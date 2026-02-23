Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Stany Zjednoczone nie zamierzają wycofać się z istniejących umów handlowych?

– Stany Zjednoczone nie wycofają się z umów taryfowych, które już zawarły z wieloma krajami z całego świata – zapewnił Jamieson Greer, przedstawiciel handlowy USA.

W piątek Sąd Najwyższy USA orzekł, że większość podwyżek ceł ogłoszonych przez prezydenta USA była nielegalna, co skłoniło Donalda Trumpa do ogłoszenia tego samego dnia nowej globalnej stawki celnej w wysokości 10 proc., a w sobotę podniesienia jej do 15 proc. Greer powiedział jednak w programie CBS „Face the Nation”, że nowa opłata będzie „całkowicie oddzielna” od porozumień zawartych w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy z około 20 krajami na całym świecie. – Chcemy, żeby zrozumieli, że te umowy będą dobrymi umowami. Będziemy przy nich trwać. Oczekujemy, że nasi partnerzy również będą ich przestrzegać – zapewnił Greer.

Unia Europejska oświadczyła, że „trwa przy swoich zobowiązaniach” wynikających z porozumienia zawartego w lipcu ubiegłego roku w Szkocji pomiędzy przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen a Trumpem. Umowa przewidywała 15-procentowe cło importowe na większość towarów z UE – czyli połowę stawki, którą Trump wówczas groził. Blok obawia się, że najnowsza 15-procentowa stawka Trumpa mogłaby unieważnić to porozumienie, a jeśli zostałaby nałożona dodatkowo do już istniejących ceł, mogłaby doprowadzić do jeszcze wyższych stawek na wiele towarów. W mocno sformułowanym oświadczeniu UE wezwała Stany Zjednoczone, aby nie wycofywały się z lipcowego porozumienia. „Umowa to umowa.. Jako największy partner handlowy Stanów Zjednoczonych UE oczekuje, że USA będą honorować swoje zobowiązania” – stwierdzono w tym komunikacie. Proces ratyfikacji umowy handlowej z USA może jednak zostać zawieszony przez UE.