Z sondażu YouGov przeprowadzonego 20-22 grudnia wynikało, że użycie siły wojskowej przez USA w celu obalenia przywódcy tego kraju, Nicolása Maduro, popierało 22 proc. Amerykanów, a przeciw było 52 proc. Wśród wyborców Partii Demokratycznej za taką interwencją było 6 proc. respondentów, a przeciw - 80 proc. Jeśli chodzi o wyborców niezależnych użycie wojska do obalenia przywódcy Wenezueli popierało 15 proc., a przeciw było 52 proc. Wśród wyborców Partii Republikańskiej za siłowym obaleniem Maduro było 44 proc. badanych, a przeciw - 27 proc.

Sondaż: 3 na 4 Amerykanów uważa, że Donald Trump powinien mieć zgodę Kongresu na działania militarne przeciw Wenezueli

19 proc. badanych popierało inwazję wojskową USA na Wenezuelę, przeciw takiej interwencji było 60 proc. badanych. Wśród wyborców Partii Demokratycznej za inwazją było 5 proc. badanych, a przeciw było 85 proc. Interwencję odrzucała także większość wyborców niezależnych (63 proc. przeciw, 12 proc. za). Wśród wyborców Partii Republikańskiej za inwazją na Wenezuelę było 43 proc. badanych, przeciw opowiadało się 34 proc. wyborców partii Trumpa.

35 proc. respondentów poparło blokadę morską Wenezueli, obejmującą tankowce, na które nałożono sankcje w związku z transportem wenezuelskiej ropy (taką blokadę ogłosił przed świętami Bożego Narodzenia Donald Trump). Przeciw takiej blokadzie było 40 proc. badanych. Wśród wyborców Partii Demokratycznej blokadę popierało 10 proc. respondentów, przeciw było 68 proc. badanych z tej grupy. Wśród wyborców Partii Republikańskiej proporcje były odwrotne – za było 66 proc. wyborców partii Donalda Trumpa, przeciw – 10 proc. Wyborcy niezależni byli takiej blokadzie raczej przeciwni (za – 28 proc., przeciw – 44 proc.).