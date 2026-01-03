Aktualizacja: 03.01.2026 11:23 Publikacja: 03.01.2026 10:21
W pobliżu Wenezueli znajduje się grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford
Z sondażu YouGov przeprowadzonego 20-22 grudnia wynikało, że użycie siły wojskowej przez USA w celu obalenia przywódcy tego kraju, Nicolása Maduro, popierało 22 proc. Amerykanów, a przeciw było 52 proc. Wśród wyborców Partii Demokratycznej za taką interwencją było 6 proc. respondentów, a przeciw - 80 proc. Jeśli chodzi o wyborców niezależnych użycie wojska do obalenia przywódcy Wenezueli popierało 15 proc., a przeciw było 52 proc. Wśród wyborców Partii Republikańskiej za siłowym obaleniem Maduro było 44 proc. badanych, a przeciw - 27 proc.
19 proc. badanych popierało inwazję wojskową USA na Wenezuelę, przeciw takiej interwencji było 60 proc. badanych. Wśród wyborców Partii Demokratycznej za inwazją było 5 proc. badanych, a przeciw było 85 proc. Interwencję odrzucała także większość wyborców niezależnych (63 proc. przeciw, 12 proc. za). Wśród wyborców Partii Republikańskiej za inwazją na Wenezuelę było 43 proc. badanych, przeciw opowiadało się 34 proc. wyborców partii Trumpa.
35 proc. respondentów poparło blokadę morską Wenezueli, obejmującą tankowce, na które nałożono sankcje w związku z transportem wenezuelskiej ropy (taką blokadę ogłosił przed świętami Bożego Narodzenia Donald Trump). Przeciw takiej blokadzie było 40 proc. badanych. Wśród wyborców Partii Demokratycznej blokadę popierało 10 proc. respondentów, przeciw było 68 proc. badanych z tej grupy. Wśród wyborców Partii Republikańskiej proporcje były odwrotne – za było 66 proc. wyborców partii Donalda Trumpa, przeciw – 10 proc. Wyborcy niezależni byli takiej blokadzie raczej przeciwni (za – 28 proc., przeciw – 44 proc.).
Jednocześnie 74 proc. badanych było zdania, że jeśli Trump miałby podjąć działania militarne przeciw Wenezueli, powinien uzyskać zgodę Kongresu (przeciwnego zdania było 11 proc. respondentów). Dotychczas administracja Trumpa nie uzyskała takiej zgody ani na działania przeciw Wenezueli, ani na ataki na łodzie mające brać udział w przemycie narkotyków na Morzu Karaibskim i Pacyfiku, które Stany Zjednoczone prowadzą od 2 września.
Trump powinien mieć zgodę Kongresu na działania militarne przeciw Wenezueli zdaniem 93 proc. wyborców Partii Demokratycznej, 73 proc. wyborców niezależnych i 58 proc. wyborców Partii Republikańskiej. 54 proc. wyborców Partii Republikańskiej, którzy uważają się za zwolenników ruchu MAGA (Make America Great Again – Uczyńmy Amerykę znów wielką, hasło wyborcze Trumpa określające jego agendę - red.) uważa, że Trump powinien mieć zgodę Kongresu na działania zbrojne przeciw Wenezueli. Wśród wyborców Partii Republikańskiej, którzy nie uważają się za zwolenników ruchu MAGA odsetek uważających, że Trump powinien mieć taką zgodę, wynosi 70 proc.
Spośród uczestników sondażu 30 proc. badanych uważało Wenezuelę za kraj nieprzyjazny USA, a 28 proc. - za wroga Stanów Zjednoczonych. 11 proc. było zdania, że stosunek Wenezueli do USA jest przyjazny, a 2 proc. uważało Wenezuelę za sojusznika USA. Za wroga uważa Wenezuelę 41 proc. wyborców Partii Republikańskiej i 14 proc. wyborców Partii Demokratycznej.
Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)
Z kolei z przeprowadzonego na początku grudnia sondażu Reuters/Ipsos wynikało, że 48 proc. Amerykanów jest przeciwnych atakom armii USA na łodzie, które mają należeć do przemytników narkotyków na Morzu Karaibskim i Pacyfiku. Ataki takie popierało 34 proc. respondentów. Wśród wyborców Partii Republikańskiej ataki na łodzie popierało 67 proc. a przeciw było 19 proc. Wśród wyborców Partii Demokratycznej proporcje były odwrotne (80 proc. przeciw, 9 proc. za).
W tym samym sondażu za użyciem wojska w celu zmniejszenia napływu narkotyków do USA opowiedziało się 45 proc. badanych, a przeciw było 36 proc. Wśród wyborców Partii Republikańskiej za użyciem wojska w tym celu było 80 proc. respondentów, przeciw – 9 proc., a wśród wyborców Partii Demokratycznej za opowiedziało się 20 proc. respondentów, przeciw było 66 proc.
