Kompas Młodej Sztuki 2025: Najlepsi artyści XV edycji

Od pierwszej edycji, w 2008 r. (z roczną przerwą) ten unikatowy projekt publikowany jest w „Rzeczpospolitej”. Początkowo powstawał co dwa lata, ze względu na spore zainteresowanie sztuką najnowszą, od 2014 r. jest tworzony co roku. W tegorocznej, 15. edycji Kompasu Młodej Sztuki udział wzięły aż 82 czołowe galerie publiczne i prywatne z całej Polski. Są to m.in. Starmach Gallery, Krupa Gallery, Molski Gallery, HOS Gallery, Fundacja Stefana Gierowskiego, Galeria Fibak, Fundacja Borowik, art. Agenda nowa, Program, Biuro Wystaw, Artemis, Arttrakt, mia Art. Gallery oraz MCSW Elektrownia, Galeria Bielska, Galeria Miejska w Łodzi, Wozownia, Kronika, MOCAK, Bunkier Sztuki, PGS w Sopocie, BWA Zielona Góra, MOSART, CSW Toruń, Galeria Miejska w Opolu, BWA Wrocław, Galeria im. Jana Tarasina. Szefowie lub właściciele, profesjonaliści wysokiego szczebla zgłaszają po pięciu według nich najlepszych artystek i artystów. Ponieważ sztuka współczesna jest multimedialna jedynym ograniczeniem jest wiek, nominowani mogą mieć maksymalnie 35 lat. Pierwszy typowany artysta otrzymuje 5 pkt., drugi 4 itd. Z tych subiektywnych notowań powstaje obiektywna lista, która w tym roku zbudowana jest ze 199 nazwisk. Wielu z nich ma już na swoim koncie nie tylko sukcesy na polskim rynku sztuki, ale również mogą pochwalić się licznymi sukcesami zagranicznymi. Galerie dokonując wyboru kierują się przede wszystkim osiągnięciami artystów, dają też szansę młodym utalentowanym, świeżo upieczonym absolwentom. Tabelka z liczbą punktów podzielona jest na galerie prywatne i publiczne. Taki podział pozwala przeanalizować rozkład głosów dwóch środowisk – komercyjnego i publicznego, które łączy też wspólny cel – promowanie sztuki.