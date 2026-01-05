Aktualizacja: 05.01.2026 14:27 Publikacja: 05.01.2026 13:02
Zdjęcie Nicolása Maduro w dresie Nike na pokładzie USS Iwo Jima
Foto: REUTERS
W ostatnich dniach media i social media zdominowały informacje o obaleniu rządu Nicolása Maduro. Zdjęcia i nagrania z pojmania wenezuelskiego przywódcy obiegły świat. Jak podaje portal Well.pl, news spotkał się z dość zaskakującą reakcją internautów i konsumentów. Z efektu viralowego skorzystała niespodziewanie marka Nike.
Nagrania dotyczące aresztowanego polityka błyskawicznie zyskały status viralowy. Oprócz kontekstu politycznego internautów zainteresowało także ubranie Maduro. Na jednym z dostępnych materiałów polityk nosi popularny komplet sportowy marki Nike. Jak się okazuje, ubranie zyskało błyskawiczne zainteresowanie internautów.
Użytkownicy social mediów szybko odnaleźli produkt w sieci, a marka Nike zanotowała ogromny wzrost sprzedaży modelu. Jak podaje portal Well.pl, viralowy produkt to szary komplet sportowy Nike Tech Fleece. Ubranie jest wykonane częściowo z materiałów z recyklingu.
Efekt viralowy doprowadził do wykupienia kluczowych rozmiarów produktu m.in. z internetowego sklepu Nike.
Czytaj więcej: Dres Nicolása Maduro hitem sprzedaży. Wystarczyło jedno zdjęcie, by wyczyścić magazyny Nike
Czytaj więcej
Obalony wenezuelski dyktator Nicolás Maduro i jego żona Cilia Flores staną 5 stycznia w południe...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
21,21 proc. z 51,11 mln mieszkańców Korei Południowej stanowią obecnie osoby w wieku 65 lat i więcej - wynika z...
W nocy z piątku na sobotę (rankiem czasu polskiego) w stolicy Wenezueli, Caracas rozległy się eksplozje - i z ni...
Dziesiątki osób zginęły w noc sylwestrową na skutek pożaru w jednym z barów w kurorcie narciarskim Crans-Montana...
Dzięki masowej imigracji Latynosów królestwo ma już prawie 50 milionów mieszkańców. Ale przed Afrykanami kraj za...
Kiribati, wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym jest pierwszym krajem, który powitał Nowy Rok. Gdy w Polsce r...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas