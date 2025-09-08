Aktualizacja: 08.09.2025 04:45 Publikacja: 08.09.2025 04:45
W ataku na miasto w obwodzie połtawskim uszkodzona została przeprawa przez Dniepr – poinformował prezes ukraińskich kolei państwowych Ołeksandr Percowski. „Wróg próbował oddzielić od siebie dwa brzegi Dniepru w Krzemieńczuku. Ruch samochodowy został już przywrócony” - napisał Percowski na Facebooku. Percowski dodał, że trwają już prace nad przywróceniem ruchu kolejowego.
Informacje takie przekazał Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego. Do ataków na rejon nikopolski, w tym Nikopol, Rosjanie użyli dronów i ciężkiej artylerii. W ostrzale ranna została 43-letnia kobieta. Ostrzał uszkodził budynek lokalnej administracji, a także wielopiętrowy budynek mieszkalny i dom jednorodzinny. Z kolei w atakach na Krzywy Róg ranne zostały cztery osoby – dwie pozostają w szpitalu. Trzy osoby zostały ranne w ataku na miejscowość Meżiwska ranne zostały trzy osoby.
Alarm powietrzny ogłoszono m.in. w obwodzie kijowskim. Na terenie tego obwodu aktywna była obrona przeciwlotnicza.
Drony były strącane nad obwodami kurskim (2) i briańskim (1).
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko tymczasowo zaprzestało przyjmowania i odprawiania samolotów.
Informacje takie przekazuje stojący na czele władz okupacyjnych obwodu donieckiego Denis Puszylin. - Wieczorem (...) w czasie ataku ukraińskiej armii dron zaatakował teren parku, w wyniku czego rannych zostało sześciu cywilów, w tym dziecko urodzone w 2011 roku – oświadczył Puszylin.
- Wkrótce. W ciągu kilku najbliższych dni – tak Donald Trump odpowiedział na pytanie dziennikarza, czy zamierza w najbliższym czasie rozmawiać z Władimirem Putinem. Prezydent USA dodał, że „nie jest zachwycony” tym co dzieje się w związku z trwającą na Ukrainie wojną. Jednocześnie wyraził przekonanie, że konflikt na Ukrainie uda się zakończyć. Dodał, że w poniedziałek lub wtorek będzie spotykał się w Waszyngtonie z przywódcami niektórych państw europejskich, z którymi będzie rozmawiał o porozumieniu pokojowym kończącym wojnę na Ukrainie.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1292 dniu wojny
Foto: PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
