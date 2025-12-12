Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kompas Młodej Sztuki 2025: Najlepsi artyści XV edycji

Kompas Młodej Sztuki to jeden z najważniejszych i najstarszych rankingów na polskim rynku sztuki współczesnej. To wyjątkowy przewodnik nie tylko dla galerii sztuki współczesnej, muzeów, ale także dla kolekcjonerów i inwestorów. KMS podpowiada, jakich artystów warto obserwować, wskazuje też aktualne trendy, przy okazji spełnia rolę edukacyjną.

Publikacja: 12.12.2025 15:30

Lia Kimura. Abyss, 2024, olej na płótnie, 190x130 cm

Lia Kimura. Abyss, 2024, olej na płótnie, 190x130 cm

Foto: mat.pras.

Kama Zboralska

Od pierwszej edycji, w 2008 r. (z roczną przerwą) ten unikatowy projekt publikowany jest w „Rzeczpospolitej”. Początkowo powstawał co dwa lata, ze względu na spore zainteresowanie sztuką najnowszą, od 2014 r. jest tworzony co roku. W tegorocznej, 15. edycji Kompasu Młodej Sztuki udział wzięły aż 82 czołowe galerie publiczne i prywatne z całej Polski. Są to m.in. Starmach Gallery, Krupa Gallery, Molski Gallery, HOS Gallery, Fundacja Stefana Gierowskiego, Galeria Fibak, Fundacja Borowik, art. Agenda nowa, Program, Biuro Wystaw, Artemis, Arttrakt, mia Art. Gallery oraz MCSW Elektrownia, Galeria Bielska, Galeria Miejska w Łodzi, Wozownia, Kronika, MOCAK, Bunkier Sztuki, PGS w Sopocie, BWA Zielona Góra, MOSART, CSW Toruń, Galeria Miejska w Opolu, BWA Wrocław, Galeria im. Jana Tarasina. Szefowie lub właściciele, profesjonaliści wysokiego szczebla zgłaszają po pięciu według nich najlepszych artystek i artystów. Ponieważ sztuka współczesna jest multimedialna jedynym ograniczeniem jest wiek, nominowani mogą mieć maksymalnie 35 lat. Pierwszy typowany artysta otrzymuje 5 pkt., drugi 4 itd. Z tych subiektywnych notowań powstaje obiektywna lista, która w tym roku zbudowana jest ze 199 nazwisk. Wielu z nich ma już na swoim koncie nie tylko sukcesy na polskim rynku sztuki, ale również mogą pochwalić się licznymi sukcesami zagranicznymi. Galerie dokonując wyboru kierują się przede wszystkim osiągnięciami artystów, dają też szansę młodym utalentowanym, świeżo upieczonym absolwentom. Tabelka z liczbą punktów podzielona jest na galerie prywatne i publiczne. Taki podział pozwala przeanalizować rozkład głosów dwóch środowisk – komercyjnego i publicznego, które łączy też wspólny cel – promowanie sztuki. 

Pozostało jeszcze 92% artykułu

RP.PL i The New York Times

Kup roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
John Constable, „Biały koń”, 1819
Plus Minus
Konflikt charakterów dwóch geniuszy
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
„Unmatched Wiedźmin: Stal i Srebro”: Geralt jak żywy
Plus Minus
„Unmatched Wiedźmin: Stal i Srebro”: Geralt jak żywy
Antoni „Tolek” Browarczyk został ranny 17 grudnia 1981 r. podczas manifestacji przeciwko wprowadzeni
Plus Minus
Gdy władza strzelała do narodu
Są sporty, takie jak Formuła 1, w których technologia jest, jeśli nie na pierwszym, to na pewno na r
Plus Minus
Są sporty, w których technologia jest na równorzędnym miejscu z ludzkim talentem
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
„Ostatni gasi światło. Przypowieści o transformacji”: Przestałyśmy być potrzebne
Plus Minus
„Ostatni gasi światło. Przypowieści o transformacji”: Przestałyśmy być potrzebne
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama