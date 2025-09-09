Aktualizacja: 09.09.2025 14:56 Publikacja: 09.09.2025 14:12
Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov
Media w Królewcu informują o „nieszczęśliwym wypadku”. Ciało 43-letniego mężczyzny, jak pisze lokalny portal Klops, znaleziono pod mostem we wsi Wysokoje w rejonie gurjewskim. Obok leżała głowa mężczyzny. Z informacji tych wynika też, że z mostu zwisała lina holownicza.
Inne rosyjskie media podają, że linę znaleziono obok ciała. Rosyjski dziennik „Wiedomosti” twierdzi, że chodzi o Aleksieja S., prezesa firmy „K-Potash Serwis” – największej w regionie spółki zajmującej się nawozami potasowymi. Powołując się na źródło w służbach, gazeta twierdzi, że przyczyną śmierci „mogło być samobójstwo”.
Rosyjskie media przypominają, że spółka od 2014 roku buduje kopalnię do wydobycia soli potasowo-magnezowych oraz zakład górniczo-przeróbczy. Wywołało to protesty mieszkańców miejscowości Niwenskoje, którzy obawiali się gwałtownego pogorszenia sytuacji ekologicznej.
W konflikt zaangażował się nawet Władimir Putin, po czym budowę przeniesiono w inną lokalizację. Rosyjska agencja RBK twierdzi, że spółka po wybuchu wojny w Ukrainie mierzyła się z „trudną sytuacją finansową”. Wiadomo też, że firma miała współwłaścicieli z siedzibami w Holandii i na Cyprze.
Znaleziony pod mostem obok Królewca mężczyzna miał żonę i dwójkę małych dzieci.
Portal The Moscow Times przypomina, że odkąd w 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, życie w dziwnych okolicznościach straciło już 19 wysokiej rangi menedżerów rosyjskich spółek. W sierpniu rosyjskie media poinformowały o „nagłej śmierci” 59-letniego Dmitrija Osipowa, który wcześniej stał na czele korporacji Uralkali (największego w Rosji producenta nawozów potasowych). W tym samym czasie poinformowano o śmierci 56-letniego Michaiła Kenina, założyciela korporacji „Samolot” – największego rosyjskiego dewelopera. W obu tych przypadkach rosyjskie media nie podały przyczyny zgonu.
W 2022 roku w moskiewskim mieszkaniu znaleziono ciała byłego wiceprezesa Gazpromu, 51-letniego Władisława Awajewa, jego żony i córki. Kilka miesięcy później w obwodzie leningradzkim (w elitarnej miejscowości przy Zatoce Fińskiej) zastrzelono Jurija Woronowa, szefa korporacji transportowej, która była podwykonawcą Gazpromu w Arktyce.
Czytaj więcej
Gdy już środki dyplomatyczne zostaną wyczerpane, a negocjacje Donalda Trumpa z Władimirem Putinem...
W międzyczasie, jesienią 2022 roku, zmarł prezes Łukoilu Rawil Maganow. Jego następca, Władimir Niekrasow, stracił życie rok później z powodu „ostrej niewydolności serca”. Wiosną 2024 roku zmarł wiceprezes tej spółki Witalij Robertus, a przyczyny śmierci nie podano.
W trakcie trwającej już czwarty rok wojny kilku wysokiej rangi rosyjskich menedżerów „wypadło z okna”, a niektórzy stracili życie podczas wakacji. Ciało zastrzelonego Siergieja Protosieni, niegdyś głównego księgowego Nowateku (drugiej największej w Rosji – po Gazpromie – korporacji zajmującej się poszukiwaniem, wydobyciem i sprzedażą węglowodorów), znaleziono w jego willi w Hiszpanii. Obok było też ciała żony i córki.
W lipcu tego roku w kałuży krwi znaleziono wiceprezesa Transnieftu Andrieja Badałowa, który, według oficjalnej wersji „wyskoczył przez okno” z wieżowca w Moskwie.
W lipcu rosyjski portal Lenta.ru informował, że w ostatnich latach (również niedługo przez wybuchem wojny Rosji z Ukrainą) życie w dziwnych okolicznościach straciło 27 prezesów i menedżerów, którzy zarządzali również największymi korporacjami w kraju. „Na Zachodzie mówią o syndromie nagłej rosyjskiej śmierci. […] Dziennikarze łączą te przypadki z sytuacją geopolityczną, zwłaszcza w kontekście konfliktu z Ukrainą i sankcjami przeciwko Rosji” – czytamy w artykule.
Czytaj więcej
W rosyjskich mediach możemy przeczytać, że nadszedł właśnie „koniec jednobiegunowego świata” i ma...
W Rosji wciąż trwa śledztwo w sprawie śmierci byłego ministra transportu Romana Starowojta. Został znaleziony martwy w lipcu, w dniu, gdy został zdymisjonowany przez Władimira Putina. Rosyjski Komitet Śledczy od początku uznał, że doszło do samobójstwa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Władze Nepalu wycofały się z decyzji o zablokowaniu dostępu do mediów społecznościowych po niecałej dobie od jeg...
- Pochówek ofiar mordu w Puźnikach to przywrócenie godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki spos...
Białoruski raper Maks Korż odniósł się w mediach społecznościowych do tego, że odwołano jego koncert, który odby...
Floryda zamierza odejść od obowiązku szczepień, w tym obowiązkowych szczepień dla dzieci uczęszczających do stan...
Graham Linehan, współtwórca komediowego serialu „Father Ted”, został zatrzymany na lotnisku Heathrow po tym, jak...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas