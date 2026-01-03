Rzeczpospolita
Eksplozje w Caracas, stolicy Wenezueli. Doniesienia o amerykańskich śmigłowcach

W nocy z piątku na sobotę, około godziny 2:00 czasu lokalnego, mieszkańcy Caracas usłyszeli serię głośnych eksplozji, którym towarzyszył dźwięk nisko lecących samolotów.

Aktualizacja: 03.01.2026 08:14 Publikacja: 03.01.2026 07:42

Eksplozje w Caracas, stolicy Wenezueli. Doniesienia o amerykańskich śmigłowcach

Jakub Mikulski

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące eksplozje i słupy dymu w kilku częściach miasta, m.in. w dzielnicy 23 de Enero i w pobliżu bazy lotniczej La Carlota. Użytkownicy mediów społecznościowych donoszą także o chwilowych przerwach w dostawie prądu. 

Spekuluje się, że celem mogły być obiekty wojskowe lub okolice pałacu Miraflores, siedziby prezydenta Wenezueli, jednak brakuje oficjalnego potwierdzenia ze strony władz Wenezueli czy USA. Pojawiają się natomiast nieoficjalne doniesienia o zaobserwowaniu amerykańskich śmigłowców CH-47G „Chinook”, których nie ma na wyposażeniu armia Wenezueli. 

Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia o uderzeniach w bazę lotniczą El Libertador, będącą siedzibą dowództwa Wenezuelskich Sił Powietrznych, położoną w Maracay, stolicy stanu Aragua w środkowej Wenezueli. Opublikowane zostały też nagrania pokazujące potężną eksplozję, do której doszło wcześniej na lotnisku Higuerote w stanie Miranda na północy Wenezueli. Wybuchy wtórne oraz pożar sugerują, że celem uderzenia była wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych. 

„Caracas jest w tej chwili bombardowane. Trzeba zaalarmować świat: Wenezuela została zaatakowana. Używane są pociski rakietowe. OEA (Organizacja Państw Amerykańskich) oraz ONZ muszą natychmiast zwołać pilne posiedzenie” – napisał w serwisie X prezydent Kolumbii Gustavo Petro. 

Wydarzenia te mają miejsce się w kontekście narastających napięć między Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi, które w ostatnich tygodniach znacząco zwiększyły presję militarną i polityczną w regionie Karaibów. Administracja prezydenta Donald Trump rozmieściła w pobliżu Wenezueli morską grupę uderzeniową i publicznie nie wykluczała możliwości uderzeń lądowych, a jednocześnie amerykańskie siły prowadziły operacje przeciwko jednostkom podejrzewanym o przemyt narkotyków.

Z kolei prezydent Nicolás Maduro deklarował gotowość do rozmów z USA w sprawie walki z handlem narkotykami, jednocześnie oskarżając Waszyngton o próbę wymuszenia zmiany władzy i przejęcia kontroli nad wenezuelskimi zasobami ropy.

Więcej informacji wkrótce...

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Caracas
