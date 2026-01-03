Aktualizacja: 03.01.2026 11:17 Publikacja: 03.01.2026 09:59
Donald Tusk
W nocy z piątku na sobotę (rankiem w sobotę czasu polskiego) pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Caracas, a po pewnym czasie pojawiły się informacje, że Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli. Od kilku miesięcy rosła presja administracji w Waszyngtonie na reżim Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych oraz o faktyczną kontrolę nad tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który zajmuje się takim przemytem.
Do tego ataku na odprawie zorganizowanej w Elblągu w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce nawiązał premier Tusk.
– Pozwolę sobie na refleksje, informacje związane z zupełnie inną sytuacją. Obyś żył w ciekawych czasach, znacie to powiedzenie chińskie, raczej klątwa niż błogosławieństwo – mówił premier.
Tusk stwierdził następnie, iż „miał nadzieję, że rok 2026 nie będzie jakoś wyraźnie ciekawszy niż ten, który minął”. – Ale pierwsze dni to jest rzeczywiście bardzo mocne uderzenie. Dla nas to są nasze problemy związane z lokalnymi kryzysami pogodowymi (…) a w wymiarze globalnym mamy atak amerykańskich sił na Wenezuelę, na Caracas, więc rzeczywiście 2026 rok zaczyna się od mocnego uderzenia. Jeszcze przyjdzie czas na analizę, jak to będzie wpływało na sytuację w naszym regionie. W dzisiejszych czasach takie masywne zdarzenia jak dzisiejszy atak sił amerykańskich oddziałują na cały świat, więc będziemy reagować i przygotowywać się do tej nowej sytuacji – zapowiedział premier.
– Ja mam informację o 11 obywatelach polskich, którzy przebywają w Wenezueli, wyjechali do Wenezueli mimo wielokrotnych ostrzeżeń MSZ, aby nie odwiedzać tego kraju (…) Placówka dyplomatyczna w Caracas jest na razie bezpieczna, nic tam się w związku z atakiem nie wydarzyło, będziemy tę sytuację monitorować i przekazywać wszystkie informacje do opinii publicznej – podkreślił Tusk.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór napisał z kolei, że ambasada RP w Wenezueli weryfikuje rzeczywistą liczbę Polaków przebywających w tym kraju. Wewiór napisał w serwisie X o „kilkorgu obywatelach RP” w Wenezueli.
„Nie posiadamy informacji, aby którykolwiek z naszych obywateli potrzebował pomocy. Większość Polaków przebywa w Wenezueli długoterminowo. Placówka i jej personel są bezpieczni” – zapewnił rzecznik MSZ.
Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka wezwał Polaków niezarejestrowanych w systemie Odyseusz (system Ministerstwa Spraw Zagranicznych służący do rejestracji obywateli RP przebywających za granicą) do kontaktu z polską ambasadą w Caracas.
