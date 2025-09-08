04:38 Rosjanie zaatakowali infrastrukturę drogową w mieście Krzemieńczuk

W ataku na miasto w obwodzie połtawskim uszkodzona została przeprawa przez Dniepr – poinformował prezes ukraińskich kolei państwowych Ołeksandr Percowski. „Wróg próbował oddzielić od siebie dwa brzegi Dniepru w Krzemieńczuku. Ruch samochodowy został już przywrócony” - napisał Percowski na Facebooku. Percowski dodał, że trwają już prace nad przywróceniem ruchu kolejowego.

04:35 W niedzielę Rosjanie ostrzelali Nikopol i Krzywy Róg. Osiem osób zostało rannych

Informacje takie przekazał Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego. Do ataków na rejon nikopolski, w tym Nikopol, Rosjanie użyli dronów i ciężkiej artylerii. W ostrzale ranna została 43-letnia kobieta. Ostrzał uszkodził budynek lokalnej administracji, a także wielopiętrowy budynek mieszkalny i dom jednorodzinny. Z kolei w atakach na Krzywy Róg ranne zostały cztery osoby – dwie pozostają w szpitalu. Trzy osoby zostały ranne w ataku na miejscowość Meżiwska ranne zostały trzy osoby.

04:30 W nocy Ukraina była celem ataku rosyjskich dronów

Alarm powietrzny ogłoszono m.in. w obwodzie kijowskim. Na terenie tego obwodu aktywna była obrona przeciwlotnicza.

04:29 W niedzielę wieczorem Rosjanie strącili trzy ukraińskie drony

Drony były strącane nad obwodami kurskim (2) i briańskim (1).

04:28 W nocy lotnisko w Kałudze tymczasowo wstrzymało działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko tymczasowo zaprzestało przyjmowania i odprawiania samolotów.

04:26 Sześć osób rannych w ataku drona na okupowany Donieck

Informacje takie przekazuje stojący na czele władz okupacyjnych obwodu donieckiego Denis Puszylin. - Wieczorem (...) w czasie ataku ukraińskiej armii dron zaatakował teren parku, w wyniku czego rannych zostało sześciu cywilów, w tym dziecko urodzone w 2011 roku – oświadczył Puszylin.

04:23 Donald Trump liczy na rozmowę z Władimirem Putinem w ciągu najbliższych dni

- Wkrótce. W ciągu kilku najbliższych dni – tak Donald Trump odpowiedział na pytanie dziennikarza, czy zamierza w najbliższym czasie rozmawiać z Władimirem Putinem. Prezydent USA dodał, że „nie jest zachwycony” tym co dzieje się w związku z trwającą na Ukrainie wojną. Jednocześnie wyraził przekonanie, że konflikt na Ukrainie uda się zakończyć. Dodał, że w poniedziałek lub wtorek będzie spotykał się w Waszyngtonie z przywódcami niektórych państw europejskich, z którymi będzie rozmawiał o porozumieniu pokojowym kończącym wojnę na Ukrainie.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1292 dniu wojny

