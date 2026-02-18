Rzeczpospolita
90 proc. szans na wojnę USA z Iranem? Izrael już się przygotowuje

- Szef zaczyna się wkurzać. Niektórzy z jego otoczenia ostrzegają, aby nie szedł na wojnę z Iranem, ale ja sądzę, że jest 90 proc. szans na podjęcie działań kinetycznych (przez USA przeciw Iranowi - red.) w ciągu kilku tygodni - mówi w rozmowie z serwisem Axios jeden z doradców Donalda Trumpa.

Publikacja: 18.02.2026 15:58

USA skierowały w rejon Iranu duże siły

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Axios pisze, że udział USA w dużej wojnie przeciw Iranowi na Bliskim Wschodzie może być bliższe niż wielu Amerykanom się wydaje. 

Wojna USA z Iranem będzie mieć skalę większą, niż czerwcowa wojna Izraela z Iranem?

Źródła serwisu twierdzą, że ewentualna interwencja wojskowa USA w Iranie będzie mieć znacznie większą skalę niż styczniowa, punktowa operacja w Wenezueli, która zakończyła się pojmaniem przywódcy tego kraju Nicolása Maduro.

Axios pisze, że operacja przeciw Iranowi będzie, według jego informacji, wspólną amerykańsko-izraelską kampanią o znacznie szerszym zakresie – i stwarzającą bardziej egzystencjalne zagrożenie dla reżimu w Teheranie – niż 12-dniowa wojna Izraela z Iranem z czerwca 2025 roku, w którą w pewnym momencie włączyły się USA bombardując irańskie ośrodki nuklearne. 

Trump miał już być bliski podjęcia decyzji o uderzeniu na cele w Iranie w styczniu, gdy krajem ajatollahów wstrząsały protesty społeczne spowodowane trudną sytuacją gospodarczą państwa i wysoką inflacją. Kiedy jednak władzom udało się krwawo stłumić protesty, Waszyngton podjął negocjacje z Teheranem w sprawie nowego porozumienia nuklearnego. Równolegle jednak Amerykanie rozbudowywali swoje siły na Bliskim Wschodzie.

Atak USA na cele w Iranie w ramach (MAPA)

Atak USA na cele w Iranie w ramach (MAPA)

Foto: PAP

Rosnąca ilość amerykańskich wojsk w rejonie Bliskiego Wschodu była postrzegana jako wywieranie presji na Teheran, by ten zgodził się na rezygnację ze wzbogacania uranu, który – jak zapewnia Iran – jest mu potrzebny jedynie do rozwoju energetyki jądrowej. Izrael twierdzi jednak, że Iran chce wejść w posiadanie broni atomowej. 

Rozmowy USA z Iranem toczyły się w Genewie równolegle z rozmowami trójstronnymi USA-Ukraina-Rosja. Strona amerykańska i irańska zapewniały o postępach, ale różnice stanowisk pozostają duże i amerykańscy urzędnicy nie są optymistyczni co do tego, czy uda się osiągnąć porozumienie. 

Po wtorkowych rozmowach przedstawiciele administracji USA twierdzili, że Iran ma dwa tygodnie na przedstawienie szczegółowych propozycji ws. żądań USA

Przedstawiciele administracji USA: Donald Trump raczej nie blefuje

J.D. Vance, wiceprezydent USA mówił Fox News, że rozmowy „przebiegły dobrze” pod pewnymi względami, ale w innych kwestiach było jasne, że prezydent Trump wyznaczył czerwone linie, których „Irańczycy nie chcą uznać”. Wiceprezydent USA przyznał też, że chociaż Trump chce porozumienia to jednak „może uznać, iż dyplomacja dotarła do naturalnego końca”, co należy rozumieć jako moment przejścia do działań militarnych. 

USA w ostatnich tygodniach skierowały w rejon Bliskiego Wschodu dwa lotniskowce, kilkanaście okrętów wojennych, setki myśliwców i liczne zestawy przeciwlotnicze. W ciągu ostatniej doby w rejon Bliskiego Wschodu skierowano kolejnych 50 myśliwców F-35, F-22 i F-16. 

Doradcy Trumpa, których cytuje Axios twierdzą, że rozmieszczenie tak poważnych sił przez USA nie jest blefem, a Trump raczej nie cofnie się bez uzyskania poważnych ustępstw ze strony Iranu. 

Dwa źródła w izraelskiej administracji twierdzą, że Tel Awiw, który opowiada się za scenariuszem wojskowym, przygotowuje się do wojny, która mogłaby się zacząć nawet za kilka dni. Amerykańscy rozmówcy serwisu Axios wskazują dłuższą perspektywę - wojna, ich zdaniem, może wybuchnąć za kilka tygodni. Są jednak tacy, którzy przyznają, że może do tego dojść wcześniej. 

Po wtorkowych rozmowach przedstawiciele administracji USA twierdzili, że Iran ma dwa tygodnie na przedstawienie szczegółowych propozycji ws. żądań USA. W 2025 roku Biały Dom informował 19 czerwca, że Trump daje sobie dwa tygodnie na decyzje czy negocjować z Iranem, czy uderzyć. Do ataków na irańskie obiekty nuklearne doszło trzy dni później. 

Źródło: rp.pl

