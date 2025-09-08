Rzeczpospolita
Rosja-Niemcy. Od miłości do nienawiści

Kanclerz Friedrich Merz, nazywając Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, zirytował gospodarza Kremla i znalazł się na celowniku rosyjskiego wywiadu.

Publikacja: 08.09.2025 04:29

Friedrich Merz

Friedrich Merz

Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Rusłan Szoszyn

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co doprowadziło do pogorszenia relacji rosyjsko-niemieckich?
  • Czy kanclerz Friedrich Merz wpłynął na postrzeganie Niemiec przez Rosję?
  • Jakie konsekwencje dla polityki międzynarodowej mają wypowiedzi Friedricha Merza na temat Władimira Putina?
  • Jakie zmiany w postrzeganiu państw zachodnich przez Rosjan zaszły w ostatnich latach?

– Będąc dobrym zachodnim sąsiadem, Niemcy dla Rosjan często uosabiały Europę, europejską kulturę, myśl techniczną i kupiecką zaradność. Nieprzypadkowo w Rosji wszystkich Europejczyków nazywano dawniej Niemcami, a osiedle Europejczyków w Moskwie – Niemiecką Słobodą – przemawiał po niemiecku w Bundestagu we wrześniu 2001 roku Władimir Putin.

W ciągu kolejnych dwóch dekad sprawił, że Niemcy stały się głównym partnerem gospodarczym i politycznym Rosji w Europie. Dzisiaj, w czwartym roku wojny Rosji z Ukrainą, dawna przyjaźń i partnerstwo rosyjsko–niemieckie przekształciły się w nienawiść.

Merz o Putinie: To zbrodniarz wojenny. Kreml odpowiada

– Kanclerz (Friedrich Merz – red.) został wychowany w duchu przekonań dziadka i ojca. Josef Paul Sauvigny i Joachim Merz wiernie służyli faszystowskiemu reżimowi, a Friedrich jest opętany ideą rewanżu za klęskę nazistowskich Niemiec poniesioną z rąk Związku Radzieckiego. Żądza zemsty rosła w nim od dzieciństwa, a po rozpoczęciu kariery politycznej przerodziła się we wszechogarniającą obsesję – czytamy w opublikowanym kilka dni temu komunikacie na stronie Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (SWR).

Czytaj więcej

Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, podczas zebrania „koalicji chętn
Konflikty zbrojne
Francuscy żołnierze we Lwowie? Mgliste ustalenia przywódców Europy w Paryżu
W ten sposób główna służba wywiadowcza Putina, dysponująca ogromną siatką szpiegów na całym świecie, postanowiła uderzyć w niemieckiego przywódcę. Powodem ma być „ostra antyrosyjska retoryka kanclerza”.

Josef Paul Sauvigny i Joachim Merz wiernie służyli faszystowskiemu reżimowi, a Friedrich jest opętany ideą rewanżu za klęskę nazistowskich Niemiec poniesioną z rąk Związku Radzieckiego.

Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (SWR)

Rosjanie sugerują też, że kanclerz jakoby polecił „maksymalnie ukryć” dostawy Taurusów nad Dniepr, „usuwając z nich oznaczenia fabryczne” i miał podjąć decyzję w sprawie wysłania na Ukrainę niemieckich żołnierzy do obsługi tej broni.

– Nawet partnerzy kanclerza w koalicji rządzącej nie zapomnieli o tym, że w przeszłości wszystkie starcia wojenne Niemiec z Rosją źle kończyły się dla Niemców – sugeruje SWR.

Dlaczego Moskwa, która otwarcie popiera skrajnie prawicową Alternatywę dla Niemiec (AfD), uderza personalnie w kanclerza Merza, który nigdy w przeszłości nie odwoływał się do ideologii faszystowskiej? Nie ukrywał też biografii swojego dziadka, Josefa Paula Sauvigny'ego, który był członkiem NSDAP i burmistrzem Brilonu w latach 1917-1937, czy ojca, Joachima Merza, który po wojnie w RFN, będąc sędzią Sądu Okręgowego w Arnsbergu, prowadził procesy przeciwko osobom odpowiedzialnym za zbrodnie faszystowskie.

Wszystko wskazuje na to, że gospodarz Kremla mocno poczuł się urażony ostatnią wypowiedzią kanclerza Merza. – To zbrodniarz wojenny. To być może największy zbrodniarz wojenny naszych czasów – mówił o Putinie w środę w rozmowie z telewizją Sat.1. Błyskawicznie zareagował na to rzecznik Putina, który stwierdził, że niemiecki przywódca „dopuścił się wielu bardzo nieprzyjemnych oświadczeń” wobec rosyjskiego prezydenta i zaznaczył, że zdania Merza w sprawie wojny w Ukrainie Moskwa już „nie będzie brała pod uwagę”.

To być może największy zbrodniarz wojenny naszych czasów.

Friedrich Merz, kanclerz Niemiec

Niemcy wśród największych wrogów Rosjan

Dotychczas, zarówno ze strony Berlina, jak i Kijowa, nie było żadnych oficjalnych informacji, które potwierdzałyby dostawy rakiet manewrujących Taurus dla Ukrainy. Niemcy uczestniczą w koalicji państw, które zagwarantują Ukrainie bezpieczeństwo po zawieszeniu broni. Z ostatnich wypowiedzi Merza wynika zaś, że nie zamierza wysyłać niemieckich żołnierzy nad Dniepr. Dotychczas Niemcy przekazały Ukrainie pomoc wojskową i finansową o łącznej wartości blisko 50 mld euro. To wystarczyło, by radykalnie zmienić nastawienie Rosjan do Niemiec.

Czytaj więcej

Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Putin, Xi Jinping i reszta świata. Czy naprawdę rodzi się antyzachodni sojusz?

Z przeprowadzonego w 2019 roku sondażu rządowego ośrodka WCIOM wynikało, że Rosjanie zaliczali Niemców do grona dziesięciu najbardziej przyjaznych państw. Tymczasem z czerwcowego sondażu ośrodka Centrum Lewady (uznanego przez władze za „agenta zagranicznego”) wynika, że dzisiaj za największego wroga większość Rosjan uważa Niemcy (55 proc.).

Następnie w tabeli umieścili Wielką Brytanię i Ukrainę. Wśród nieprzyjaznych państw Stany Zjednoczone znalazły się dopiero na czwartej pozycji. Wygrana Donalda Trumpa radykalnie zmieniła nastawienie Rosjan do USA, które w 2022 roku były uważane za „wroga numer jeden”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Niemcy Rosja Ukraina Osoby Władimir Putin Friedrich Merz

