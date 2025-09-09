Rzeczpospolita
Rusłan Szoszyn: Jak zmusić Rosję do zakończenia wojny z Ukrainą? Zachód szuka planu B

Gdy już środki dyplomatyczne zostaną wyczerpane, a negocjacje Donalda Trumpa z Władimirem Putinem zakończą się fiaskiem, Europa stanie w obliczu trudnych i ryzykownych decyzji. Co dalej z wojną w Ukrainie?

Publikacja: 09.09.2025 04:30

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: PAP/EPA

Rusłan Szoszyn

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podejmuje Donald Trump, aby osiągnąć pokój?
  • Jakie są potencjalne skutki gospodarcze sankcji nałożonych na Rosję przez USA i Europę?
  • Jakie są różnice w podejściu państw do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?
  • Jakie są konsekwencje wojny celnej USA z Chinami dla gospodarki europejskiej?

Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że już w najbliższym czasie przeprowadzi kolejną rozmowę z Władimirem Putinem. Poprzednie wielogodzinne rozmowy telefoniczne (było ich co najmniej cztery) oraz czerwony dywan rozścielony przed rosyjskim dyktatorem na Alasce najwyraźniej nie przyniosły oczekiwanych w Białym Domu rezultatów. Wręcz przeciwnie, wzmocniły w gospodarzu Kremla poczucie bezkarności i żądzę „dociśnięcia Ukrainy”.

W niedzielę Rosjanie użyli nad Dnieprem najwięcej od początku pełnoskalowej wojny dronów i rakiet. Spadły na kilka budynków mieszkalnych w Kijowie, zabijając 32-letnią kobietę z jej trzymiesięcznym synkiem. Trafiono nawet siedzibę rządu w Kijowie, a zdjęcie płonącego ostatniego piętra budynku obiegło już światowe media. Tydzień wcześniej po rosyjskim ostrzale zawalił się blok mieszkalny w stolicy, zginęły wówczas 22 osoby, w tym kilkoro dzieci.

Rosyjski dyktator podczas ostatniej wizyty w Chinach wprost mówił, że nie zamierza zawieszać broni. Zapraszał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na rozmowy do Moskwy, tym samym sugerując, że czeka na kapitulację Ukrainy. Nic więc nie wróży szybkiego zawieszenia broni. Jeszcze bardziej mgliste jest zawarcie jakiejkolwiek umowy pokojowej.

Władimir Putin nie zatrzymał wojny w Ukrainie. Donald Trump ma nowy pomysł?

Trump nie traci jednak nadziei i już w najbliższych dniach będzie gościł przywódców europejskich w Białym Domu. Szczegółów na razie brak, ale prawdopodobnie chodzi o przywódców koalicji chętnych (Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii), którzy 18 sierpnia odwiedzali już prezydenta USA. Wówczas w rozmowach w Waszyngtonie uczestniczyli również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

W znacznie szerszym gronie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy (obecny był m.in. premier Donald Tusk, a większość liderów łączyła się zdalnie) w czwartek omawiano w Paryżu. Wówczas prezydent Francji Emmanuel Macron mówił o 26 państwach, które deklarują gotowość udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Nie zdradzał jednak, ilu z nich deklaruje chęć wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę w ramach misji pokojowej, a ilu ograniczy się do pomocy finansowej, humanitarnej czy logistycznej.

Czytaj więcej

Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, podczas zebrania „koalicji chętn
Konflikty zbrojne
Francuscy żołnierze we Lwowie? Mgliste ustalenia przywódców Europy w Paryżu

Kluczowa byłaby obecność zagranicznych sił różnych krajów, które mogłyby zapewniać bezpieczeństwo na obiektach infrastruktury krytycznej w Ukrainie. Powstrzymywałoby to Rosjan przed wznowieniem wojny, przynajmniej w miejscach znajdujących się pod kontrolą państw trzecich. Byłoby to jednak możliwe wyłącznie po zawieszeniu broni, bo żadne państwo jak dotychczas nie deklarowało chęci wysłania swoich sił zbrojnych do Ukrainy w trakcie trwającej już czwarty rok wojny. A co, jeżeli Putin nie zawiesi broni?

Sekretarz skarbu USA: Gospodarka Rosji „całkowicie się załamie”. Czy Europa dołączy do wojny celnej USA z Chinami?

W takiej sytuacji pozostaje liczyć na zaostrzenie presji gospodarczej na Rosję ze strony Amerykanów. Trump nie wyklucza kolejnych restrykcji, ale nie spieszy się podejmować żadnych kroków. Co więcej, sekretarz skarbu USA Scott Bessent najwyraźniej sugeruje, że wysoki koszt kolejnych uderzających w Rosję restrykcji będzie musiała zapłacić również Europa.

– Obecnie trwa wyścig między tym, jak długo ukraińska armia zdoła się utrzymać, a tym, jak długo rosyjska gospodarka wytrzyma – mówił w niedzielę w rozmowie z NBC News. Stwierdził, że jeżeli Stany Zjednoczone wspólnie z Unią Europejską wprowadzą kolejne sankcje oraz nałożą dodatkowe cła na kraje kupujące rosyjską ropę, gospodarka Moskwy „całkowicie się załamie”. – A to zmusi prezydenta Putina do rozmów przy stole – uważa.

Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze w obwodzie zaporoskim
Konflikty zbrojne
Które państwa wyślą żołnierzy na Ukrainę? Waży się los gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa
Szacuje się, że już ponad 80 proc. rosyjskiej ropy importują Chiny i Indie. A to napędza przemysł zbrojeniowy Kremla, bo dochody ze sprzedaży ropy i gazu zasilają ponad 1/3 rosyjskiego budżetu. Dotychczas USA, z powodu eksportu rosyjskiej ropy, nałożyły na towary z Indii 50-proc. cła, ale nie zrobiły tego na razie w stosunku do Chin. Nie wykluczono, że Amerykanie będą chcieli synchronizować w tej sprawie działania z Europą.

Skutki nałożenia ceł na Indie (przychodzi stamtąd nieco ponad 2 proc. importowanych do UE towarów) nie będą wielkie. Inaczej jest z Chinami, które są dzisiaj drugim (po USA) największym partnerem handlowym Niemiec oraz znajdują się w pierwszej trójce głównych importerów towarów do m.in. Polski, Holandii, Belgii czy Włoch. Dotyczy to też Wielkiej Brytanii.

A to oznacza, że skutki wojny celnej z sojusznikami Putina mogą odczuć mieszkańcy nawet oddalonych od Ukrainy państw. Czy to zbyt duży koszt, jeżeli stawką ma być zatrzymanie trwającej czwarty rok wojny i, być może, uniknięcie trzeciej wojny światowej? Ale nawet to nie gwarantuje sukcesu. Sankcje USA na razie nie zmusiły Indii do rezygnacji z rosyjskiej ropy. I zapewne nie zabraknie głosów, że uderzając cłami w Chiny, Zachód może jeszcze bardziej zbliżyć Rosję z Państwem Środka – militarnie, politycznie i gospodarczo.

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Ukraina Stany Zjednoczone Władimir Putin Donald Trump

Z tego artykułu się dowiesz:

