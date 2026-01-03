Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Atak na Wenezuelę. Jest komentarz Donalda Tuska

Obyś żył w ciekawych czasach, znacie to powiedzenie chińskie, raczej klątwa niż błogosławieństwo – mówił Donald Tusk rozpoczynając odprawę z udziałem służb w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce od nawiązania do nocnego ataku USA na Wenezuelę.

Publikacja: 03.01.2026 09:59

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/Marcin Obara

Artur Bartkiewicz

W nocy z piątku na sobotę (rankiem w sobotę czasu polskiego) pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Caracas, a po pewnym czasie pojawiły się informacje, że Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli. Od kilku miesięcy rosła presja administracji w Waszyngtonie na reżim Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych oraz o faktyczną kontrolę nad tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który zajmuje się takim przemytem. 

Donald Tusk: Tak masywne zdarzenie jak atak sił amerykańskich na Wenezuelę oddziałuje na cały świat

Do tego ataku na odprawie zorganizowanej w Elblągu w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce nawiązał premier Tusk. 

– Pozwolę sobie na refleksje, informacje związane z zupełnie inną sytuacją. Obyś żył w ciekawych czasach, znacie to powiedzenie chińskie, raczej klątwa niż błogosławieństwo – mówił premier.

Czytaj więcej

Donald Trump miał wydać polecenie do ataków na Wenezuelę
Komentarze
Atak na Wenezuelę. Donald Trump przekracza Rubikon

Tusk stwierdził następnie, iż „miał nadzieję, że rok 2026 nie będzie jakoś wyraźnie ciekawszy niż ten, który minął”. – Ale pierwsze dni to jest rzeczywiście bardzo mocne uderzenie. Dla nas to są nasze problemy związane z lokalnymi kryzysami pogodowymi (…) a w wymiarze globalnym mamy atak amerykańskich sił na Wenezuelę, na Caracas, więc rzeczywiście 2026 rok zaczyna się od mocnego uderzenia. Jeszcze przyjdzie czas na analizę, jak to będzie wpływało na sytuację w naszym regionie. W dzisiejszych czasach takie masywne zdarzenia jak dzisiejszy atak sił amerykańskich oddziałują na cały świat, więc będziemy reagować i przygotowywać się do tej nowej sytuacji – zapowiedział premier.

Reklama
Reklama

Donald Tusk: Ambasada Polski w Wenezueli na razie jest bezpieczna

– Ja mam informację o 11 obywatelach polskich, którzy przebywają w Wenezueli, wyjechali do Wenezueli mimo wielokrotnych ostrzeżeń MSZ, aby nie odwiedzać tego kraju (…) Placówka dyplomatyczna w Caracas jest na razie bezpieczna, nic tam się w związku z atakiem nie wydarzyło, będziemy tę sytuację monitorować i przekazywać wszystkie informacje do opinii publicznej – podkreślił Tusk. 

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór napisał z kolei, że ambasada RP w Wenezueli weryfikuje rzeczywistą liczbę Polaków przebywających w tym kraju. Wewiór napisał w serwisie X o „kilkorgu obywatelach RP” w Wenezueli. 

„Nie posiadamy informacji, aby którykolwiek z naszych obywateli potrzebował pomocy. Większość Polaków przebywa w Wenezueli długoterminowo. Placówka i jej personel są bezpieczni” – zapewnił rzecznik MSZ. 

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka wezwał Polaków niezarejestrowanych w systemie Odyseusz (system Ministerstwa Spraw Zagranicznych służący do rejestracji obywateli RP przebywających za granicą) do kontaktu z polską ambasadą w Caracas. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Donald Tusk Nicolás Maduro Donald Trump
Kilka dni temu Arabia Saudyjska zbombardowała port Mukalla
Dyplomacja
Arabia Saudyjska zbombardowała wspierane przez ZEA siły w Jemenie
Chińczycy prowadzą duże gry wojenne wokół Tajwanu
Dyplomacja
Gry wojenne Pekinu. Chiny ćwiczą przejęcie Tajwanu głodem
Chińskie okręty, samoloty i wojska lądowe uczestniczą w ćwiczeniach wokół Tajwanu
Dyplomacja
Chińska armia przeprowadza gry wojenne wokół Tajwanu. Znowu
Kanadyjscy żołnierze
Dyplomacja
Kanada rozważa budowę bazy wojskowej w Europie, w pobliżu Rosji
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Donald Trump i Gustavo Petro
Dyplomacja
Donald Trump grozi prezydentowi Kolumbii. „Produkuje kokainę”
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama