Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Dres Nicolása Maduro viralem. Internauci wykupują produkt znanej marki

Ostatnie wydarzenia w Wenezueli przyniosły nie tylko polityczne konsekwencje. Jak donosi portal Well.pl, informacje o aresztowaniu Nicolása Maduro stały się viralem wśród internautów. Chodzi jednak m.in. o dość zaskakujący „kontekst modowy”.

Publikacja: 05.01.2026 13:02

Zdjęcie Nicolása Maduro w dresie Nike na pokładzie USS Iwo Jima

Zdjęcie Nicolása Maduro w dresie Nike na pokładzie USS Iwo Jima

Foto: REUTERS

Katarzyna Pryga

W ostatnich dniach media i social media zdominowały informacje o obaleniu rządu Nicolása Maduro. Zdjęcia i nagrania z pojmania wenezuelskiego przywódcy obiegły świat. Jak podaje portal Well.pl, news spotkał się z dość zaskakującą reakcją internautów i konsumentów. Z efektu viralowego skorzystała niespodziewanie marka Nike.

Pojmanie Nicolása Maduro. Produkt Nike hitem sprzedaży

Nagrania dotyczące aresztowanego polityka błyskawicznie zyskały status viralowy. Oprócz kontekstu politycznego internautów zainteresowało także ubranie Maduro. Na jednym z dostępnych materiałów polityk nosi popularny komplet sportowy marki Nike. Jak się okazuje, ubranie zyskało błyskawiczne zainteresowanie internautów.

Użytkownicy social mediów szybko odnaleźli produkt w sieci, a marka Nike zanotowała ogromny wzrost sprzedaży modelu. Jak podaje portal Well.pl, viralowy produkt to szary komplet sportowy Nike Tech Fleece. Ubranie jest wykonane częściowo z materiałów z recyklingu.

Efekt viralowy doprowadził do wykupienia kluczowych rozmiarów produktu m.in. z internetowego sklepu Nike.

Czytaj więcej: Dres Nicolása Maduro hitem sprzedaży. Wystarczyło jedno zdjęcie, by wyczyścić magazyny Nike

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Nicolás Maduro prowadzony przez funkcjonariuszy Agencji ds. Zwalczania Narkotyków (DEA)
Przestępczość
Przed pierwszą rozprawą Nicolása Maduro. Co wydarzy się w sądzie?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nicolás Maduro Nike Zakupy
Coraz większy odsetek mieszkańców Korei Południowej stanowią osoby w wieku 65 i więcej lat
Społeczeństwo
Korea Południowa pogrąża się w superstarzeniu. Są nowe dane
W pobliżu Wenezueli znajduje się grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford
Społeczeństwo
Amerykanie byli przeciwni działaniom militarnym przeciw Wenezueli
Policjanci w pobliżu miejsca eksplozji w Crans-Montana w Szwajcarii
Społeczeństwo
Tragedia podczas noworocznej imprezy w Szwajcarii. Dzięsiątki ofiar, ponad setka rannych
Śmierć w drodze do Hiszpanii
Społeczeństwo
Śmierć w drodze do Hiszpanii
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Nadejście Nowego Roku w Nowym Jorku obwieszcza kula, umieszczona na 40-metrowym słupie na Times Squa
Społeczeństwo
Świat wita Nowy Rok. Jako pierwsze Kiribati
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama