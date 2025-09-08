Aktualizacja: 08.09.2025 05:02 Publikacja: 08.09.2025 04:29
Friedrich Merz
– Będąc dobrym zachodnim sąsiadem, Niemcy dla Rosjan często uosabiały Europę, europejską kulturę, myśl techniczną i kupiecką zaradność. Nieprzypadkowo w Rosji wszystkich Europejczyków nazywano dawniej Niemcami, a osiedle Europejczyków w Moskwie – Niemiecką Słobodą – przemawiał po niemiecku w Bundestagu we wrześniu 2001 roku Władimir Putin.
W ciągu kolejnych dwóch dekad sprawił, że Niemcy stały się głównym partnerem gospodarczym i politycznym Rosji w Europie. Dzisiaj, w czwartym roku wojny Rosji z Ukrainą, dawna przyjaźń i partnerstwo rosyjsko–niemieckie przekształciły się w nienawiść.
– Kanclerz (Friedrich Merz – red.) został wychowany w duchu przekonań dziadka i ojca. Josef Paul Sauvigny i Joachim Merz wiernie służyli faszystowskiemu reżimowi, a Friedrich jest opętany ideą rewanżu za klęskę nazistowskich Niemiec poniesioną z rąk Związku Radzieckiego. Żądza zemsty rosła w nim od dzieciństwa, a po rozpoczęciu kariery politycznej przerodziła się we wszechogarniającą obsesję – czytamy w opublikowanym kilka dni temu komunikacie na stronie Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (SWR).
W ten sposób główna służba wywiadowcza Putina, dysponująca ogromną siatką szpiegów na całym świecie, postanowiła uderzyć w niemieckiego przywódcę. Powodem ma być „ostra antyrosyjska retoryka kanclerza”.
Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (SWR)
Rosjanie sugerują też, że kanclerz jakoby polecił „maksymalnie ukryć” dostawy Taurusów nad Dniepr, „usuwając z nich oznaczenia fabryczne” i miał podjąć decyzję w sprawie wysłania na Ukrainę niemieckich żołnierzy do obsługi tej broni.
– Nawet partnerzy kanclerza w koalicji rządzącej nie zapomnieli o tym, że w przeszłości wszystkie starcia wojenne Niemiec z Rosją źle kończyły się dla Niemców – sugeruje SWR.
Dlaczego Moskwa, która otwarcie popiera skrajnie prawicową Alternatywę dla Niemiec (AfD), uderza personalnie w kanclerza Merza, który nigdy w przeszłości nie odwoływał się do ideologii faszystowskiej? Nie ukrywał też biografii swojego dziadka, Josefa Paula Sauvigny'ego, który był członkiem NSDAP i burmistrzem Brilonu w latach 1917-1937, czy ojca, Joachima Merza, który po wojnie w RFN, będąc sędzią Sądu Okręgowego w Arnsbergu, prowadził procesy przeciwko osobom odpowiedzialnym za zbrodnie faszystowskie.
Wszystko wskazuje na to, że gospodarz Kremla mocno poczuł się urażony ostatnią wypowiedzią kanclerza Merza. – To zbrodniarz wojenny. To być może największy zbrodniarz wojenny naszych czasów – mówił o Putinie w środę w rozmowie z telewizją Sat.1. Błyskawicznie zareagował na to rzecznik Putina, który stwierdził, że niemiecki przywódca „dopuścił się wielu bardzo nieprzyjemnych oświadczeń” wobec rosyjskiego prezydenta i zaznaczył, że zdania Merza w sprawie wojny w Ukrainie Moskwa już „nie będzie brała pod uwagę”.
Friedrich Merz, kanclerz Niemiec
Dotychczas, zarówno ze strony Berlina, jak i Kijowa, nie było żadnych oficjalnych informacji, które potwierdzałyby dostawy rakiet manewrujących Taurus dla Ukrainy. Niemcy uczestniczą w koalicji państw, które zagwarantują Ukrainie bezpieczeństwo po zawieszeniu broni. Z ostatnich wypowiedzi Merza wynika zaś, że nie zamierza wysyłać niemieckich żołnierzy nad Dniepr. Dotychczas Niemcy przekazały Ukrainie pomoc wojskową i finansową o łącznej wartości blisko 50 mld euro. To wystarczyło, by radykalnie zmienić nastawienie Rosjan do Niemiec.
Z przeprowadzonego w 2019 roku sondażu rządowego ośrodka WCIOM wynikało, że Rosjanie zaliczali Niemców do grona dziesięciu najbardziej przyjaznych państw. Tymczasem z czerwcowego sondażu ośrodka Centrum Lewady (uznanego przez władze za „agenta zagranicznego”) wynika, że dzisiaj za największego wroga większość Rosjan uważa Niemcy (55 proc.).
Następnie w tabeli umieścili Wielką Brytanię i Ukrainę. Wśród nieprzyjaznych państw Stany Zjednoczone znalazły się dopiero na czwartej pozycji. Wygrana Donalda Trumpa radykalnie zmieniła nastawienie Rosjan do USA, które w 2022 roku były uważane za „wroga numer jeden”.
