Axios pisze, że udział USA w dużej wojnie przeciw Iranowi na Bliskim Wschodzie może być bliższe niż wielu Amerykanom się wydaje.

Wojna USA z Iranem będzie mieć skalę większą, niż czerwcowa wojna Izraela z Iranem?

Źródła serwisu twierdzą, że ewentualna interwencja wojskowa USA w Iranie będzie mieć znacznie większą skalę niż styczniowa, punktowa operacja w Wenezueli, która zakończyła się pojmaniem przywódcy tego kraju Nicolása Maduro.

Axios pisze, że operacja przeciw Iranowi będzie, według jego informacji, wspólną amerykańsko-izraelską kampanią o znacznie szerszym zakresie – i stwarzającą bardziej egzystencjalne zagrożenie dla reżimu w Teheranie – niż 12-dniowa wojna Izraela z Iranem z czerwca 2025 roku, w którą w pewnym momencie włączyły się USA bombardując irańskie ośrodki nuklearne.

Trump miał już być bliski podjęcia decyzji o uderzeniu na cele w Iranie w styczniu, gdy krajem ajatollahów wstrząsały protesty społeczne spowodowane trudną sytuacją gospodarczą państwa i wysoką inflacją. Kiedy jednak władzom udało się krwawo stłumić protesty, Waszyngton podjął negocjacje z Teheranem w sprawie nowego porozumienia nuklearnego. Równolegle jednak Amerykanie rozbudowywali swoje siły na Bliskim Wschodzie.