.pl

