Eksplozje w Caracas, stolicy Wenezueli. Doniesienia o amerykańskich śmigłowcach

Aktualizacja: 03.01.2026 08:14 Publikacja: 03.01.2026 07:42
Foto: Youtube
W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące eksplozje i słupy dymu w kilku częściach miasta, m.in. w dzielnicy 23 de Enero i w pobliżu bazy lotniczej La Carlota. Użytkownicy mediów społecznościowych donoszą także o chwilowych przerwach w dostawie prądu.
Spekuluje się, że celem mogły być obiekty wojskowe lub okolice pałacu Miraflores, siedziby prezydenta Wenezueli, jednak brakuje oficjalnego potwierdzenia ze strony władz Wenezueli czy USA. Pojawiają się natomiast nieoficjalne doniesienia o zaobserwowaniu amerykańskich śmigłowców CH-47G „Chinook”, których nie ma na wyposażeniu armia Wenezueli.
Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia o uderzeniach w bazę lotniczą El Libertador, będącą siedzibą dowództwa Wenezuelskich Sił Powietrznych, położoną w Maracay, stolicy stanu Aragua w środkowej Wenezueli. Opublikowane zostały też nagrania pokazujące potężną eksplozję, do której doszło wcześniej na lotnisku Higuerote w stanie Miranda na północy Wenezueli. Wybuchy wtórne oraz pożar sugerują, że celem uderzenia była wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych.
„Caracas jest w tej chwili bombardowane. Trzeba zaalarmować świat: Wenezuela została zaatakowana. Używane są pociski rakietowe. OEA (Organizacja Państw Amerykańskich) oraz ONZ muszą natychmiast zwołać pilne posiedzenie” – napisał w serwisie X prezydent Kolumbii Gustavo Petro.
Wydarzenia te mają miejsce się w kontekście narastających napięć między Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi, które w ostatnich tygodniach znacząco zwiększyły presję militarną i polityczną w regionie Karaibów. Administracja prezydenta Donald Trump rozmieściła w pobliżu Wenezueli morską grupę uderzeniową i publicznie nie wykluczała możliwości uderzeń lądowych, a jednocześnie amerykańskie siły prowadziły operacje przeciwko jednostkom podejrzewanym o przemyt narkotyków.
Z kolei prezydent Nicolás Maduro deklarował gotowość do rozmów z USA w sprawie walki z handlem narkotykami, jednocześnie oskarżając Waszyngton o próbę wymuszenia zmiany władzy i przejęcia kontroli nad wenezuelskimi zasobami ropy.
Więcej informacji wkrótce...
Rosja nasila ataki na ludność cywilną i infrastrukturę energetyczną Ukrainy, próbując wyczerpać zaplecze kraju,...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 1 stycznia wieczorem i w nocy z 1 na 2 s...
Po raz pierwszy od trzech lat w Polsce nie odbędą się w tym roku żadne wybory na szczeblu krajowym. Oczy świata...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 30 na 31 grudnia ukraińskie dro...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińcy podają, że w okupowanym Ługańsk...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas