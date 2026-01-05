W ostatnich dniach media i social media zdominowały informacje o obaleniu rządu Nicolása Maduro. Zdjęcia i nagrania z pojmania wenezuelskiego przywódcy obiegły świat. Jak podaje portal Well.pl, news spotkał się z dość zaskakującą reakcją internautów i konsumentów. Z efektu viralowego skorzystała niespodziewanie marka Nike.

Pojmanie Nicolása Maduro. Produkt Nike hitem sprzedaży

Nagrania dotyczące aresztowanego polityka błyskawicznie zyskały status viralowy. Oprócz kontekstu politycznego internautów zainteresowało także ubranie Maduro. Na jednym z dostępnych materiałów polityk nosi popularny komplet sportowy marki Nike. Jak się okazuje, ubranie zyskało błyskawiczne zainteresowanie internautów.

Użytkownicy social mediów szybko odnaleźli produkt w sieci, a marka Nike zanotowała ogromny wzrost sprzedaży modelu. Jak podaje portal Well.pl, viralowy produkt to szary komplet sportowy Nike Tech Fleece. Ubranie jest wykonane częściowo z materiałów z recyklingu.

Efekt viralowy doprowadził do wykupienia kluczowych rozmiarów produktu m.in. z internetowego sklepu Nike.

