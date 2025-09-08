W ten sposób główna służba wywiadowcza Putina, dysponująca ogromną siatką szpiegów na całym świecie, postanowiła uderzyć w niemieckiego przywódcę. Powodem ma być „ostra antyrosyjska retoryka kanclerza”.

Josef Paul Sauvigny i Joachim Merz wiernie służyli faszystowskiemu reżimowi, a Friedrich jest opętany ideą rewanżu za klęskę nazistowskich Niemiec poniesioną z rąk Związku Radzieckiego. Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (SWR)

Rosjanie sugerują też, że kanclerz jakoby polecił „maksymalnie ukryć” dostawy Taurusów nad Dniepr, „usuwając z nich oznaczenia fabryczne” i miał podjąć decyzję w sprawie wysłania na Ukrainę niemieckich żołnierzy do obsługi tej broni.

– Nawet partnerzy kanclerza w koalicji rządzącej nie zapomnieli o tym, że w przeszłości wszystkie starcia wojenne Niemiec z Rosją źle kończyły się dla Niemców – sugeruje SWR.

Dlaczego Moskwa, która otwarcie popiera skrajnie prawicową Alternatywę dla Niemiec (AfD), uderza personalnie w kanclerza Merza, który nigdy w przeszłości nie odwoływał się do ideologii faszystowskiej? Nie ukrywał też biografii swojego dziadka, Josefa Paula Sauvigny'ego, który był członkiem NSDAP i burmistrzem Brilonu w latach 1917-1937, czy ojca, Joachima Merza, który po wojnie w RFN, będąc sędzią Sądu Okręgowego w Arnsbergu, prowadził procesy przeciwko osobom odpowiedzialnym za zbrodnie faszystowskie.

Wszystko wskazuje na to, że gospodarz Kremla mocno poczuł się urażony ostatnią wypowiedzią kanclerza Merza. – To zbrodniarz wojenny. To być może największy zbrodniarz wojenny naszych czasów – mówił o Putinie w środę w rozmowie z telewizją Sat.1. Błyskawicznie zareagował na to rzecznik Putina, który stwierdził, że niemiecki przywódca „dopuścił się wielu bardzo nieprzyjemnych oświadczeń” wobec rosyjskiego prezydenta i zaznaczył, że zdania Merza w sprawie wojny w Ukrainie Moskwa już „nie będzie brała pod uwagę”.